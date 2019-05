Fedelian tendrá que devolver 2.378 millones de pesos

El jefe de la Oficina Jurídica de Indeportes, Roberto Guzmán, ratificó la sanción por 1.056 millones de pesos en contra de Fedelian por el incumplimiento del convenio 157 de 2017.



Dicho Convenio fue suscrito el 17 de agosto de 2017 entre el subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros, Luis Felipe Jiménez, en representación de Indeportes, y Pedro Uribe, por Fedelian, y tenía un valor inicial de 7.700 millones de pesos con una adición de 2.867, realizada el 26 de junio de 2018, para un gran total de 11.000 millones de pesos.

El contrato establecía el apoyo a la correcta preparación técnico táctica de los deportistas antioqueños, a través de entrenadores y/o monitores para cada una de las ligas que son seleccionadas por el Departamento para su representación en los diferentes eventos deportivos oficiales.



Pero todo esto terminó en el ojo del huracán cuando un conjunto de denuncias anónimas señaló a Fedelian e Indeportes de malos manejos administrativos.

El estallido del escándalo generó, además, la salida de varios funcionarios y la apertura de una audiencia pública de Indeportes a Fedelian.



En la audiencia pública de este lunes 13 de mayo, que concluyó con fallo resolutorio, quedó establecido que Fedelian incumplió las obligaciones consignadas y le ordenó el pago de una multa de 1.056 millones de pesos. Además deberá devolver los 2.378 millones del contrato.

Tal y como Indeportes fundamentó sus reclamos, “la ejecución de esos dineros carece de soportes documentales y no se sabe la destinación que se le dio porque no los manejó en la cuenta de ahorros establecida para tal fin”.



La multa, equivalente al 10 por ciento del valor del contrato, tiene un plazo de pago máximo de 10 días, contados a partir de hoy. En caso de no desembolsar los recursos, la aseguradora del convenio, Seguros del Estado, deberá asumir el pago de la sanción.



Indeportes anunció que dará traslado de lo recopilado, como producto de la audiencia sancionatoria, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

