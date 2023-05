El excandidato presidencial Federico Gutiérrez lanzó su nuevo partido ‘Creemos’, una asociación con la que busca ganar las elecciones locales y regionales de todo el país. El antioqueño aseguró que será un partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro.



“Es un presidente que llega tarde a todo. Llega tarde a la gente. Miente en el exterior, dice que está marcando con inflación negativa. No le puede seguir mintiendo al país. Es un gobierno que está del lado de las estructuras criminales. Desconoce la constitución y no reconoce la separación y el equilibrio de poderes mientras que ataca a la justicia”, afirmó el antioqueño.



Gutiérrez señaló que no descarta lanzarse a la gobernación de Antioquia o a la alcaldía de Medellín. Afirmó que en las próximas semanas tomará una decisión y la comunicará a sus votantes y compañeros de partido.



También dijo que el gobierno ganó con ayudas de grupos criminales y engaños. Y sobre Medellín, explicó que la ciudad ha sido abandonada y que en la actualidad vive un problema profundo de corrupción bajo la administración de Daniel Quintero.

Federico Gutiérrez Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Las elecciones de octubre casi que serán un plebiscito para proyectar un verdadero cambio. No un cambio para mal como el gobierno proyecta. En vez de estar del lado de la seguridad de la fuerza pública, están del lado de las estructuras crimínales como el Eln, las disidencias de las Farc, el 'clan del Golfo'”, manifestó ‘Fico’ Gutiérrez a EL TIEMPO.



Sobre las elecciones regionales y una posible candidatura, expresó que aún no sabe por cuál se lanzaría. Sin embargo, le preocupa la situación actual de Medellín.



“Una ciudad que esta administración entregó a la corrupción, politiquería, al clientelismo. La ciudad va mal y no porque yo lo diga sino porque lo dicen los ciudadanos. Hay mucho trabajo que hacer”, concluyó Gutiérrez.



El lanzamiento del nuevo partido llega a tan solo cinco meses antes de los comicios del próximo octubre, donde se escogerán alcaldes, gobernadores y concejales. Desde ya, Federico Gutiérrez aseguró que no harán alianzas con personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

El político espera ganar las elecciones regionales en todo el país con su partido 'Creemos'. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

SILVIA CONTRERAS

Redactora de NACIÓN - EL TIEMPO