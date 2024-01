'Se acaban las mentiras, el odio y la corrupción': Federico Gutiérrez en su posesión

En una atiborrada Plaza Botero, en el centro de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez se posesionó este lunes, 1 de enero, como alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el periodo 2024-2027.



Una de las novedades que hubo durante el evento fue que ya no existe el polémico cerramiento que realizó la administración de Daniel Quintero durante el último año de mandato. Según dijo el alcalde en su discurso, el icónico espacio estará, a partir de este lunes, abierto a toda la ciudadanía.

La ceremonia comenzó una hora después de lo programado, sobre las 3 de la tarde, y contó con la asistencia de los nuevos integrantes del gabinete distrital, políticos, empresarios —entre ellos Arturo Calle—, representantes de gremios y algunos ciudadanos.



También estuvo presente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien tuvo su ceremonia de posesión horas más tarde en Cisneros, al Nordeste del departamento, y a la que el alcalde Gutiérrez asistió como un mensaje de unidad.

Gutiérrez juró como alcalde ante el juez 15 penal municipal con función de control de garantías. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Las claves del discurso de Gutiérrez

En sus primeras palabras, luego de jurar y tomar posesión ante el juez 15 penal municipal de control de garantías, el alcalde habló de recuperar a Medellín y mandó un mensaje de esperanza y unión para la ciudadanía.



"Yo quiero decirle a toda Medellín, a toda nuestra gente, que a partir de hoy, de este preciso momento se acaban las mentiras, el odio, la división y la corrupción en nuestra ciudad. A partir de hoy comenzamos a unir a nuestra gente, a partir de hoy comenzamos de nuevo a articularnos y a trabajar juntos, Es un orgullo para mí ser de nuevo el alcalde de la gente", expresó Gutiérrez.



El mandatario explicó que la recuperación de la ciudad iniciará, precisamente, desde el centro, el cual es una de las zonas más álgidas de Medellín con serias problemáticas en seguridad y habitantes en situación de calle.



Por esta razón, dijo Gutiérrez que no esconderá los problemas heredados de la administración anterior. Aunque sí lanzó nuevas pullas al gobierno de Daniel Quintero. "La pandemia del populismo demagógico, corrupto y criminal que se tomó a Medellín hizo que la ciudad retrocediera y profundizara sus problemáticas, inclusive en un momento tan delicado como la pandemia del Covid", expresó.



El mandatario insistió en que hay una desfinanciación de 2,8 billones de pesos para programas sociales durante el 2024 y un déficit de más de 400.000 millones de pesos en establecimientos del Conglomerado Público. "Vinimos a trabajar y no a quejarnos. Vamos a solucionar esos graves problemas. Trabajaremos para que nadie en la vida se vuelva a robar a Medellín", aseguró el alcalde.

Andrés Julián Rendón acompañó el acto de posesión de Federico Gutiérrez en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Uno de los anuncios que hizo Gutiérrez en su discurso es que regresará, de manera reforzada, la alianza y el trabajo articulado entre la empresa, la universidad y el Estado. "A esa mesa hay que ponerle otra pata que es la sociedad, porque tenemos que incluir a muchos más sectores que tal vez en el pasado se sentían excluidos", explicó el alcalde.



"Cerca de 400.000 personas hoy aguantan hambre en la ciudad. Propongo la creación de un fondo mixto entre el sector productivo y el sector público para solucionar esta problemática", agregó Gutiérrez, quien también habló de la importancia de generar empleo y reducir la pobreza en la ciudad.



Entre otras decisiones está el fortalecimiento del programa Buen Comienzo, que pasará de 223 días a 365 días de atención; el cambio en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la formación de 50.000 jóvenes de habilidades digitales y programación para atender las necesidades laborales en la industria del software.



Gutiérrez también hizo una dura advertencia sobre la turismo en la capital antioqueña. "No vamos a permitir la explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes. No queremos un turismo de droga y que llegue a arrasar con nuestros valores. Queremos un turismo que genere y agregue valor. Tendremos que replantear muchas cosas en la Política Pública para fortalecerla y trabajar de la mano entre todos para que se convierta en un importante renglón de la economía (...) No se trata de abrir las puertas para expulsar a los nuestros. Tiene que abrir un equilibrio", dijo el alcalde.



En cuanto a seguridad, el mandatario anunció la creación de la 'central contra atracos' para combatir este delito que está creciendo en la capital antioqueña. El objetivo es desmantelar bandas criminales que se dedican a los hurtos para que la gente viva tranquila.

Federico Gutiérrez firma el acta de posesión como alcalde de Medellín para el periodo 2024 - 2027. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre mujeres y equidad de género, el alcalde Gutiérrez afirmó que es necesario avanzar en la implementación en un sistema del cuidado para aliviar las cargas no remuneradas. "Tenemos que buscar esa autonomía económica de nuestra mujeres y tenemos que lograr un sistema eficiente que garantice el restablecimiento de derechos de mujeres maltratadas y abusadas", expresó.



Gutiérrez indicó, además, que estará muy atento a la negociación entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales urbanas del Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí.



"La ciudadanía tiene que saber qué se está discutiendo. Lo primero que yo pediría es que se incluya a las víctimas y que tengan asiento allí. Si tienen verdadera intención de paz, dejen de asesinar ya, dejen de extorsionar ya, dejen de reclutar ya, dejen de robar ya y dejen vivir a la gente tranquila ", dijo el alcalde.



En otros temas, según Gutiérrez, el Metro de la 80 tiene un déficit de 1,2 billones de pesos y requiere de 660.000 millones adicionales para intercambios viales. A pesar de ello, informó que sacará adelante el importante proyecto. También señaló que el Tren del Río será una prioridad para su administración y que junto con el gobernador Rendón encabezarán los diálogos con el Gobierno Nacional para que se le cumpla a Antioquia con este proyecto.

John Maya será el gerente de EPM durante el gobierno de Gutiérrez. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre EPM, el alcalde dijo que en la tarde de este martes, 2 de enero, dará a conocer los nombres que integrarán la nueva Junta Directiva de la empresa. También reiteró la preocupación por el déficit de más de 5 billones que tiene EPM en caja. El mandatario también anunció que la nueva gerencia pondrá la lupa en la gestión de las filiales Afinia y Emvarias. "Nos vamos a dedicar a resolver esos grandes problemas".



En cuanto a su relación con el Concejo de Medellín, Gutiérrez aseguró que los corporados de la ciudad podrán tener la tranquilidad y las garantías de ejercer la labor con independencia y respeto por la ciudad. "A mi equipo le he dado la instrucción de que exista un respeto absoluto por el control político en el Concejo de Medellín", agregó.



También hizo un llamado a la ciudadanía para que contribuya en la ocupación de los espacios públicos. "Medellín volverá a ser la tacita de plata, las calles volverán a estar sin huecos y los jardines volverán a ser jardines. Convoco a la ciudadanía entera a que en los próximos días salgamos juntos a recuperar los parques", invitó Gutiérrez.

El llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez durante un debate en las elecciones presidenciales de 2022. Foto: EL TIEMPO

Durante su discurso de posesión, Federico Gutiérrez lanzó varios mensajes al Gobierno Nacional de Gustavo Petro. En primer lugar, hizo críticas al pago de jóvenes para no delinquir.



"Decir que a los jóvenes hay que pagarles para que no maten es un grave error y un gran insulto, porque es estigmatizar a jóvenes que conviven en comunidad respetando las normas y a los demás. Las oportunidades son para los que se las merecen, son para los que quieren y vamos a darle oportunidades al que quiera", expresó Gutiérrez.



También se refirió a las actuales mesas de diálogo que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la 'Paz Total' que, según Gutiérrez, "se ha convertido en la entrega total del territorio nacional a las estructuras criminales". "Es hora de que el presidente Petro redireccione esa política y le dé más garantías a los ciudadanos que a los criminales", advirtió Gutiérrez.



Al final de su discurso, el alcalde envió un mensaje el presidente Petro para trabajar en conjunto, dialogar y hacer aportes al Plan Nacional de Desarrollo. "Presidente Petro, quien estaba invitado, no nos castigue por representar la oposición. Lo invitamos a que mire con cariño a Antioquia y no con desdén como lo viene haciendo", dijo.



Y agregó: "Presidente, tiene tiempo de enderezar el camino y estar en el lado correcto de la historia. Nos preocupa que un proyecto como las 4G no se lleven a cabo por falta de financiación".

DAVID ALEJANDRO MERCADO Y SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

EL TIEMPO - MEDELLÍN