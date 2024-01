Federico Gutiérrez tendría 'carta blanca' para llevar las riendas de Medellín

La apabullante victoria que Federico Gutiérrez tuvo en las pasadas elecciones regionales donde consiguió 689.519 votos, dejando muy atrás a Juan Carlos Upegui, quien logró 95.393 votos, quedó en el pasado y ahora le toca gobernar la segunda ciudad más importante del país.

Para hacerlo y tramitar proyectos como el Plan de Desarrollo, los presupuestos anuales y demás acuerdos municipales, contará con un Concejo que poca o ninguna oposición le hará, pues la mayoría de los escaños quedaron con la balanza a su favor.



Su partido Creemos consiguió siete curules y el partido Centro Democrático, que desde el principio lo apoyó en su candidatura, se alzó con cinco. El partido Conservador se llevó dos puestos, los mismo que logró Independientes por el estatuto de la oposición que consiguió Upegui y el resto de colectividades (Partido Liberal, Alianza Verde, Juntos, ASI y Pacto Histórico) ganaron un escaño.



(Puede leer: Comité de 'Fico' Gutiérrez solo firmó 10 actas de las 46 presentadas en el empalme)



En medio de este panorama, donde pareciera que no tendrá contrapeso y oposición, es muy probable que también reciba el apoyo de los conservadores y liberales, logrando 15 votos favorables para sus proyectos. A esos se les podría sumar la decisión que tomen Juntos y el partido ASI.



Para la profesora Paula Andrea Valencia Londoño, coordinadora de la Especialización en Estudios de Género y líder del Grupo de Investigación en Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín, esta situación tiene dos aristas.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Upegui Foto: Cortesía Campaña Juan Carlos Upegui

Por un lado, es necesario mirar cómo transcurre el primer año de mandato con todo a su favor pues, como sucedió con el presidente Petro, hizo coalición de partidos tradicionales que poco a poco se fueron apartando de su forma de gobernar.



“Tenemos que ver en este primer año de mandato cómo se comporta ese sistema de pesos y contrapesos, porque, como ocurrió el año pasado con el presidente Petro que llegó con unas alianzas muy fuertes que se fueron disolviendo a lo largo del primer año”, dice Valencia.



(Le puede interesar: Minuto a minuto: así será la posesión de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín)



Según lo explica la experta, estas alianzas pueden ser débiles y sutiles, y a la hora de definir las políticas del segundo mandato de Gutiérrez y los proyectos que presente en el corporación para su aprobación “ya empiezan a mostrar sus matices”.

Tenemos que ver en este primer año de mandato cómo se comporta ese sistema de pesos y contrapesos FACEBOOK

TWITTER

Lo segundo será el papel que tendrá el control social y la ciudadanía durante el cuatrienio. Hay que recordar que estas tuvieron un rol protagónico durante la Administración de Daniel Quintero que se espera sea igual durante la nueva Administración.



“En Medellín tenemos buenas organizaciones sociales y unos fuertes procesos de veeduría ciudadana que esperaríamos que hagan un sistema de control fuerte frente a esa Administración municipal”, agregó Valencia.

Facebook Twitter Linkedin

La veeduría Todos por Medellín denunció un presunto cartel de contratación en la alcaldía esta semana. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Para Pedro Piedrahita, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, la mínima oposición que tendrá el repitente alcalde puede generar “unos efectos y preocupaciones, sobre todo, frente a la estabilidad democrática y al cumplimiento de los principios democráticos de transparencia y de publicidad. ¿A qué me refiero? Cuando los gobiernos no tienen un contrapeso, en este caso en el Concejo, la pregunta que nos hacemos es ¿quién le va a hacer veeduría a Federico Gutiérrez como alcalde?".



(Le recomendamos leer: 'Fico' Gutiérrez se reunió con concejales 'quinteristas' y le llueven críticas)



Es que, según las curules alcanzadas, la oposición en la corporación estaría encabezada por Juan Carlos Upegui, a quien derrotó en las urnas y quien está a la espera de un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre si pierde o no la investidura por, presuntamente, haber violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

En Medellín tenemos buenas organizaciones sociales y unos fuertes procesos de veeduría ciudadana que esperaríamos que hagan un sistema de control fuerte frente a esa Administración municipal FACEBOOK

TWITTER

Según la demanda interpuesta el papá excandidato, Carlos Alberto Upegui Mejía, fue designado como rector encargado de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá el pasado 21 de junio y 36 días después su hijo inscribió formalmente su candidatura por Independientes.



Esto configuraría una inhabilidad para aspirar a un cargo de elección popular al ser pariente en primer grado de consanguinidad de una persona que ocupó en los doce meses anteriores a la elección algún cargo en el municipio.

(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



De conocerse un fallo a su favor, Juan Carlos Upegui estaría firme en la oposición junto a Carlos Alberto Gutiérrez, también del partido Independientes y uno del Pacto Histórico, José Luis Marín, más conocido como 'AquinoTicias'.



En caso de que el Tribunal declare la pérdida de investidura, la curul la ocupará Camila Gaviria Berreneche del partido Creemos que llegaría a ocho escaños en la corporación.



MEDELLÍN