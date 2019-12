Familia de Juanfer Quintero rechazó nombramiento de Zapateiro

Con total rechazo, la familia del actual jugador del River Plate de Argentina, Juan Fernando Quintero, recibió la noticia del nombramiento del nuevo comandante del ejército nacional, el general Eduardo Zapateiro Altamiranda.



Familiares de Juanfer aseguran que el alto oficial estuvo implicado en la desaparición forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, padre del futbolista antioqueño.

Carlos Quintero, tío del jugador, indicó que la última vez que se tuvo conocimiento de su hermano fue el primero de marzo de 1995, cuando fue llevado de la IV Brigada de Medellín hasta la Brigada XVII, ubicada en el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño para que prestara el servicio militar.



En esa unidad militar se encontraba Zapateiro, en ese entonces capitán, quien ordenaría su retorno a la capital antioqueña por mal comportamiento y por agredir a un uniformado. Dijeron en su momento que fue enviado en un bus hacia Medellín y hasta ahí se supo, nunca regresó.

“Uno no entiende porqué a las personas que cometen este delito de desaparición forzado los premian, esto ha sido muy doloroso para toda la familia y no entiendo porque lo ascienden. Nosotros queremos saber qué pasó con nuestro hermano, él que fue la persona implicada, que nos diga a nosotros qué pasó, de frente, que no los diga por favor”, dijo Carlos Quintero en diálogo con Caracol Radio.

Mayor general Eduardo Enrique Zapateiro, nuevo comandante del Ejército Nacional. Foto: Ejército Nacional

Silvia Quintero, tía del volante colombiano, culpa también al Ejército por la desaparición forzada de su hermano, que también era futbolista y jugó en las divisiones inferiores del Atlético Nacional.



El siguiente es un trino de Silvia Quintero, publicado el 7 de marzo de 2016, en el cual le pregunta a Zapateiro sobre el paradero de su hermano.

Señor Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. ¿ Que hicieron con mi hermanos? pic.twitter.com/fLOC4m8Lz7 — Silvia Quintero (@silviadedios5) March 7, 2016



Sobre esta investigación ya hubo una decisión judicial por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, que exoneró al general Zapateiro como presunto determinador de la desaparición de Quintero Cano.