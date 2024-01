Cárcel al soldado Sebastián Villegas por el feminicidio de Isabella Mesa en Medellín

Un juez de control de garantías envió a la cárcel con medida de aseguramiento a Sebastián Villegas Córdoba, de 21 años, señalado del feminicidio de Isabella Mesa Sánchez, de 19 años, agredida con arma blanca y embalda en una maleta en Medellín.



(Más información: Las macabras revelaciones que hizo la Fiscalía sobre el feminicidio de Isabella Mesa)

Se hace necesario, entonces, acceder a la pretensión de la Fiscalía, pues no se observa una medida distinta de la aplicada por el representante de dicha entidad FACEBOOK

TWITTER

Así lo decidió en la tarde de este miércoles 31 de enero el juez, después de haber leído cuidadosamente los argumentos que lo llevaron a anunciar la medida en contra del soldado regular que se presentó voluntariamente ante las autoridades.



"Se hace necesario, entonces, acceder a la pretensión de la Fiscalía, pues no se observa una medida distinta de la aplicada por el representante de dicha entidad con la cual se pueda salvaguardar a la comunidad", dijo el juez.



Los hechos investigados iniciaron la noche de este domingo 28 de enero, en el barrio Doce de Octubre, cuando uniformados de la Policía Nacional hallaron el cuerpo de la víctima en una maleta y con más de 20 heridas causadas con arma blanca.



(Además: El desgarrador mensaje de amiga de Isabella Mesa tras asesinato: 'Hicimos una promesa')

Las macabras revelaciones de la Fiscalía sobre el feminicidio



Durante las audiencias preliminares en contra de Sebastián Villegas Córdoba, de 21 años, señalado de ser el responsable de asesinar a Isabella Mesa Sánchez, de 19 años, el fiscal del caso dio a conocer al juez de control de garantías macabros detalles de la muerte de la joven.



(Le puede interesar: Así cayó el presunto responsable de asesinar y meter en una maleta a joven en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Isabella Mesa Sánchez y Sebastián Villegas Cardona Foto: Cortesía y Audiencia

Se entró a su habitación, al rato le llegó su hijo Sebastián Villegas Córdoba, quien le dijo que había matado a Isabella, pero no le dijo dónde estaba el cuerpo FACEBOOK

TWITTER

En la presentación de los elementos materiales probatorios, el fiscal narró que la joven Mesa Sánchez, quien vivía en México, llegó hasta la casa de la madre del presunto asesino y allí fue ultimada con arma blanca.



Los hechos ocurrieron en el segundo piso de una casa ubicada en el barrio Doce de Octubre, noroccidente de Medellín, donde los peritos judiciales encontraron el cuerpo de la víctima en posición fetal embalado en una maleta que estaba metida en un costal de fibra.



En el acta de inspección técnica del cadáver quedó consignado que la madre del presunto feminicida narró a los investigadores que ella había salido en la mañana del domingo 28 de enero hacia la iglesia y regresó sobre las 4 de la tarde a su lugar de residencia.



“Se entró a su habitación, al rato le llegó su hijo Sebastián Villegas Córdoba, quien le dijo que había matado a Isabella, pero no le dijo dónde estaba el cuerpo. Entonces ella se fue para el batallón donde este laboraba y allí le dijeron que fuera a un CAI a informar lo sucedido”, narró el fiscal en la audiencia.

Facebook Twitter Linkedin

Feminicidio Isabella Mesa Sánchez. Foto: Instagram @isabellam__15

Durante una entrevista, la mujer agregó que conoció a la Mesa el 16 de enero pasado, cuando su hijo se la presentó como su novia, quien había llegado a visitarlo desde México.



La madre del víctima, quien también fue entrevistada por los investigadores de la Fiscalía, contó que el viaje de su hija era para quedarse en Colombia con Sebastián, su novio, con quien se había conocido en un colegio de Copacabana.



Los jóvenes primero fueron amigos y posteriormente pasaron a tener una relación sentimental.



(En contexto: Mujer de 19 años que llegó desde México fue encontrada muerta en una maleta en Medellín)



“Ella (la madre de la joven) lo escuchaba a él cuando la amenazaba. Que se pudo dar cuenta que él le exigía que le compartiera la pantalla del celular, además que le enviara videos del WhasApp para él mirar con quién hablaba ella. Yo lo que veía de Sebastián es que era una persona controladora y era una persona celosa”, le narró la madre de Isabella a la Fiscalía.



Y agregó: “Sebastián le decía que si él se daba cuenta de que ella hablaba con otros hombres, a él no le iba a importar matar al que sea, hasta matarla a ella misma”.

Los mensajes de sus seres queridos

Facebook Twitter Linkedin

El cuerpo de Isabella Mesa Sánchez fue encontrado dentro de una maleta. Foto: Tomado de redes sociales.

Allegados de Mesa, de 19 años, han escrito conmovedores mensajes para recordarla. Por ejemplo, su amiga Tatiana Vélez destacó los momentos que compartieron desde la infancia.



"Me brindabas tu compañía, todos nuestros problemas se iban, todo lo malo desaparecía a tu lado. Me siento tan orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo, en esa mamá tan maravillosa que eras con ese bebé que amabas tanto", escribió en redes sociales.



Vélez se refirió a las metas que tenían en mente, pues días antes de su asesinato habían charlado sobre viajes y sueños.



"Me duele tanto recordar que hace unos días, cuando estábamos hablando de todo lo de nuestras vidas, me cogiste la mano y me preguntaste si llegaríamos así a viejitas juntas. Con toda la seguridad del mundo te di un SÍ e hicimos una promesa y mira ahora lo que pasó, no la podremos cumplir", afirmó.



Vélez y Mesa se habían reencontrado en Medellín tras su regreso de México, según contó la joven: "Solo pudimos compartir unos días, tus últimos días, tus últimas risas fueron a mi lado, el último abrazo que diste fue a mí, mi princesa hermosa te mando un abrazo al cielo".

#NoEsHoraDeCallar



"Les recordamos a las mujeres que en Medellín contamos con mecanismos de protección y atención como la Línea 123, Agencia Mujer y Hogares de Acogida, que funcionan las 24 horas todos los días. ¡Nos queremos vivas!", sentenció Valeria Molina, secretaria de la Mujer de Medellín.



Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.En caso de que su vida esté en riesgo, puede llamar a la línea 123.

LAURA ROSA JIMÉNEZ y DUVÁN ÁLVAREZ D.

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO