Dolor en Caucasia, Antioquia, por feminicidio de madre de 21 años

Una puñalada cerca al corazón le arrebató la vida a Miladis del Carmen Álvarez Guzmán, una joven de 21 años de edad, quien murió en la tarde del lunes en Caucasia, Antioquia.



De acuerdo con las autoridades, se trata de un caso de feminicidio, pues la pareja de la joven, con quien vivía en unión libre, la asesinó en un hecho ocurrido en el barrio Pensilvania, de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.



(Le puede interesar: Pese a prohibiciones, Medellín volvió a recibir diciembre con pólvora)

Según la madre de la joven, la suegra de Miladis la invitó a comer arroz de cabeza de cerdo. Sin embargo ella no quería que fuera porque “presentía algo malo”, y le dijo a su hija que no fuera. Pero decidió aceptar.



A eso de las 5 de la tarde, ocurrió el asesinato en frente del hijo de Miladis, un niño de 3 años, quien presenció cómo su padre le quitó la vida a su mamá.



Aunque las autoridades no han dado detalles de lo ocurrido, se sabe que el hombre se entregó a la Policía y se procedió a su captura, según Noticias Caucasia.



(También puede leer: Alerta en metro de Medellín por crisis financiera durante la pandemia)

Sector en donde ocurrió el feminicidio. Foto: Cortesía Noticias de Caucasia NC

Familiares y amigos de Miladis convocaron a una velatón para esta noche del martes. Será a las 7:00 p.m. en el Parque de la Ceiba.



Este hecho ha consternado aún más a los antioqueños pues ayer lunes se conoció el caso de Katherine Paniagua Tapias, una joven universitaria, también de 21 años, quien fue asesinada por su pareja sentimental en Yarumal.



(Le sugerimos leer: Consternación por feminicidio de universitaria en Yarumal, Antioquia)



De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, entre el 1 de enero y el 31 de octubre, han asesinado a 121 mujeres en el departamento, de estos, 11 casos se han catalogado como feminicidios.



MEDELLÍN