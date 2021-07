Rechazo por asesinato de joven de 17 años en Antioquia

La búsqueda de menor por parte de su familia terminó en tragedia. La joven de 17 años salió de su casa ubicada en el barrio Paris, de Bello, el pasado martes 13 de julio, pero no retornó.



Al día siguiente, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado por las autoridades, quienes indicaron que el presunto asesino, un vecino del sector, se habría entregado y confesado el crimen y la ubicación de la menor.

El hombre, al parecer, convenció a la joven de encontrarse con él en su vivienda y la asesinó.



“El muchacho era un vecino de por acá, nosotros no lo conocíamos, nunca se dejaba ver la cara ni nada”, contó una amiga de la víctima a Noticias Caracol.



Por su parte, Tania Posada Legarda, directora para las Mujeres del municipio de Bello y de la Mesa Municipal de Erradicación de Violencias contra las Bellanitas, rechazó este acto de feminicidio e hizo un llamado a los habitantes para que denuncien inmediatamente se tenga conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres.

Hace pocos minutos fue hallada sin vida Ana Maria Arbelaez 17 años quien estaba Desaparecida desde ayer en el Barrio París. Las autoridades tienen al presunto Asesino quien era un vecino que la convenció de ir a su apto. @PoliciaMedellin @sebaslopezv @AlcaldiadeBello pic.twitter.com/bmYSuoquDF — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 14, 2021

“También solicitamos a los operadores de justicia que cumplan con sus funciones y brinden a las mujeres víctimas una atención integral, eficiente y de calidad, evitando ante todo la revictimización”, expresó la funcionaria.



El jueves 15 de julio, unas 120 personas se congregaron en el barrio Paris para realizar una velatón en rechazo por el asesinato. Los asistentes fueron vestidos de blanco y con bombas del mismo color.



“Insistimos a todas las mujeres que sufren violencia o conocen, al igual que los hombres, de alguien que la padece, a que alcen sus voces, denuncien, busquen ayuda para así romper el círculo de este flagelo. Invitamos a no naturalizar las violencias, a cumplir con el precepto de tolerancia cero, ya que no existe violencia que no sea peligrosa”, precisó Posada.

