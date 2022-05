Con un mensaje de unión y de cambio para mejorar, Federico Gutiérrez, más conocido como Fico, cerró en la tarde de este domingo su campaña a la presidencia.



“Me he recorrido el país de norte a sur, de oriente a occidente y vuelvo desde donde arranqué, desde mi casa, desde mi Medellín, desde Antioquia, feliz de estar con nuestra gente, de estar con un mensaje de unidad, de que vamos a ganar y de que vamos a hacer muchos cambios. Nosotros representamos ese cambio que necesita el país”, dijo el candidato, quien estuvo acompañado de cientos de seguidores en Parques del Río, en Medellín.



(Le puede interesar: Buscan a papá e hija que cayeron a quebrada en Itagüí, Antioquia)

Gutiérrez habló un poco de su programa de gobierno y resaltó que será enfocado en lo social. “Ayer mostrábamos la revolución del campo, no necesitamos las revoluciones armadas, necesitamos la revolución del campo, con 36 billones de inversión durante 4 años para cuidar a las familias campesinas”, dijo.



También habló de educación gratuita para los jóvenes universitarios: “Voy a ser el presidente de los jóvenes, que los vamos a cuidar, que entiendo sus reclamos y van tener educación y quienes no puedan pagarla, van a tener la educación gratuita, con matricula cero para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas”.



Durante su discurso, Gutiérrez criticó la actual administración municipal del suspendido alcalde Daniel Quintero: “Como duele de verla deteriorada y vamos también a recuperar a Medellín. No están solos porque lo primero que vamos a hacer es estar pendiente de Medellín, de recuperar el orden y las oportunidades”.



(También puede leer: Medellín tiene todo listo para celebrar con tango)

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas lo acompañaron en Parques del Río. Foto: @FicoGutierrez

El candidato, quien estuvo acompañado de su familia y de su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, también criticó la denuncia que hizo Petro de una posible suspensión de las elecciones.



“Eso es puro cuento de los que realmente sí ponen en riesgo la democracia, en 8 días la gente ya ha votado y se sabrán los resultados que demostrarán que vamos a ganar la ciudad. Aquí hay quienes quieren van a dividir al país y mientras ellos siguen con su discurso del odio, nosotros seguimos con el discurso del amor, mientras ellos hablan de seguir quemando candidatos, nosotros hablamos de construir”, expresó.



Federico también anunció la renta básica para 5 millones de hogares colombianos que están en la pobreza, un millón 800 mil soluciones de vivienda y apoyo en créditos a campesinos, entre otras propuestas.



Aseguró que no quitará las pensiones y que ayudará a la tercera edad para cobertura en mesadas.



El candidato también estuvo acompañado de líderes de varios partidos y ediles, en una tarde fría en Medellín que tuvo una fuerte lluvia antes de su intervención en la tarima.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Minería en Colombia: oficio mortal que ha dejado 1.306 muertes en 10 años



-Violenta pelea entre turistas y lancheros por altos costos en El Rodadero



-Así cayó el complot en caso de la coca en carro de concejal de Cartagena