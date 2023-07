El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, anunció en la mañana de este martes 4 de julio, su candidatura para la alcaldía de Medellín que se definirá en el próximo 29 de octubre.



EL TIEMPO habló con el candidato horas después de su anunció quien reveló sus fichas para esta campaña, habló sobre Daniel Quintero y Gustavo Petro y las presidenciales de 2026.

¿Cuál será el rumbo de Medellín desde el 1 de enero del 2024 bajo la administración de Federico Gutiérrez, en caso de que gane el 29 de octubre?

Unir a Medellín, después del daño que le han hecho a Medellín, dividiéndonos entre ricos, entre pobres, entre empresarios empleados, entre izquierda derecha o no discursos de odio que generaron lesión y un grave daño en la ciudad. Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza y volvernos a unir como ciudad y como sociedad para así comenzar a solucionar todos los problemas que tenemos.



Y será muy importante el respeto por la diferencia, por las ideas del otro no estigmatizar a quien pertenezca un partido diferente o que piense diferente y no estigmatizar jamás a quienes generan empleo, no estigmatizar jamás a la prensa, tenemos que empezar a unir el país desde la ciudad y ese es el reto que tenemos ahora en octubre y por supuesto enfocarnos en los temas en la agenda social que tiene un gran deterioro donde hay más hambre en Medellín, donde se han atendido menos niños en el programa, Buen Comienzo, donde hay grandes y graves denuncias de presunta corrupción en el Programa de Alimentación Escolar que hoy tienen la cárcel a la Secretaria de Educación del actual administración y donde es importante entender que lo social tiene que ser el eje de la ciudad vamos a trabajar unidos, vamos a tener un gran programa de Gobierno un plan de desarrollo construido entre toda la sociedad.



Usted acaba de enumerar algunos de los problemas para usted, que son importantes llegar a solucionar, ¿cuál es el más grave de todos?

En este momento con el tema social es el tema más urgente porque nadie puede aguantar hambre y aquí tiene que haber un pacto como sociedad entre el sector público, entre el sector empresarial de la ciudad y muchos otros en donde nadie aguante hambre en Medellín nadie puede acostarse con hambre ningún niño se nos puede ir con hambre para las escuelas tiene que funcionar el plan de alimentación escolar a la perfección entonces cuando hablamos de los temas sociales, ese es uno de ellos.



El otro es la educación, mejorar la calidad educativa en nuestra institución educativa, algo fundamental también que tiene que ver hasta con el modelo de seguridad; nuestros niños no pueden seguir siendo arrastrados hacia la estructura criminal.



Cuando un niño se sale de estudiar, cuando hay decepción escolar hay un grave riesgo de que esos niños terminen las esquinas consumiendo droga o que terminen de una estructura criminal lo que nosotros necesitamos es que nuestros niños sigan en el sistema escolar y que tengan la expectativa de que cuando van a terminar 11 tengan acceso a educación superior carreras profesionales pertinentes.



Si lo ves también en términos de recuperación física una ciudad que está deteriorada las calles llenas de huecos cuando en Medellín se veía una ciudad abandonada.

Los escenarios deportivos destrozados los colegios caídos los jardines que ya no son jardines, sino que es maleza y la pregunta es si esta alcaldía actual, sobre la cual hay graves denuncias de corrupción, tuvo casi 6 billones de pesos en su gobierno más que lo que tuvimos nosotros entre el 2016 y 2019.



¿Dónde está la plata? ese es el reclamo de la gente, dónde está la plata y la otra prioridad que tiene que verla por donde hay que arrancar eso cero corrupción y que se sepa qué pasó estos años de mala administración de Medellín de rumores de corrupción y dónde está la plata para lo social y para la infraestructura y la seguridad también es un tema clave, pero la seguridad se logra con autoridad, pero tan con inversión social.

¿Quién o quiénes son los culpables de esto?

Quienes hoy mal gobiernan a Medellín, se dedicaron a ser politiquería, se dedicaron a acabar con la ciudad, se dedicaron a dividir la ciudad, a generar discursos de odio.

Usted no habla con nombres propios, pero me imagino que hablará de Daniel Quintero, quien hoy gobierna a Medellín...

Es que yo es que yo a él no le quiero dar ni siquiera importancia porque nunca fue futuro y pronto será pasado.



Porque Medellín ha sido capaz de soportar y pasar sus peores males y pronto cesará la horrible noche entonces yo no me dedico a quejarme yo me dedicar es a trabajar inmediatamente lleguemos para solucionar los problemas de la gente la gente está mucho más allá interesada en los temas del día a día que los problemas de discusiones políticas ya de él que se encarguen los entes de control, la Fiscalía la Procuraduría y la Contraloría yo medicaré a resolver los problemas de ciudad.

Lanzamiento de campaña de Federico Gutiérrez Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

¿Con quién se va a sentar a hablar?

Buscaré a muchas personas en los próximos días organizaciones sociales, líderes empresariales líderes políticos de diferentes ideologías y pensamientos, pero sobre todo estar en la calle hablando con los ciudadanos y yo estoy muy abierto a cualquier crítica.



Estoy abierto a cualquier recomendación y yo, por eso estoy convencido que no puede pasar lo que ha pasado estos últimos años de Medellín donde se estigmatizaban sectores políticos donde se estigmatizaban los grupos empresariales y donde se estigmatizaban a los empresarios que tanto generan empleo y bienestar donde se ha estigmatizado inclusive a la prensa, mira que es un guion muy parecido a quienes han utilizado estos tres años y medio en Medellín quienes mal gobiernan a Medellín y tienen graves indicios sobre la corrupción que ha ocurrido en Medellín estos tres años y medio y denuncias que existe sobre ellos, mira que es el mismo guion del Gobierno Nacional es lo mismo dividir generar hoy, qué tiempo tan perdido.

¿Cómo van a ser las relaciones suyas como posible alcalde de Medellín y el presidente Gustavo Petro?

De mi boca nunca ha salido ni va a salir un insulto contra el presidente de la República ¿por qué? Porque yo respeto la institucionalidad yo no estoy de acuerdo en el manejo que le da la seguridad, la paz total es un fracaso absoluto y hoy nos tiene eso en la impunidad total y el país sumido.



Yo soy yo soy oposición, pero yo creo en una oposición más proactiva y por eso tomo la decisión de lanzarme a la Alcaldía de Medellín para que para hacer desde lo local y vamos a trabajar con el gobierno Nacional desde todos los espacios, claro, defendiendo también nuestras ideas llamando la atención cuando algo no funcione pero por supuesto que la responsabilidad constitucional de él como presidente y mi a como alcalde una vez electos es trabajar de la mano para que le vaya bien a Medellín y a Colombia.



Yo creo y estoy convencido que el presidente Petro debería hacer un alto en el camino.



Que haga un alto en el camino que respire profundo que se rodee bien que no lleva ni un año de gobierno y que el país no puede estar en una peor situación que lo haga por el bien suyo, pero sobre todo por el bien del país.

Hablando de Presidencia, con esta decisión ¿cómo quedaría Federico para las presidenciales del 2026, descartadas?

Es una decisión tomada que voy a la alcaldía y es una decisión tomada porque yo siento una responsabilidad inmensa con mi ciudad y con el país, no es una decisión alejada, ¿por qué? Porque yo estoy convencido que Medellín no puede seguir como va, Medellín aguanta estos cuatro años de desastre, pero retomando un rumbo y mejorando es la forma de que se recupere a Colombia.



Estoy convencido de que las elecciones de octubre son un camino para recuperar a Colombia.



El 29 de octubre, vamos a comenzar la recuperación del país, ganando Medellín Bogotá, Cali, ojalá Cartagena, no perdiendo Barranquilla, ganando muchas ciudades y muchos departamentos ese día se empieza la recuperación del país.

¿Hablemos de la gobernación de Antioquia, hay algún candidato con el que vaya a hacer alianza?

Hay buenos nombres que se han presentado a la gobernación, personas a las que respeto y he tenido cierta relación en mi vida profesional y yo lo que les he pedido es que se junten y que hagan un proceso interno y que inmediatamente salga de ahí un buen candidato ese día salimos y apoyamos esa fórmula a la gobernación.





Falta todavía tiempo. Yo he sido prudente y hasta que ese esas definiciones internas entre varios de los candidatos que existen no se logren unificar en una sola candidatura para competir contra quienes pondrían en riesgo a Antioquia hasta ese momento voy observando, pero sí tomaré decisiones. Estamos hablando.

¿Hablamos de que está en el denominado bloque Petro-Quintero?



Exactamente.

¿Con quién haría alianza de los candidatos que se conocen hasta el momento para la alcaldía Medellín y con quién definitivamente nunca?

Acá hay una línea Rojas. Quienes son los herederos hoy del odio, la corrupción y la política herida tienen que estar fuera de todo y vuelvo insisto que yo no me creo ni el único ni el mejor hay gente muy buena en diferentes sectores políticos, vamos a buscar a sentarnos seguramente con muchas personas y yo si hago un llamado a la unidad, este no es un momento en el cual los egos se puedan llevar a las ciudades y al país por delante y no solo lo digo por Medellín, lo digo por todas las ciudades y los departamentos del país.



Qué bueno poder llegar a unos acuerdos programáticos en lo sustancial y sobre todo en lo que necesita la gente y que por dividirnos y por egos no terminemos perdiendo ciudades y regiones que impidan recuperar el país en el 2026 esta será la mejor movilización ciudadana que la gente salga a votar de manera masiva el 29 de octubre y que ese sea el día que empecemos a recuperar a Colombia.

¿Qué cambiará en EPM en su administración, cuál será el rumbo?



Un rumbo muy diferente al que hoy tienen en la empresa. Porque desconocieron todo lo técnico y lo convirtieron en un nicho de politiquería y han puesto a la empresa en riesgo.



Temas esenciales, terminar Hidroituango, o han podido sacar la licitación de las cuatro turbinas y la única forma de acabar el riesgo absoluto para todas las comunidades aguas abajo es terminando el proyecto y poniendo al operar en un 100 por ciento, esa es la prioridad, temas como los de Afinia, que hay un hueco financiero muy grande, hay rumores de corrupción. Hay que revisarlo con cuidado.





Pero lo más importante es recuperar la esencia de EPM que es de la gente, que el dueño no es un alcalde ni un gerente ni una junta directiva y pongo un ejemplo práctico el engaño de esta administración, de este alcalde, si es que se le puede decir así, del gerente y la Junta Directiva cuando en época de campaña de forma malintencionada y jugando con la empresa y con la gente, engañar a la gente con la tal congelación de tarifas sabiendo que es un costo como lo admitido, la misma empresa que lo tiene que empezar a pagar la gente después desde enero con retroactividad eso es una burla, para la gente y han jugado con EPM como si fuera simplemente una oficina y política para ayudarle a un mandatario de turno a recuperar unos puntos perdidos en las encuestas.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO

MEDELLÍNEN TWITTER: @MARIASRODRIGUEZ