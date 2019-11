El llamado de Federico Gutiérrez y Daniel Quintero ante paro nacional

El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, y el actual mandatario local, Federico Gutiérrez, sostuvieron una reunión este miércoles 13 de noviembre, en la que acordaron hacer un llamado conjunto a los colombianos que quieren unirse al paro del próximo 21 de noviembre.

Quintero manifestó que el mensaje que quieren dar no es solo para quienes van a salir a marchar, sino también para los que no lo van a hacer. "Quienes marchan no son malos por salir a marchar, la protesta es un derecho en Colombia", indicó.



Asimismo, añadió que son los mismos marchantes los que deben evitar actos violentos de personas que quieren desestabilizar la manifestación, sin importar de cuál sector político vengan.

Quienes marchan no son malos por salir a marchar, la protesta es un derecho en Colombia

Por su lado, Gutiérrez también dijo que la idea es que las personas ejerzan su derecho a la protesta, pero que esta debe ser pacífica y que los puntos de inconformidad que ponen sobre la mesa deben servir para unir a la sociedad en la búsqueda de soluciones y no para polarizar más al país.



Este jueves se realiza en Medellín un consejo de seguridad en el que se tomarán las acciones para el paro del 21 de noviembre, con las cuales se busca la garantía del derecho a la protesta, la protección de los marchantes y la alerta de las autoridades ante amenazas de acciones que atenten contra la infraestructura de la ciudad y los bienes públicos y privados.



