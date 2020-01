Farc denuncia plan para asesinar excombatientes en Ituango (Antioquia)

Con el homicidio de Darío Herrera el pasado 28 de enero, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) denunció que en lo que va de este año, van cinco exguerrilleros asesinados.



Una de las zonas más álgidas es Ituango, Norte antioqueño, donde está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Santa Lucía. Allí, en este espacio, el partido Farc denunció un plan de exterminio contra exguerrilleros en proceso de reincorporación.

“Es un plan sistemático contra el proceso de paz (…) César Darío aún estaba con signos vitales después de que le dispararon, pero hubo una reacción tardía por parte de las autoridades para su traslado a un hospital”, indicó un vocero del partido.



Con este homicidio, ya son 12 los excombatientes asesinados en esta ETCR y 24 en Antioquia desde la firma de los Acuerdos de Paz, por lo que hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional, que se den todas las garantías para la protección de la vida de estas personas y la continuación de su proceso de reincorporación.



El último hecho en este lugar se presentó a pocos días del homicidio de Herrera, previo a una sesión de la Asamblea extraordinaria de este partido a la que asistiría el reconocido líder Farc Pastor Alape.

Allí, se dio una alerta de un posible atentado en contra de Alape, por lo que le aconsejaron no realizar el viaje.



Sobre esto, la Séptima División del Ejército aseguró que no tiene conocimiento de algún tipo de atentado en contra de Alape.



De otro lado, Manuel Antonio González, más conocido como Helmer Arrieta, excandidato de las Farc a la Asamblea Departamental, indicó que esta situación no es nueva.



“Esto no es nuevo. Siempre que vamos al ETCR se forman esas alarmas de que nos están esperando en determinado sitio con equis acciones o que no nos van a dejar salir porque los grupos que están allí dicen que no se van a dejar quitar su territorio. Es preocupante y es lo que hemos venido pidiendo al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de la población que está en tránsito a la legalidad”, opinó el hombre.

Aseguró que no están pidiendo soldados o policías en cada módulo, sino que haya institucionalidad para garantizar una seguridad integral a todas las personas de la vereda Santa Lucía y sus alrededores, debido al riesgo actual que hay para movilizarse de este sitio al casco urbano de Ituango.



Ante esta situación, el partido, en su reunión del consejo departamental celebrada en Medellín, designó una comisión encargada de analizar la situación del ETCR Santa Lucía e incluso, determinar si había la necesidad de moverlo, dejarla allí o si algunos de los excombatientes saldrían de esta zona.



“Sé que ya algunos han salido, ya sea por amenazas o porque no se sienten seguros. Pero hay otra parte que dice que siguen allí pues hay proyectos productivos que ya están andando, como uno ganadería que tiene 100 muchachos, otro de fibra óptica y otro más de cafés especiales”, expresó el vocero Farc.



