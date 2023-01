La hermana de Carolina Graciano estaba próxima a abordar un avión rumbo a Santiago de Chile, cuando recibió una noticia que toda la familia esperaba que no sucediera.

Patricia Elena Zapata Restrepo, de 48 años, había fallecido en la mañana del sábado, 21 de enero, en la capital del país austral, tras permanecer en coma durante 8 días.



Patricia Elena fue víctima de un brutal ataque, presuntamente, por quien fuera su pareja sentimental. En medio de una fiesta y tras haber discutido con otra mujer, el hombre la agredió en la cabeza y le causó graves heridas, por lo que tuvo que ser trasladada e internada en hospital local.

La intención de la familia de Patricia en Colombia era que una de las hijas viajara hasta Chile para traerla de regreso al país y que pudiera continuar con su recuperación en Medellín. Sin embargo, ante el inesperado fallecimiento de la mujer, todos los planes cambiaron y ahora están a la espera de que se pueda repatriar su cuerpo.



"Fuimos a las embajadas, al consultado, a la Cancillería, a todas partes, para ver si nos podían ayudar económicamente, porque repatriar un cuerpo es muy costoso. Pero ellos no nos dan respuesta, dicen que no nos pueden ayudar con eso, que nos ayudan con lo jurídico, pero que lo económico nos corresponde a nosotros", afirmó Carolina en diálogo con EL TIEMPO.

El proceso avanza

El cuerpo de Patricia permanece en manos de la autoridad forense de Chile, mientras se adelanta una necropsia fiscal, cuyos resultados servirán para el proceso jurídico que se adelanta contra Rodolfo Alarcón Fuentes, como presunto responsable.



Por el momento, hermana de Carolina se ha encargado de adelantar todas las diligencias pertinentes para que les hagan entrega del cuerpo, pero aún no hay claridad de cuánto tiempo puede tardar ese proceso.



"La fiscal es la última que da la orden para poder sacar el cuerpo de Chile, estamos esperando eso. La orden de la fiscal. Hoy se entregó la papelería y el cuerpo se demoran en entregarlo como 2 o 3 días, como mínimo", contó la mujer.

En cuanto al proceso judicial que se adelanta, Carolina explicó que en Chile se les asignó a una fiscal para la investigación y aunque dijo que desde el Gobierno colombiano les ofrecieron apoyo jurídico, a su familia le dijeron que "en el momento no habían porque como estamos a principio de año estaban en renovación de contratos, por lo que no habían abogados disponibles".



Sin embargo, dice que el proceso ha avanzado. "Mi hermana fue con una amiga de mi mamá para tomar la declaración. Tenemos las pruebas necesarias. El tema ha tenido fuerza, entonces hemos podido avanzar bastante, pero la fiscal tiene que esperar a que llegue la necropsia de mi mamá", apuntó Carolina.



El noticiero chileno CHV Noticias reveló que el presunto feminicida ya había sido condenado a cinco años de prisión por el asesinato de otro hombre, ocurrido en 2016. La familia de Patricia, además, comentó que habría otro caso de maltrato contra una mujer que en el pasado, caso por el cual no pudo ser judicializado.

Ayuda para la repatriación

Según lo que ha podido averiguar la hermana de Carolina en Santiago, la repatriación de su madre puede costar entre 10'700.000 y 14'100.000 pesos colombianos. Pese a que la mujer tenía su seguro fúnebre al día en Colombia, es necesario costear todo el traslado hasta Medellín.



"Nosotros podemos montar una tutela, pero eso alargaría demasiado el proceso. Somos muy realistas y por eso estamos buscando fondos con la gente para que nos apoye económicamente", afirmó Carolina y dijo que están cerca de alcanzar 10 millones de pesos con ayuda que ya han recibido.



La idea de la familia de Patricia era que la mujer y su hija regresaran al país el 18 de febrero, para que se recuperara en Medellín. Ahora, solo esperan que haya justicia por parte de las autoridades chilenas y que el cuerpo de la mujer llegue lo más pronto posible al país para poder darle el último adiós.



