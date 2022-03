El cantante de música popular Felipe Daza vivió fuertes momentos de angustia el pasado fin de semana al ser víctima de fleteo por las calles de Medellín.



El llamado ‘Príncipe del despecho’ se pronunció en sus redes sociales y agradeció a sus seguidores por los mensajes de aliento: “Quiero informarles a todos que, gloria a Dios, estamos bien”.

Daza reveló que en la madrugada del 5 de marzo salió de una presentación musical en el centro de espectáculos La Macarena, donde también estuvieron en tarima artistas como Yeison Jiménez, Darío Gómez y Luis Alberto Posada.



El intérprete de ‘Como Duele’ o ‘Nadie Me Manda’ iba en una camioneta blanca de alta gama cuando unos sujetos interceptaron el vehículo, lo amenazaron con armas en mano y abrieron las puertas del mismo para hurtarle sus pertenencias, según se observa en un video replicado por el programa ‘Lo Sé Todo’.



“Pase todo, las joyas”, gritó uno de los presuntos ladrones. Otro de los sujetos dijo “no se vaya a mover”, en medio de gritos y otros improperios.



De acuerdo con el metraje, dos motocicletas transportaban a los hombres y estuvieron esperándolos por cerca de un minuto mientras completaban el asalto.

‘No pasó a mayores’

El artista publicó un breve video en su cuenta de Instagram, red en la cual lo siguen casi site mil personas, y dejó ver los moretones que tiene en su frente debido a los golpes que le propinaron con un arma de fuego.



“Ya me estoy recuperando de los golpes que recibí con el arma del bandido”, explicó. Además, señaló que el episodio “no pasó a mayores” y que sus acompañantes también estaban bien.



“Gracias a la Policía Nacional que ha estado con nosotros desde el primer momento. Ha hecho una labor muy importante”, añadió.



Asimismo, agradeció a las personas que grabaron con su celular el hecho, ya que es material probatorio para las autoridades.



“Espero estar bien pronto para llevarles mucha música y cantarles como siempre hemos querido. (…) Hay Felipe Daza, ‘Príncipe del despecho’, por mucho rato, mi gente”, concluyó.



Por el momento, las autoridades de Medellín no se han pronunciado sobre el fleteo. Eso sí, el artista aseguró que estará informado cómo avanza el caso.



