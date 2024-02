La polémica razón por la que 'Fico' Gutiérrez pidió la primera renuncia de su gabinete

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en la mañana de este miércoles, 14 de febrero, que pidió la renuncia a su secretario de Cultura, Manuel Córdoba, tras unas polémicas declaraciones que dio el funcionario y que se dieron a conocer en las últimas horas a través de un video publicado en redes sociales.



"Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta. Cuando le ofrecí ser el secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado", escribió Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

Córdoba, abogado de profesión y magíster en Gobierno y Política Pública, comentó en medio de una reunión las palabras que le dijo Gutiérrez cuando lo nombró en el cargo en diciembre pasado.



"'Fico' fue el que me dijo: 'Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700.000 votos, Manuelito, hacete ahí y resolveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales'", expresó el secretario.

Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como Secretario de Cultura.

Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta.

Cuando le ofrecí ser el Secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado.

Siento una… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2024

Y agregó: "Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme en qué es un registro, qué es una biblioteca, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. En lo que no puedo descacharme es en la contratación".



Córdoba, además, aseguró que "se puede dar el lujo" de decir que le gusta el vallenato y que es paracaidista porque "por eso no me van a bajar. Yo puedo decir lo que quiera".

El secretario de Cultura de Federico Gutiérrez reconoce que lo pusieron por rosca y que no sabe ni lo que es una biblioteca.🚨



Afirma que tampoco le da miedo decirlo porque sabe que no lo van a sacar. @mincultura pic.twitter.com/XnX9yhJ7XO — Zurdos de Corazón (@ZurdosDeCorazon) February 14, 2024

El alcalde Gutiérrez indicó en sus redes sociales que la cultura "debe ser un eje transformador" para la ciudad y que "esto no es un juego", porque "tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos".



"Siento una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvimos. Siento una responsabilidad inmensa con cada persona de Medellín. Siento una responsabilidad inmensa con el sector cultural", agregó el mandatario.



En su cuenta de X, Manuel Córdoba ofreció disculpas al alcalde Gutiérrez por sus "desafortunadas declaraciones" y extendió sus excusas a todo el sector cultural y la ciudad.

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com