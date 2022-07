Varias irregularidades y un lío societario, por parte de los accionistas de la Constructora Suramérica S.A.S., tienen perjudicadas a 320 familias que compraron vivienda de Interés Social (VIS) en el proyecto que lleva por nombre Jardines del Sur, en La Tablaza, municipio de La Estrella.



De acuerdo con la denuncia de familias afectadas y el socio inversionista Salazar y Asociados S.A.S., representado por el abogado Nicolás Mejía Londoño, Pedro Pablo Marín Narváez y César Augusto Grisales Giraldo, accionistas del 66,5 % de la compañía, se niegan a cumplir con sus obligaciones profesionales como socios para terminar las obras.

Uno es el constructor y el otro encargado de lo inmobiliario, además ambos eran los encargados de gestionar los permisos y documentaciones antes las entidades competentes.



El proyecto, desde el inicio, tuvo problemas. Uno de ellos es que el lote que compraron resultó ser propiedad de Grisales Giraldo y tiene diferentes irregularidades, entre ellas que pertenece a una zona de expansión sin plan parcial, con precaria infraestructura de acueducto y no cuenta con los permisos de vertimientos.



“Para que le dieran licencia de urbanismo al lote, este tenía que cumplir varios requisitos. Uno de ellos es la factibilidad de servicios públicos. Pedro Pablo Marín Narváez se fue para Aguas de La Estrella, conociendo que en el área de influencia del lote existe una medida cautelar que no permite emitir factibilidades, disponibilidades ni nuevas conexiones y sin importarle esta situación, solicitó punto de alimentación de un acueducto a 4,6 kilómetros de distancia, lo que era inviable y el más cercano no tenía capacidad ni para un baño más. Claramente hubo engaños por parte de los socios Marín Narváez y Grisales Giraldo”, explicó el apoderado de Salazar y Asociados, Mejía Londoño.



Otro de los problemas más complejos que afrontan los socios de la Constructora Suramérica S.A.S. está relacionado con supuestas extorsiones que les habría realizado un grupo delincuencial del municipio de Bello exigiéndoles 100 millones de pesos en efectivo y 4 apartamentos para permitir el desarrollo del proyecto.



Pero, según el abogado Mejía, luego de arduas investigaciones hechas por el equipo de Salazar y Asociados se determinó que las extorsiones de los grupos de Bello no existieron y los 100 millones de pesos y los 4 apartamentos fueron desviados a los patrimonios personales de los otros dos socios. Esto se evidencia en los documentos soporte que enviaron a la Fiscalía General de la Nación.

Sobre estos hechos, la sociedad hizo una primera denuncia el 4 de mayo de 2021 a la Dirección Seccional de Fiscalías Medellín y la amplió el 2 de julio de 2021 ante el Fiscal 248 del municipio de La Estrella con material probatorio.



Debido a estas problemáticas, los socios Marín Narváez y Grisales Giraldo habrían abandonado el proyecto. Esto generó que Salazar y Asociados, como Gerencia, tuviera que documentarse e incursionar en temas que no eran de su competencia, sino de los otros socios, evidenciando todas estas irregularidades de habilitación del lote, servicios públicos, extorsiones y coimas, entre otros.



Salazar y Asociados ha intentado resolver la situación desde febrero del 2021, acudiendo a la Superintendencia de Sociedades, la Alcaldía de La Estrella, Aguas de La Estrella, Corantioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para que intervengan y les ayuden a resolver los problemas societarios y de retrasos de la obra y que así Suramérica cumpla con la entrega de los apartamentos a las familias.



La unidad residencial tiene actualmente construidas las 4 torres de apartamentos con 320 unidades de vivienda, en las que ya habitan 45 familias.



Está pendiente por construir los parqueaderos, zonas comunes, las piscinas y la red contra incendios.



Hasta ahora solo han entregado 229 apartamentos y firmado 137 escrituras.



Las personas que han recibido su apartamento han perdido subsidios de vivienda por vencimiento de plazos, han sufrido también vencimiento de sus créditos para financiación del saldo, no cuentan con servicios públicos suficientes, porque aún los hogares no tienen conexión individual con EPM.



También tienen en riesgo los ahorros de toda su vida y en las condiciones en la que está la unidad es difícil comercializar los apartamentos para quienes los compraron por inversión.



Una de las afectadas es Blanca Inés Palacio Vélez, quien recibió su apartamento a finales del 2020 y aún no le han entregado sus escrituras. Por esta razón perdió un crédito hipotecario que tenía aprobado y está a punto de perder otro crédito en el que incluso tiene un subsidio de vivienda del Gobierno Nacional, porque la constructora no le firma las escrituras y no le da respuesta.



Mabel Patricia Gómez Ocampo es otra de las afectadas como compradora y residente desde diciembre del 2021 en Jardines del Sur. Ella, además, vive con su mamá de 57 años.



“El agua que tenemos no es suficiente y no es potable, porque nos proveen con carrotanques y nos hemos quedado sin agua por varios días. El proyecto nos prometía muchas comodidades. Hoy, tenemos que parquear en una finca aledaña, porque aún no están terminados los parqueaderos, la portería principal no está construida y debemos entrar por una vía alterna, empantanada, peligrosa, poco iluminada e insegura”, dijo.



Por el momento, y aunque desde Salazar y Asociados aseguran que cuentan con los recursos necesarios para la finalización del proyecto, no se ve cercano el que las obras y líos jurídicos puedan ser solucionados.



ESNEYDER GUTIÉRREZ C.

Para EL TIEMPO - Medellín

@esneyderfoto

