Alcalde de Medellín explica medidas para combatir la explotación sexual infantil

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló este lunes con EL TIEMPO luego de firmar dos decretos con los que buscan prevenir los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña.

Una de las medidas adoptadas por su administración es suspender por seis meses la demanda y solicitud de servicios sexuales o actividades afines en el espacio público del parque El Poblado, el parque Lleras, Provenza y otras zonas aledañas.

La segunda decisión tiene que ver con la implementación de un plan piloto para reducir el horario nocturno de funcionamiento de restaurantes, bares y discotecas en el parque Lleras hasta la una de la mañana por un mes.

Las disposiciones de la administración distrital se tomaron tras el caso que se conoció este fin de semana en el que un turista estadounidense, identificado como Timothy Alan Livingston, de 36 años, fue hallado en el hotel Gotham, un establecimiento de viviendas turísticas, con dos niñas de 12 y 13 años en una de las habitaciones.

El parque Lleras es uno de los sitios más afectados por la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

¿Alcalde, en qué consiste esta estrategia?, ¿qué dice el decreto?

Esta no es una lucha que deba ser solo de la alcaldía, la Fiscalía y la Policía. Es una lucha como sociedad. Aquí no puede seguir viniendo la gente a nuestras ciudades con la excusa del turismo a hacer lo que quiera con nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso no puede pasar. Nosotros hemos tomado la decisión de hablar de este tema de manera pública porque esto ocurre en Medellín. El caso tan aberrante de la semana pasada no es si no la punta del iceberg para ser muy sinceros y decir que aquí ocurren cosas muy graves alrededor de la explotación sexual de niños, niñas y adolescente. Ese tipo, el tal Timothy Alan Livingston, en mi concepto debería estar tras las rejas. Ojalá el proceso siga y lleguemos a una colaboración con la justicia y el gobierno de los Estados Unidos. Espero que eso pase. Estamos hablando de un sitio específico donde se está dando este fenómeno como el parque Lleras y sus alrededores. Estructuras como la 'Terraza', la 'Raya' y 'Robledo' se dedicaron a ese negocio de estupefacientes, el tema sexual y la trata de personas.

A grandes problemas, decisiones drásticas. La circulación de menores en esa zona está prohibida desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana si no es en compañía de sus padres. Hemos identificado que van menores para el tema de explotación sexual. Cuando yo les digo que el tema de prostitución llegó a un nivel de degradación tal que son cientos y cientos de mujeres y también hombres que van a ofrecer sus servicios sexuales y que están ligados a esas redes de tratas de personas. Esa es otra realidad para tomar decisiones.

A partir de hoy y durante 6 meses se prohíbe oferta y demanda en temas de ofrecimientos de servicios sexuales en el parque El Poblado, el parque Lleras, Provenza y sus alrededores. Es una medida provisional y no solo es una medida policiva, porque claro, es no permitir que estén ahí ofreciendo esos servicios sexuales, es también una medida para protegerlas de esas redes de trata de personas, pero además, llegar con toda la oferta de la alcaldía con la secretaría de las Mujeres e Inclusión Social y ofrecerles un proyecto de vida alternativa, autonomía económica y acompañamiento psicosocial. A partir de hoy comienza ese programa.

Lo otro tiene que ver con la restricción de ampliación de horarios en temas de bares en esa zona del Lleras. Ahí se operan en su gran mayoría hasta las 2 de la mañana y otros hasta las 4 mañana. A partir de hoy y durante un mes vamos a tener un piloto, mientas controlamos esta situación que se salió de control hace algunos años, hasta la 1 de la mañana. Me sentaré con Asobares y con los dueños de los restaurantes y vamos a poner condiciones claras, quien cumpla la norma podrá continuar.

¿La norma específicamente para los bares es cuál?

Durante varios días hemos venido realizando operativos frente al tema de algunos cierres temporales de bares que no cumplían con las condiciones, que había venta de drogas o donde teníamos información de inteligencia de que se ofrecían los servicios sexuales. Tenemos que poner orden. Aquí lo fácil es hacer lo que hicieron muchas veces y es no mirar el problema y seguir como si nada por delante. Yo no puedo hacer eso. Esta lucha contra esas mafias de la trata de personas y ese turismo que no queremos de sexo y de drogas yo la doy con las herramientas que tengo como alcalde, pero la doy con la convicción de ciudadano y de papá de que eso no puede seguir pasando, ahí vamos a poner orden. Iremos evaluando y mirando la evolución de esas medidas, pero esta zona hay que recuperarla, como seguiremos con otras que también presentan un deterioro, porque no es la única, sí ocurre y es un fenómeno que viene en aumento.

¿Cómo va funcionar la medida?, ¿qué va a pasar con las personas que solicitan el servicio?

Hay un trato diferencial. Las personas que están bajo trabajo sexual son una comunidad vulnerable y nosotros lo primero que hacemos es protegerlas, ya que hay información de inteligencia, tanto de Policía como de Fiscalía, de que se articulan alrededor redes de trata de personas. Lo segundo, no es que una persona que ofrezca servicios sexuales tenga una restricción y vaya a la cárcel. No, no puede estar en esa zona, pero además vamos a tener todo el complemento en materia social para que busque una nueva oportunidad de vida si así lo requiere. Una cosa es leer un decreto y otra es ver los horrores de esa zona. Yo he estado ahí en los operativos y he hablado con muchas de estas mujeres, en su gran mayoría venezolanas que llegan en un estado de vulnerabilidad, y peor cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Esto no es de un día para otro, venimos con una sensibilización desde hace varias semanas donde se les dice 'vengan busquen otra posibilidad', 'vengan que aquí no deben estar, hay unos riesgos', pero cuando vemos que la situación esta creciendo hay que tomar medidas mucho más drásticas para normalizar la situación.

¿Qué trato diferencial habrá cuando se trate de niñas de 12 y 13 años como el caso de la semana pasada?

Inmediatamente son conducidas y se inicia la ruta de protección y restablecimiento de derechos, inicialmente a comisarías de familia y luego toda la derivación, según su condición, a clínicas y hospitales para valoración, pero también seguirá el proceso con el ICBF para ver en qué estado se encuentran y si hay quién respondan por ellas. En muchos de los casos los padres no responden, no viven en las casas y están expuestas a explotación sexual. Es una realidad. Hay que preguntarse que está pasando, hay un deterioro social inmenso. Es un tema de fondo de qué está pasando con nuestra niñez. Dejo una cosa también muy clara para los dueños de establecimientos: quien se preste y tenga dentro de su objeto, en medio de la ilegalidad, el tema del ofrecimiento o permitir la transacción económica para configurar la explotación sexual de niños, niña y adolescentes se somete no solo a cierres temporales, sino definitivos y a extinción de dominio.

¿Por qué dejaron salir al extranjero del país?

Yo siento la misma indignación que puede sentir cualquier ciudadano. En mi concepto ese depravado no se pudo haber ido de Colombia, se tuvo que haber quedado pagando cárcel acá. Frente a los procedimientos de Policía tendrá que dar ellos los detalles y cómo se hacen. Si por mí fuera, este depravado estaría hoy tras las rejas. Lo que hemos hablado con Policía y Fiscalía es que el proceso continúa y esperamos que exista una buena colaboración, seguramente será así, con la Embajada de Estados Unidos. Hace 15 días se dio la captura de dos extranjeros por explotación sexual y están pagando cárcel en Colombia. Para mí las medidas tienen que ser muy duras, sin misericordia. Este tipo debió ser presentado ante Fiscalía y luego ante un juez mientras se recaudaban todas las pruebas. Hay que analizar bien las rutas de atención frente al tema de menores de edad, porque requieren más tiempo y más especialización con Policía de Infancia y Adolescencia, se activa el código fucsia, se espera que en los próximos días puedan dar sus testimonios para que sirvan de prueba.

Detrás del tráfico de niños, niñas y adolescentes hay unas bandas muy poderosas. Usted ha mencionado algunas, pero también se habla del 'clan del Golfo', de mafias israelíes y albanesas. ¿Qué estrategias están planteando desde su administración para combatirlas?

Eso va mucho más allá de lo que vemos en nuestras fronteras en Medellín o en Bogotá. Estas son redes de trata de personas con alcance transnacional. Aquí vemos cómo muchas personas que vienen a nuestro país llegan con paquetes pagos y todo organizado. En este caso, de acuerdo a las investigaciones, nos puede llevar a algo estructural alrededor de estas mafias, las cuales ofrecen estos servicios en el exterior, se traen las personas, se les llevan los niños y las niñas y tienen una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Ahí es donde hago un llamado. Quisiera tener todas las herramientas como alcalde, pero necesitamos una articulación nacional. Ayer y esta mañana hablé con el general (William) Salamanca, director de la Policía, él ya dio una instrucción especial en donde hay unos equipos en Medellín que van a seguir las investigaciones para dar con los responsables, no solo de un caso, sino que hay que escalar.

¿Qué pasó en los últimos cuatro años?

Eso lo tienen que responder quienes malgobernaron a Medellín de forma corrupta, mira como dejaron todos los temas incluyendo este. Lo que pasa allí alrededor del Lleras no es normal, se lo apropiaron las estructuras criminales, terminamos en una degradación absoluta. Mi responsabilidad es gobernar, tomar decisiones, tomar medidas, por eso volvimos y por eso la gente votó por nosotros. Yo sé que muchas veces cuando uno gobierna hay medidas que son difíciles. Si no hacemos este esfuerzo entre todos no vamos a resolver el problema. Pido un poco de compresión de que estamos tomando medidas excepcionales bajo escenarios absolutamente adversos que no se arreglan con medidas insulsas.

¿Cómo se están articulando las diferentes entidades para que este problema que denuncia no se traslade a otras zonas de la ciudad?

No es solo trasladar la problemática de un sitio a otro. Es una problemática de ciudad y de país. Por el hecho de que tomemos estas medidas no se van a solucionar los problemas, es una más, pero tenemos que cuidar y cuidar mucho que no se expanda a otras zonas como la 70 y la 45. ¿Qué pasa aquí también? No solo en hoteles, hay unidades residenciales en donde alquilan dos o tres apartamentos y empiezan el tema de renta de ciclo corto, cuando en zonas de baja mixtura está prohibido ese tema. Necesitamos que haya también una actuación de parte de las administraciones en temas de propiedad horizontal, pero también un control desde la alcaldía que ya empezamos a hacer. Yo no estigmatizo las plataformas, sino a quien las mal utiliza. Esta semana viene el representante de Airbnb para América Latina, hablé con él y lo invité a que controláramos la situación. Estamos articulados con Fiscalía, Policía y el Gobierno de los Estados Unidos, porque las aplicaciones tienen sede allá, yo he hablado mucho con el embajador. Vamos a trabajar con todos los actores que tienen que ver en esto, yo solo no puedo, necesito todas estas entidades.

Si no se ha podido controlar el toque de queda, ¿cómo van a hacer para controlar lo demás?

Sí se ha controlado. En los últimos 15 días, gracias a esa herramienta, la Policía de Infancia y Adolescencia ha podido remitir a 21 menores de edad a temas de protección y restablecimiento de derechos. Antes de firmar el decreto eran muchos más. Lo que se está identificando es que este tipo no salió a la esquina y hubo niñas esperando, al parecer, hace parte de una red donde las niñas venían de otras zonas y las llevaban hasta donde estuviera él. Si el problema fuera tan simple como firmar un decreto y todo se solucionó ese es el mundo ideal. La verdad es que no. Lo más fácil sería no hacer nada, pero estamos haciendo y recurriendo a muchos mecanismos legales que tenemos para controlar la situación. Tenemos unos problemas sociales de fondo y tenemos que invertir recursos en las familias, los hogares y en restablecimiento de derechos. Esto permite que podamos actuar de manera más eficaz.

¿El tema de los homicidios contra extranjeros, el narcotráfico y la trata de menores están relacionados? ¿Es un mismo círculo?

Quisiera dar contexto para ir más allá del titular. Se dice 'van 14 muertes de ciudadanos extranjeros en Medellín' y todo el mundo asocia que los mataron y no. De esas 14 personas, unas 4 o 5 son suicidios, otras son muertes naturales y hay otras por establecer donde hay personas que tuvieron relación directa con servicios sexuales con hombres o mujeres que entraron a sus apartamentos u hoteles donde hay temas de sobredosis y donde no se evidencian signos de violencia o hurto a sus pertenencias. Quiero poner en contexto porque Medellín es receptora de turistas, más de un millón y medio al año, la mitad extranjeros, entonces aumentan las noticias de que hay más muertes de extranjeros, claro, porque antes no venía nadie. Hoy viene mucha más gente y hay turismo de valor que no corre riesgos. También quiero advertirlo y es un trabajo con la embajada americana y otras que, primero, no son bienvenidos a Colombia el tema de turismo sexual y de drogas y mucho menos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y lo otro es que sí tenemos que velar la protección de todos. Turismo sí, pero queremos un turismo responsable, seguro y sostenible e ir combatiendo esas redes de narcotráfico.

Esas redes de trata de personas son las mismas redes de narcotráfico. Ellos buscan control territorial. No nos podemos quedar callados con lo que está pasando. Se pone el foco en Medellín, pero porque estamos dando la pelea, esto hay que darlo en todas las ciudades. Respeto la tarea que vienen haciendo mi amigo el alcalde de Cartagena, porque Medellín y Cartagena han sido esos focos y esta pelea hay que darla de manera conjunta, pero usted cree que en Bogotá esto no pasa, que en Cali no pasa, en Bucaramanga. Esto pasa en todas partes y lo que digo es no más, hablemos de esto, judicialicemos estas estructuras, contengamos lo social, revisemos que pasa con las familias, ese es el llamado nuestro.

ERNESTO CORTÉS - EDITOR GENERAL EL TIEMPO

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ - SUBEDITORA MEDELLÍN EL TIEMPO