La polémica por el anuncio como artista principal del cantante Luis Alberto Posada en el concierto de apertura de la Feria de Flores, continúa.

A la cancelación de un par de eventos privados, el recorte del presupuesto público y la preocupación de algunos sectores por empleos en riesgo, se añade la renuncia del artista principal para el concierto de apertura.



Tras el anuncio como cantante del evento, el intérprete de música popular informó a través de sus redes sociales que no se presentaría en el concierto de apertura y que la única presentación que tendrá el 28 de julio, día en que empieza la Feria, será durante un concierto privado en el Centro de Eventos la Macarena.



"No me voy a doblar, no voy a estar en la 70, porque hay una publicidad que me están anunciando, pero yo no voy a estar allá. Voy a estar con 'Sírvalo pues', a la hora que sea, maldita sea", dijo Posada en el video que publicó el pasado viernes 21 de julio.



A lo que la alcaldía de Medellín respondió que "ya se había firmado un contrato a través del empresario que ofertó la disponibilidad de la fecha, para su actuación en el concierto gratuito que se llevará a cabo en la carrera 70 el próximo viernes 28 de julio".



Este pronunciamiento de la Administración causó que el propio artista emitiera otro comunicado en la mañana de este sábado 22 de julio donde afirma que nunca se firmó dicho contrato.



"Respecto al comunicado oficial de la Alcaldía de Medellín, referente a la supuesta cancelación del concierto de la 70 el próximo 28 de julio por mi parte y anteponiendo a cualquier circunstancia el amor y respeto que siento por el pueblo antioqueño y por Medellín me permito informar que no he suscrito contrato alguno con esta entidad", indicó el artista.



Y agregó "que no existe ni ha existido ningún compromiso contractual con ningún representante artístico, empresario o promotor de eventos de la Feria de Las Flores para ese evento en particular y que ni yo, ni nadie de mi disquera ha concretado presentación diferente a la que tendré el mismo día con la empresa Sírvalo Pues en la Macarena".



La Alcaldía, por su parte, anunció a Maelo Ruiz en reemplazo del artista de música popular y no se ha pronunciado sobre la nueva versión de la no contratación.



