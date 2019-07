Familiares de reclusos en Medellín marcharán por el alto hacinamiento

La capital de Antioquia presencia una de las crisis carcelarias más intensas del departamento, de acuerdo con cifras de la Personería de Medellín, en total hay 1.363 internos en estaciones de Policía, equivalente a un hacinamiento del 550 por ciento. Tan solo en el valle de Aburrá, el número de reclusos está en 1.646.



El confinamiento ha generado inconformidad en los familiares de los internos, por esta razón, decidieron marchar en contra de la violación de los derechos de la población privada de la libertad este jueves 11 de julio a las 9 a. m. en el Parque de las Luces, ubicado en el centro de Medellín. Sin embargo, la Personería manifestó que la marcha no fue informada oficialmente a la institución.

“Aquí se viene hablando de crisis carcelaria desde el 2013, donde los reclusos se comenzaron a hacinar en las 22 estaciones de Policía del valle de Aburrá. Este hacinamiento ha generado un caos nacional en las cárceles del Inpec, hay problemas de salubridad y salud, de tratos crueles y degradantes, las familias y los reclusos están cansados de que no haya una solución de la crisis carcelaria”, expresó Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.



Carmona hizo hincapié en la insalubridad que se presenta en los calabozos y en los centros carcelarios del departamento, recordó el caso de un joven que falleció la cárcel El Pedregal el pasado 29 de junio, llevaba siete meses en el lugar y obtuvo una virosis, el sujeto solicitó atención médica por 15 días pero cuando fue prestada murió en el centro hospitalario.



Para mitigar el hacinamiento en las estaciones de policía, la Personería de Medellín pidió al Instituto nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de 412 detenidos a la cárcel de Bellavista, la solicitud fue aprobada mediante un fallo por el Tribunal Superior de Medellín el pasado 9 de mayo. Sin embargo, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) de Bello no accedió a la petición por lo que la Personería promovió un incidente de desacato.



Según el dragoneante Luis Alberto Pinzón, secretario de Derechos Humanos de la UTP, la cárcel de Bellavista no cuenta con el espacio para hacer efectivo el fallo. “En estos momentos tenemos un hacinamiento del 127 por ciento, se encuentran 3.038 reclusos y el establecimiento tiene una capacidad de 1.337 personas, el patio 2 de la cárcel fue demolido y el patio 4 y 1 tienen orden de demolición”, dijo Pinzón.

Ante la disputa entre las dos instituciones, la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso de acción de tutela que dio lugar al traslado de los presos a la cárcel de Bellavista. La institución consideró que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín deben vincularse en el trámite de la tutela para darle órdenes de la responsabilidad que tienen con la población privada de la libertad.



“No significa la Corte Suprema de Justicia esté en contra de la decisión que tomó el Tribunal, manifestó que se deben vincular más autoridades y de más alto nivel al proceso a efectos de resolver la crisis carcelaria, en este momento, tendremos que reiniciar el proceso, ese proceso vuelve a comenzar en el Tribunal Superior de Medellín, en la Personería estaremos insistiendo en que se trasladen la totalidad de todas las personas privadas de la libertad de las estaciones de policía”, afirmó Guillermo Durán Uribe, personero de Medellín.



Con respecto a las medidas que han tomado las instituciones para solucionar la crisis carcelaria del departamento, Carmona piensa que es necesaria la construcción de una cárcel municipal en la ciudad con el fin de que los reclusos tengan un proceso de resocialización efectivo.



No obstante, para el diputado Saúl Usuga, líder de la Mesa de soluciones para la problemática carcelaria de la Asamblea de Antioquia, la solución para el hacinamiento carcelario no puede ser pensada a corto plazo, considera que la problemática es estructural e involucra a las instituciones nacionales.



"El problema es más grave, radica en la depuración de los jueces a casos mínimos que hoy tenemos en las cárceles, hay gente que está recluida por sospecha o por microtráfico. La solución es estructural, también debe haber una reforma a las leyes de justicia en el país y conocer el origen de problemática de criminalidad que tenemos en la ciudad", manifestó Usuga.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD