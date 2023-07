Desde el barrio Castilla del noroccidente de Medellín, Federico Guitérrez anunció oficialmente que es candidato a la alcaldía de Medellín.

El exalcalde busca repetir su cargo en las próximas elecciones del 29 de octubre.



En medio de cientos de personas, el ahora candidato a la alcaldía hizo su primer discurso público en la agitada carrera por el primer cargo de la ciudad.



"Para mí es un orgullo anunciar esta candidatura por el amor que le tengo a mi ciudad y sobre todo por la necesidad de recuperar lo social, que la gente viva bien", comenzó diciendo el candidato.



Sobre el hecho de que con esta aspiración se podría llegar a salir de unas presidenciales del 2026, Gutiérrez dijo "No podemos esperar hasta el 2026 para empezar a recuperar el país. Se debe recuperar desde las regiones y desde la ciudades".



y agregó: "La gente me dice que cómo no voy voy a aspirar a la presidencia en el 2026 si eso es mucho más grande. Yo digo que cómo nos quedamos esperando algo más grande si no hay nada más grande que servir. Desde lo local vamos a recuperar al país".

Lanzamiento de campaña de Federico Gutiérrez Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

Concejales, candidatos y otras figuras políticas locales estuvieron en el evento que se desarrolló a las afueras de la parroquia San Judas Tadeo.



Gutiérrez llegó minutos antes de las 9 de la mañana y recorrió media cuadra antes de entregar el anuncio oficial de su candidatura a la ciudadanía. Decenas de personas —la mayoría con camiseta negra con los colores del partido Creemos— se acercaron a saludarlo en medio de la corta caminata.



Federico Gutiérrez tiene 48 años y fue entre 2016 y 2019 fue alcalde de la ciudad de Medellín por el Movimiento Creemos, ganándole con un el 35% de los votos y por un solo punto porcentual al candidato uribista Juan Carlos Vélez.





SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

EL TIEMPO MEDELLÍN