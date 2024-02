'Las declaraciones se salen de toda realidad': Fico Gutiérrez tras salida de secretario

El alcalde Federico Gutiérrez pidió la primera renuncia de su gabinete en menos de dos meses de gobierno. Luego de las polémicas declaraciones que entregó Manuel Córdoba, ahora exsecretario de Cultura, el mandatario decidió apartarlo del cargo por no estar a la altura de las circunstancias.



El exfuncionario aseguró en medio de un evento que Gutiérrez lo había nombrado como secretario aunque sabía que él no 'tenía ni idea' de temas culturales. Incluso, aceptó que desconocía algunos términos del sector, pero dijo que en lo que no se podía "descachar" era en la contratación.

"'Fico' fue el que me dijo: 'Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700.000 votos, Manuelito, hacete ahí y resolveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales'", expresó el ahora exsecretario.



Una vez se hizo efectiva la renuncia de Córdoba y en medio de la lluvia de críticas desde diferentes sectores culturales y ciudadanos por el supuesto trato que le estaba dando a esa dependencia, el mandatario afirmó que las declaraciones "se salen de toda realidad" y reiteró que el sector sí es prioridad para su administración.

El secretario de Cultura de Federico Gutiérrez reconoce que lo pusieron por rosca y que no sabe ni lo que es una biblioteca.🚨



"Lamento mucho esta situación. Nosotros debemos estar a la altura de nuestros cargos. Cuando yo le ofrecí la secretaría de Cultura, le pedí un compromiso absoluto con los sectores culturales. Lamentablemente, de acuerdo a unas declaraciones, que se salen de toda realidad, porque mi único compromiso ha sido que el sector cultura salga adelante, (...) la responsabilidad de nosotros es que tengamos un equipo que siempre se comporte a la altura", dijo Gutiérrez.



Según el alcalde, cada una de las personas del despacho tiene claro que "esto no es un juego". "Sí, se presentó esto a tan solo un mes y medio de gobierno, pero es mejor siempre actuar a tiempo. Acá no nos vamos a quedar sacando excusas, sino que hay que actuar, tomar decisiones y corregir lo que haya que corregir", agregó.



En su cuenta de X, Manuel Córdoba ofreció disculpas al alcalde Gutiérrez por sus "desafortunadas declaraciones" y extendió sus excusas a todo el sector cultural y la ciudad.

Manuel Córdoba duró menos de dos meses en el cargo. Foto: Tomada de @mmanuelcordoba

Horas después de la primera publicación, el ahora exsecretario divulgó una carta en la que reiteró sus disculpas y explicó lo sucedido. "En realidad no corresponden a ninguna instrucción o diálogo sostenido con el señor alcalde Federico Gutiérrez, ni a la manera como entendemos la cultura en nuestra ciudad", afirmó.



"Lamento profundamente que mis palabras no hayan estado a la altura de la enorme responsabilidad y confianza que el alcalde depositó en mí, al nombrarme al frente del despacho de Cultura y que afronté con el propósito de cumplir con la premisa de la administración de hacer de este sector uno de los pilares del desarrollo", agregó.



Finalmente, el exfuncionario expresó sus disculpas a las personas que trabajan por la cultura de la ciudad por "no haber podido entender la responsabilidad que implicaba reconstruir la relación y el trabajo con el sector".



