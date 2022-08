Si usted es una de las personas que está pensando en viajar a Medellín y disfrutar de los silleteros, trovadores, autos antiguos, conciertos, gastronomía local y demás eventos que están programados para los 10 días de feria, este artículo es para usted.



La ciudad de la Eterna Primavera se prepara para recibir a miles de turistas, nacionales y extranjeros, que llegan a la edición 65 de la Feria de las Flores.

Y debido al alto flujo de visitantes, es importante que tenga en cuenta los precios del transporte, hospedaje, eventos y demás planes para que disfrute de su paso por la capital de Antioquia.



La Feria se celebra desde hoy, viernes 5, hasta el lunes 15 de agosto. Sin embargo, los principales eventos se concentran el segundo fin de semana, por lo que este plan está diseñado para 5 días y 4 noches, del 11 al 15 de este mes.



Durante esos días, usted podrá disfrutar del Desfile de Silleteros, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, la final del Festival de la Trova, los conciertos y ‘tablados’, el tour de Silleteros en Santa Elena, e incluso visitar algún pueblo cercano como Guatapé o Jardín.

Después de dos años, la fiesta de los antioqueños regresa presencial del 5 al 15 agosto con una amplia agenda cultural y de entretenimiento. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

¿Cómo llegar a Medellín?

Lo primero que debe tener en cuenta es cómo llegar a Medellín. Si desea viajar en avión, que es la forma más rápida, debe tener en cuenta que los vuelos de las principales aerolíneas llegan al Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro.



Si lo compra hoy, un tiquete de ida desde Bogotá le puede costar entre 150.000 y 250.000 pesos. Si usted parte de Cali, puede encontrar pasajes aéreos desde 140.000 pesos y si su ciudad de origen es Barranquilla el trayecto de ida le puede valer 160.000 pesos.



Para el regreso, debe tener en cuenta que, por ser festivo y último día de Feria, puede resultar más costoso viajar el lunes 15. Por ejemplo, un tiquete a cualquiera de las tres ciudades mencionadas puede valer más de 360.000 pesos, después de las cinco de la tarde, que es cuando ya ha acabado el Desfile de Silleteros.



Es importante recordar que estos precios no incluyen servicios adicionales como equipaje de mano o de bodega, selección de asiento y check-in en el aeropuerto.

El aeropuerto José María Córdova de Rionegro está a 30 minutos de Medellín. Foto: Jaiver Nieto

Además, debe tener en cuenta que, si llega en avión al aeropuerto de Rionegro, deberá tomar otro transporte que lo lleve hasta Medellín.



Un tiquete de bus cuesta 13.000 pesos y, luego de tomar el Túnel de Oriente, lo deja en media hora en la glorieta de San Diego. Allí puede coger un bus urbano, taxi o metro hasta su hospedaje.



Por su parte, los precios de los taxis parten desde 90.000 pesos, según el sector de la ciudad al que se dirija, mientras que un servicio contratado por aplicación, como Didi o Uber le vale más de 70.000 pesos hasta el Parque de El Poblado, que es una de las principales zonas hoteleras de la ciudad.



Si su presupuesto no se ajusta para viajar en avión, también puede llegar en bus hasta Medellín. Un tiquete desde la Terminal El Salitre en Bogotá le puede costar entre 77.000 y 98.000 pesos y el trayecto demora entre 9 y 10 horas.



Los precios del trayecto de regreso se venden en la Terminal del Norte, en Medellín, desde 85.000 pesos para las fechas seleccionadas.

Transporte en la ciudad

Metro de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En caso de que llegue en bus, desde la Terminal del Norte usted puede tomar el metro para ir a los principales sectores hoteleras como El Poblado, Laureles y el centro.



También puede usar el Sistema Metro para moverse por los diferentes municipios del Valle de Aburrá, ya que es el medio de transporte más rápido y fácil de usar.



Un tiquete cuesta 2.930 pesos para los viajeros eventuales, mientras que, para quienes tienen tarjeta Cívica personalizada, el precio es de 2.580 pesos.



La tarjeta, que además sirve para prestar bicicletas en el sistema público EnCicla, se puede obtener los Puntos de Atención al Cliente de las estaciones Niquía, San Antonio e Itagüí. Su horario de atención es de lunes a viernes de 11:00 de la mañana a 6:30 de la tarde o los sábados de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.



En cuanto a los taxis, la carrera mínima está fijada en 5.800 pesos y el banderazo en 3.800 pesos, mientras que por cada 78 metros que se recorran el taxímetro le cobrará 120 pesos.

Hospedaje en Medellín

Si está interesado en visitar Medellín en los próximos días y aún no cuenta con hospedaje, es mejor que se apresure a reservar o si no tendrá que pedirle posada a algún familiar o amigo.



Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia le dijo a EL TIEMPO que desde la asociación prevén una ocupación hotelera del 80 al 85 por ciento en Medellín durante la Feria de las Flores.



Además, indicó que algunos empresarios de las principales zonas hoteleras de la ciudad informaron que ya no tienen habitaciones disponibles para los próximos días.



“Vimos un comportamiento positivo en julio, con una ocupación por encima del 80 por ciento. Por eso esperemos una cifra similar para la Feria, que incluso puede ser mayor”, puntualizó Restrepo.



Sin embargo, en plataformas de hospedaje en línea todavía quedan algunas opciones disponibles. En el sector de La Candelería, en pleno centro de la ciudad, puede encontrar alojamiento para dos personas y por cuatro noches desde 1.116.000 pesos, según Booking.com. Allí también puede ver otras alternativas en Laureles desde 1.950.000 pesos para dos personas.



Pero si no se ajustan a su bolsillo, también puede buscar habitaciones en apartamentos y casas a través de Airbnb.com. Allí verá opciones desde 300.000 pesos en sectores como Belén o los municipios de Itagüí y Envigado, que son una buena alternativa para hospedarse cerca de los principales atractivos.

El centro comercial Santafé se viste por la Feria de las Flores. Foto: EFE

Actividades y eventos

Este año se celebra la edición 65 del Desfile de Silleteros. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

La Feria de las Flores 2022 cuenta con una amplia programación de más de 150 eventos públicos y privados que se realizarán por toda la ciudad. Por eso, debe estar pendiente de la programación oficial y de las actividades a las que quiere asistir.



El evento principal, y el más esperado por locales y foráneos, es la edición 65 del Desfile de Silleteros, que partirá desde el Puente de Guayaquil, en la Avenida del Río, a las 2 de la tarde del 15 de agosto. Su recorrido es de 2,4 kilómetros y terminará en Plaza Mayor.



La Alcaldía de Medellín informó que el ingreso a las graderías será gratuito, pero con boleta. Si no alcanza a conseguir una, también podrá ver a los silleteros desde la calle, eso sí, le aconsejamos llegar temprano para obtener una buena ubicación.



Para ese día se espera que desfilen 520 silleteros del corregimiento de Santa Elena, de los cuales 420 son adultos, 50 son júnior y 50 niños.



Otro evento tradicional de la Feria se realizará en el Parque de los Deseos, al norte de la ciudad y a pocos metros de la estación Universidad. Allí podrá disfrutar del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, que será con acceso libre, del 11 al 13 de agosto desde las 6 de la tarde.

Este año se realizará la versión 25 del Desfile de Auto Clásicos y Antiguos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Marc Anthony se presentará el 13 de agosto en el Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Peter Foley. EFE

Y el sábado 13 de agosto cientos de autos clásicos y antiguos recorrerán las calles de Medellín en la edición 25 de este icónico desfile. Para verlo, solo tendrá que salir a las calles por las que transita el recorrido desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.



Su salida es en la sede de El Colombiano, en Envigado, y tomará la Avenida Regional hasta San Juan, para luego pasar por la Avenida del Ferrocarril, La 33, Carabobo y por último la Avenida Las Vegas hasta la Universidad EAFIT.



Esa misma noche será el Superconcierto Feria de las Flores 2022, uno de los eventos más esperados de la semana, que contará con la participación de Marc Anthony, Silvestre Dandong, Jessi Uribe, Blessd, Herbert Vargas, entre otros.



Lo organiza Diomar García Eventos e inicia a las 8 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Todavía puede conseguir entradas desde 102.000 pesos, a través de tuboleta.com

Por fuera de Medellín

El parque Arví en Santa Elena ofrece hermosos paisajes naturales y senderos para caminar y disfrutar. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

Uno de los mejores planes para hacer durante la Feria de las Flores es ir al corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín, en la víspera al desfile, para ver de primera mano cómo elaboran las silletas. Para ir tiene debe tener en cuenta que hay varias formas de hacerlo.



La primera es tomar el metrocable hacia el Parque Arví en la estación Santo Domingo de la Línea K. Opera de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que los domingos y festivos inicia sus viajes desde las 8:30 a.m. Su costo es de 11.150 por trayecto y le tomará unos 15 minutos llegar hasta el parque.



También puede llegar a Santa Elena en bus desde el centro de Medellín. La empresa Trasancoop tiene diferentes rutas, pero la principal, que lo deja en la parte central del corregimiento, se despacha cada 10 minutos desde el sector de Bomboná y cuesta 2.850 pesos.



El tour silletero que se ofrece por gran variedad de agencias de viajes lo puede conseguir desde 90.000 pesos.

Y si entre sus planes está visitar el colorido pueblo de Guatapé, conocer la represa y subir a la famosa piedra, puede conseguir paquetes turísticos desde 94.000 pesos.



Pero también puede organizar la visita por su cuenta. Solo tendrá que ir hasta la Terminal del Norte y tomar un bus de las empresas Sotrapeñol o Sotrasanvicente que se dirijan hasta ese municipio. El pasaje le costará 13.000 pesos.

Recuerde que Medellín está de fiesta y debido a la alta afluencia de turistas deberá reservar con anticipación las principales atracciones o asistir desde temprano a los eventos gratuitos.



Acá le dejamos la programación para que disfrute de las mejores actividades y se goce su paso por la ciudad de la Eterna Primavera.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redacción EL TIEMPO Medellín

@sebascarvajal28