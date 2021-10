Víctimas de 'Manolo' piden vincular a docentes en la investigación

Justicia, eso es lo que claman las familias de los niños que habrían sido abusados en el centro infantil Pequeños Exploradores en el barrio Santa Cruz, en Medellín, presuntamente por Isamel Darío Lopera, ‘Manolo’.



Desde que se destapó el escándalo en julio pasado, cuando la Fiscalía confirmó que serían al menos 12 niños y niñas, las familias han esperado tener un acompañamiento efectivo y que se haga justicia en la caso de sus hijos, en los que a través de exámenes de Medicina Legal a algunos se confirmó el abuso y a otros, acceso.



"Sentimos decepción del sistema penal colombiano pues le otorga garantías para los agresores y cómplices, pero dejan de lado el dolor y sufrimiento de los niños que seguimos padeciendo cada familia, se puede leer en un comunicado firmado por siete padres de familia.



Aunque al hombre le impusieron una medida intramural y el proceso judicial continúa en marcha, las familias de los niños mostraron su preocupación por el mismo y denunciaron que no han sido vinculadas las docentes del centro infantil.



"Las profesoras, que fueron cómplices, están siendo exoneradas de toda acción penal. Los niños, con claridad y así lo dejan claros sus testimonios, señalan que la docente Trinidad Celia Flórez López, y otras dos profesoras de quienes sólo conocemos los nombres de Falconeri y Luz, hacían caso omiso a los abusos sexuales que les contaban algunos menores. Su obligación era dar aviso a las autoridades, nunca lo hicieron, y esa complicidad no ha sido debidamente investigada", se puede leer en la misiva.



De otro lado, pusieron de nuevo sobre la mesa el rol del operador Coomulsap, que aunque ya no es el operador actuar del nuevo centro infantil, señalaron como resposanble de no "contratar contratar el personal delegado, falló con la administración de las instalaciones".



"Erraron, tal vez con intención, al no activar rutas inmediatas para todas las familias, para que se diera la verificación de lo que estaba ocurriendo. Por el contrario, pretendieron callar a la mamá que fue hasta su despacho a obtener respuestas y encararlos. Priorizaron así, la imagen del jardín por encima de la sagrada responsabilidad de velar por el cuidado de los menores", dice el comunicado.



Frente a este último punto, en el momento que se destapó el escándalo, la madre del primer niño al que se le detectó los signos de abuso, le confirmó a este medio de comunicación que no recibió un buen trato al acudir a la sede esta entidad, a exponer el caso del menor de 3 años de edad.



"Además, muchos de nuestros hijos sufrían maltrato por parte de estás funcionarias: los encerraban en un cuarto obscuro, método utilizado a lo largo de la historia como técnica de tortura, y no precisamente en niños de entre 3 y 5 años", dice el escrito.



Otra de las madres le contó a este medio que, por ahora, las familias habían optado por unirse para enfrentar este proceso. “Las 12 familias de los afectados nos estamos apoyando entre nosotros mismos, tenemos que estar cogidos de la mano todos”, agregó la madre.



Por lo pronto, la siguiente audiencia de 'Manolo' está programada para el 29 de octubre.



MEDELLÍN