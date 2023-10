Federico Gutiérrez: el presidenciable que regresa a la Alcaldía de Medellín

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga (48 años) se convirtió este domingo, 29 de octubre, en el alcalde electo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para los próximos cuatro años.



Tras una abultada victoria, con el 73,7 por ciento de los votos sobre los otros 13 candidatos de la contienda, el nuevo mandatario repetirá el cargo que ya había ejercido entre 2016 y 2019.

A pesar del doble mandato, no es el primero en llegar dos veces al piso 12 de la Alpujarra desde que la figura del alcalde se elige por votación popular. El político conservador Juan Gómez Martínez también gobernó la ciudad en dos períodos entre 1988-1990 y 1998-2000.



El alcalde electo —ingeniero civil de profesión y con dos especializaciones de universidades paisas— regresa a su casa tras un periplo nacional que lo llevó al tercer puesto en las elecciones presidenciales de 2022, por detrás del actual mandatario Gustavo Petro y el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Federico Gutiérrez en 2022 tras quedar tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: Mauricio Moreno /EL TIEMPO

El presidenciable que volvió a la Alcaldía

Aunque terminó siendo la ficha de la derecha tradicional para enfrentar ‘el temor’ del primer gobierno de izquierda en Colombia, su candidatura no logró conquistar los votos de centro y de quienes sentían cierto repudio de la ‘clase politiquera’. Lo cual sí supo aprovechar el disruptivo Hernández para llegar inesperadamente a una segunda vuelta.



A la capital antioqueña Gutiérrez retornó por aclamación de un sector de la ciudadanía y el empresariado paisa que le pidió volver a postular su nombre para reemplazar al ahora exalcalde Daniel Quintero, a quien calificó el propio Gutiérrez como “el mayor delincuente que tiene Medellín" en una reciente entrevista con EL TIEMPO.



Al terminar su primer mandato, en 2019, el ahora alcalde electo salió con una de las imágenes favorables más altas del país —82 por ciento según Invamer—. Y la votación de hoy, sumada al destacable número de sufragios que sacó en Medellín durante las presidenciales, demuestran que ‘Fico’ es profeta en su tierra.



Andrés Tobón, ex secretario de Seguridad y copartidario de Gutiérrez, afirmó que la decisión de lanzarse a la Alcaldía de Medellín, después de haber sido candidato presidencial, “no es en ningún momento un retroceso ni una estrategia política”.



El exfuncionario lo define como un sentido de responsabilidad en el que “él entiende que nuestra casa, que es Medellín, no está pasando por un buen momento y que requiere de un gobierno con experiencia”.

Federico Gutiérrez votó esta mañana en la Institución Educativa INEM de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Su trayectoria política

La experiencia es, quizás, uno de los atributos que más se le puede resaltar a Federico Gutiérrez en términos de política local. Aunque en 2016 dijo durante su discurso de posesión como alcalde que alguna vez perteneció a la clase de personas que no les gusta la política, lo cierto es que se inició en ese mundo a temprana edad cuando resultó elegido como consejero municipal de juventud.



A los 28 años, en 2003, llegó al Concejo de Medellín por el Nuevo Partido —primera fuerza política uribista— y en 2007 se hizo reelegir por el partido de la U con la votación histórica más alta hasta la fecha.



Tanto a Sergio Fajardo como a Alonso Salazar, alcaldes de la época, los apoyó desde su curul. Incluso, durante el primer año de gobierno de este último fungió como presidente de la corporación.



Un colega suyo de aquellos años lo recuerda como un concejal muy activo que siempre participó en temas que lo hicieron figurar frente a la opinión pública.



Federico Gutiérrez ejerció como alcalde de Medellín entre 2016 y 2019. Foto: Archivo/ELTIEMPO

En 2011 renunció al Concejo para emprender su primera campaña a la Alcaldía de Medellín respaldado por el partido de la U y el expresidente Álvaro Uribe.



Gutiérrez le ganó el pulso a Gabriel Jaime Rico dentro de la colectividad, pero no pudo hacer frente a dos viejos conocidos de la política antioqueña que disputaron cerradamente aquella elección: Aníbal Gaviria, quien resultó ganador, y Luis Pérez Gutiérrez.



En los años siguientes ‘Fico’ viajó a México y Argentina para asesorar en temas de seguridad a las ciudades de Celaya y Buenos Aires a través de una empresa de la que fue accionista por aquella época.



Y en 2015 regresó a Medellín con la determinación de participar en las elecciones por segunda ocasión y alcanzar la Alcaldía.



Esta vez no buscó un partido político para obtener el aval.

Por el contrario, conformó un movimiento ciudadano en el que participaron líderes como Daniela Maturana y Daniel Carvalho que encabezaron su lista al Concejo.



A diferencia de todas las demás elecciones en las que participó —incluyendo la que acaba de terminar este domingo—, Gutiérrez enfrentó en esa oportunidad, voto a voto, al uribismo, en una cerrada puja que ganó, por poco menos de 10.000 votos, a Juan Carlos Vélez del Centro Democrático.



Para Carvalho —quien terminó alejándose políticamente de Gutiérrez en los años posteriores— unos de los principales errores que cometió el hoy alcalde electo fue darle la espalda a ese electorado de centro que lo llevó a la Alcaldía en aquella ocasión.



“Federico se dedicó, erróneamente, a coquetear con el voto uribista, más que con el voto que lo había puesto de alcalde. A él lo puso el voto alternativo. Mucha gente votó por ‘Fico’ para derrotar al Centro Democrático y a él se olvidó de eso”, expresó el hoy representante a la Cámara.

Su primer gobierno en Medellín

Uno de los principales pilares de la administración de Gutiérrez fue la seguridad y así lo evidenciaron los datos que entregó al terminar el mandato: más de 161 cabecillas y 3.700 integrantes de estructuras criminales capturados con una de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes más bajas en décadas, a pesar del aumento en los primeros tres años de gobierno.



Sin embargo, los rimbombantes anuncios sobre capturas a temidos cabecillas de la ‘Oficina’ —que para algunos observadores representaron un ‘show’ mediático con pocos resultados de fondo— lo hicieron ver en algunas ocasiones más como un ‘sheriff’ que se encargó de perseguir criminales, que como gobernante.



El escándalo más grande que enfrentó Gutiérrez durante su primera administración, precisamente, llegó por cuenta de su secretario de seguridad, Gustavo Villegas. En junio de 2017 se conoció una orden de captura en contra del funcionario por el presunto favorecimiento judicial a la ‘Oficina’ para un sometimiento a la justicia.



Tras haber sido detenido, apartado del cargo y judicializado en un mediático proceso, Villegas alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y fue condenado a 33 meses de cárcel por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de la función pública. Nunca fue hallado culpable por sus presuntos nexos con bandas criminales de Medellín.

Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez entre 2016 y 2017.. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Tobón, quien para la época se desempeñaba como subsecretario de Seguridad, afirmó que la primera reacción de Gutiérrez frente a la captura de su funcionario fue de ‘respeto institucional’. “Eso fue una sorpresa para todo el equipo incluyendo a Gustavo (...) La primera reacción de Federico fue de respeto institucional y de no permitir que se cayera ninguna línea de gobierno”, explicó.



Otra de las prioridades de Gutiérrez fue la educación, sobre todo, lo relacionado con la deserción escolar que disminuyó durante su gobierno. Con la estrategia ‘En el colegio contamos con vos’ la administración, en cabeza del propio alcalde, buscó a los niños desescolarizados, barrio a barrio, para que regresaran a estudiar.



“Federico no solamente hablaba con los niños, con los papás y con las mamás, sino que inmediatamente empezaba a hablar con los rectores para ver qué había pasado y hacía un ejercicio desde el territorio para que los niños regresaran al colegio”, detalló Luis Guillermo Patiño, profesor de Gutiérrez durante una especialización en la UPB y secretario de Educación entre 2016 y 2019.



Sus principales logros se enmarcan en la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, el apoyo al deporte y la cultura, la inversión privada, la creación de empresas y las políticas medioambientales.

Federico Gutiérrez presentó su candidatura a la Alcaldía de Medellín en julio pasado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Su estilo de gobierno

Quienes trabajaron con el hoy alcalde electo en el gabinete municipal destacaron su capacidad para enfrentar las crisis y los problemas —sorteó con Hidroituango y la tragedia del Chapecoense—, su inteligencia emocional y la habilidad para hacer seguimiento a los programas y proyectos de la administración, no solo desde la planeación anualizada y lo técnico, sino desde el día a día y los detalles.



También resaltaron el hecho de que no es un mandatario de escritorio, sino que es alguien que disfruta recorrer la calle y tener encuentros cercanos con la ciudadanía.



Durante los cuatro años de gobierno, Gutiérrez contó con una amplia coalición de concejales —20 de 21— que respaldaron su administración en múltiples sentidos. “Yo era concejal de su partido y nunca, en cuatro años, recibí por parte de Federico una llamada para decirme que tenía que votar así o así o que tenía que retractarme de alguna declaración crítica”, dijo Carvalho.

La solitaria oposición la encabezó Luz María Múnera, hoy viceministra de Mujeres, quien criticó su gestión en seguridad, sus relaciones con el empresariado antioqueño y su alto gasto en publicidad en medios de comunicación.



Más allá de su estilo de trabajo exigente y su forma de gobernar cercana, hay un aspecto intrínseco en Gutiérrez que todos los que han tratado con él destacan: es un bacán. Su trato simple y empático con quienes lo rodean —que en parte explican su alta popularidad— es genuino, no impostado y se ha mantenido a lo largo de los años.



“Toda esta experiencia le ha permitido a Federico cambiar positivamente. Tiene un conocimiento más profundo de los problemas de la ciudad y también del país. Hoy cuenta, por supuesto, con una gran proyección nacional, tiene una gran madurez en el ámbito político. Pero hay algo que de verdad yo resalto, porque lo conozco muy bien, y es que lo que no ha cambiado: sigue siendo el mismo ser humano sensible, sencillo, humilde, respetuoso y que realmente quiere a la gente”, aseguró Patiño.



