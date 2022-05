La decisión de haber finalizar una relación sentimental con quien fue su pareja, dicen las autoridades, sería la causa del asesinato de Carolina Aguilar Díaz, de 24 años, ocurrido en la mañana del 20 de marzo en una vivienda del barrio Enciso, Villa Hermosa (comuna 8), Medellín.



La joven, presuntamente, fue ultimada con arma blanca por Deiner José Durán Loras quien fue cobijado con medida de aseguramiento intramural por el delito de feminicidio agravado.



Lo ocurrido con esta mujer, que tenía un hijo con su presunto agresor, hace parte de los cinco casos identificados como feminicidios que se han cometido en la capital antioqueña en lo que va de 2022, reflejando así que el 45% de los hechos ocurrieron por su identidad de género y el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraban. Los seis asesinatos restantes estarían asociados a delincuencia.



Ana María Valle Villegas, secretaria de las Mujeres de Medellín, explicó que la tendencia de asesinatos de mujeres en la ciudad se ha mantenido en los últimos tres años y desde su dependencia les preocupa el incremento de la violencia intrafamiliar, hechos que vienen en aumentos desde el 2020, año en que inició la pandemia.



“Este año vamos con un caso más que el año pasado. La tendencia en términos de asesinatos de mujeres se mantiene estos últimos tres años con cifras muy similares, pero de todas formas sí preocupa el incremento de las otras violencias como la violencia intrafamiliar. El año pasado, de comisarías de familia, más de 6.000 mujeres terminaron con medidas de protección y este año, en lo que va corrido del año, hay alrededor de 2.000 casos de violencia intrafamiliar”, contó la funcionaria.



En la ciudad hay varias organizaciones sociales que trabajan para erradicar las violencias contra las mujeres. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Es a través de este consejo y sus comisiones que se analizan cada uno de los riesgos a los que están expuestas las mujeres de la ciudad, y articulan las acciones interinstitucionales con las comisarías de familia, Medicina Legal y Fiscalía.



Para Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, la ciudad no tiene una política pública que evite que los casos se sigan presentando y aseguró que lo que se ha hecho hasta el día de hoy es poner en manos de las mujeres la prevención, pero no hay un trabajo de fondos con los hombres.



“A ellos (Administración) lo que les corresponde es tener políticas de prevención y están obligados a prevenir la violencia y lo que han hecho en las Alcaldías es poner en manos de las mujeres la prevención. Entonces denuncia, identifica las señales, huye de tu casa, un montón de cosas que solamente depositan la responsabilidad en las mujeres y que de ninguna manera y jamás, les hablan a los hombres. No hay un trabajo con los hombres”, enfatizó Roncancio.



Considera que las medidas son “eficientitas” para ver si estas dan resultados, “como si la vida de las mujeres fuera un experimento”, pero no se han sentado con juicio a diagnosticar las violencias que se toleran, los tipos de agresiones más comunes que le dan origen a las agresiones más crueles y letales, de dónde vienen, cuáles son esas actitudes, las preconcepciones y los imaginarios que están tan anclados en la sociedad y que se tienen que desestimular.



“Si no bajan los feminicidios es porque las otras violencias no han bajado. La violencia intrafamiliar está igual, la violencia sexual esta igual”, agregó.



Explicó la secretaria Villa que la ciudad cuenta desde el 2018 con la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales que va acompañada de un plan estratégico para la igualdad de género con una serie de estrategias y dimensiones como ‘Vida libre de violencias’.



Esta comprende cuatro mecanismos: Línea 123 Agencia Mujer; para casos de emergencia que diariamente recibe un promedio de 230 casos; atención psicojurídica, psicólogas y abogadas en terreno que atienden a las mujeres en riesgo o víctimas de violencias basadas en género; hogares de acogida, al que pueden acceder mujeres en riesgo de feminicidio; y defensa técnica, para mujeres que han denunciado ante la Fiscalía o han solicitado protección en comisarías de familia y necesitan representación jurídica.

La Secretaría de las Mujeres cuenta con varios mecanismos para atender a las mujeres víctimas de violencia en sus hogares. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Por otra parte, el trabajo con los hombres, plantea la funcionaria, se realiza a través de un equipo, también de hombres, llamado ‘Masculinidades corresponsables y no violentas’, el cual se encarga de sensibilizar a sus congéneres frente a su corresponsabilidad en las labores de cuidado y trabajo doméstico, así como en la deconstrucción de esos asuntos culturales en torno a las relaciones entre hombres y mujeres.



Medellín tiene una Mesa para la Investigación y Esclarecimiento de Homicidios y Feminicidios, conformada por la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, CTI de la Fiscalía y la Administración Municipal, desde la cual se ha logrado esclarecer la mayoría de los casos de muertes de mujeres, feminicidios y transfemicidios. Para este año el esclarecimiento se ubica en el 50% de los casos.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en su último Consejo de Gobierno resaltó la reducción de homicidios en la ciudad durante el mes de abril y el acumulado del año. “Hoy tenemos una reducción en el mes del 18% y en el año del 9% con respecto a los dos años más pacíficos de la historia de Medellín”, expresó el mandatario local.

El pago de recompensas

Desde el 2020 la Alcaldía de Medellín implementó la estrategia de recompensas por los asesinatos en la ciudad. En un principio se ofrecieron hasta $10 millones por información que permitiera esclarecer los homicidios.



El año pasado la cifra se incrementó hasta $20 millones por información que permitiera esclarecer los homicidios y hasta $40 millones por los feminicidios. El monto se duplicó a comienzos de este 2022 y hoy, quien brinde información relacionada a un homicidio puede recibir hasta $40 millones, mientras que por un feminicidio hasta $80 millones.



“Yo creo que la tasa de esclarecimiento de los homicidios y feminicidios da cuenta de que esa medida ha sido efectiva porque, desde el primer año de gobierno se ha ido aumentando gradualmente, tanto para homicidios, feminicidios y contra la comunidad LGBTIQ+”, dijo la secretaria de las Mujeres.



Yamile Roncancio, de la Fundación Feminicidios Colombia, plantea que esta es una obligación legal que tiene la Administración Municipal y su labor, como parte de la rama ejecutiva, es tener políticas de prevención contra todas las violencias que aquejan a las mujeres de la ciudad.



Aseguran desde la Secretaría de Seguridad que la capital antioqueña es la única ciudad del país que tiene un programa de recompensas por la captura de responsables de estos crímenes y que, a la fecha, en 2022, han sido entregados más de $190 millones en recompensas por todos los delitos, $49 millones por casos de homicidio y feminicidio, lo que ha llevado a tres capturas y al esclarecimiento de cuatro casos.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín