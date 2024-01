'Me parece demasiado importante': 'Fico' Gutiérrez tras alerta de Embajada de EE. UU.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo este jueves, 11 de enero, que le parece "demasiado importante y pertinente" la advertencia que hizo la Embajada de Estados Unidos en Colombia, por la muerte de ocho turistas de este país en los dos últimos meses en Medellín, que estarían relacionadas a casos de exceso de drogas y presuntos homicidios.



Según el mandatario —quien manifestó la voluntad de que lleguen más visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad—, el llamado que hizo el Gobierno norteamericano no solo es una alerta para los turistas, sino que también es decirles por qué razón visitan la capital antioqueña.

"Queremos que vengan a un turismo que agregue valor. No queremos esos turistas, nacionales o extranjeros, que tienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. El que crea que puede venir a Medellín a arrasar con nuestros niños, niñas y adolescentes está muy equivocado", aseguró el mandatario local.



Gutiérrez indicó que con la Embajada de Estados Unidos en Colombia hay una excelente relación y por ello en los próximos días se reunirá con diplomáticos de la misión norteamericana liderada por el encargado de negocios, Francisco Palmieri.

Miles de turistas extranjeros visitan Medellín cada mes. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

También hizo un llamado para que otras embajadas y misiones diplomáticas que tienen sede en Colombia se sumen a la advertencia de Estados Unidos.



"Lamento cada muerte que ocurre, pero el mismo comunicado del Gobierno de los Estados Unidos da a entender que algunas de las personas que perdieron la vida pudieron haber estado relacionados por haber caído en unas trampas de redes criminales de personas que buscan en estas plataformas de citas", agregó.



En efecto, la Embajada explicó en un comunicado que "las muertes parecen involucrar excesos involuntarios de drogas o son presuntos homicidios. En este momento, no se cree que estas muertes estén relacionadas, ya que cada una involucra circunstancias distintas; sin embargo, varias de las muertes apuntan a posibles drogas, robo y sobredosis, y varias involucran el uso de aplicaciones de citas en línea”.



Según cifras de la Alcaldía de Medellín, en 2023 más de 482.000 turistas de otras nacionalidades visitaron la ciudad. "No es que todo el que venga a Medellín le pasa esto. Todo el que venga a un turismo de valor a visitar nuestra cultura no les pasa nada", dijo Gutiérrez.

Según la embajada, algunas de las muertes están relacionadas con aplicaciones de citas. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Durante el año anterior se registraron 41 casos de homicidios a personas de otras nacionalidades en la capital antioqueña, de los cuales 34 de las víctimas fueron ciudadanos venezolanos.



Desde la Personería de Medellín advirtieron que, entre 2022 y 2023, las muertes violentas —que incluyen homicidios, sobredosis, suicidios y accidentes de tránsito— aumentaron un 41 por ciento.



"Hemos solicitado a la Alcaldía y al Concejo que se actualice el Acuerdo 20 de 2015, que es la Política Pública de Turismo, para que el turismo en Medellín sea seguro e inteligente y primen las capacidades institucionales", aseguró William Vivas, personero de Medellín.



El alcalde Gutiérrez fue enfático en expresar que en la capital antioqueña "no queremos un turismo de sexo y droga" y dijo que las personas involucradas en estos delitos "hay que dejarlos acá". Desde su despacho ya se dio la orden a la Policía Metropolitana, tras un consejo de seguridad, que se adelanten las investigaciones pertinentes para tal fin.

MEDELLÍN

