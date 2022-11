Una experiencia no tan santa vivió una familia antioqueña en un restaurante de Roma, Italia, durante su visita a la Ciudad del Vaticano.

Según le contó un miembro de la familia de El Retiro al medio local MiOriente, la carta del lugar llamado Caffe Vaticano Roma estaba en italiano e inglés y, como no conocían ninguno de los idiomas, pidieron asesoría de uno de los meseros. Este les recomendó las carnes.



“Ahí al frente de cada carne decía 8 euros, entonces pedimos dos carnes. Pedimos cinco caldos que no estaban en la carta pero él nos dijo: ‘¿No les provoca un caldo antes?’, entonces pedimos como un caldo de pescado y él no nos dijo en ningún momento el precio. Pedimos cinco lasañas y dos espaguetis y el hombre nos dice que la lasaña viene acompañada de albóndigas y que viene acompañada de salsas”, comentó el hombre al medio.



El calvario comenzó cuando a la mesa llegó la factura de pago y notaron que debían 887,70 euros.

Esta fue la factura que les entregaron en el restaurante. Foto: Cortesía MiOriente

“Veo inconsistencias con los precios. Nunca nos dicen que es por gramos, después nos suman las carnes, nos suman los acompañantes. Todo plato debe traer un acompañante, pero nos suman las papas, nos suman las ensaladas, nos la pesan con la carne”, narra el mismo ciudadano en un video que publicó en su red social.



Allí no acabó el malestar del comensal, también lo hizo ante el cobro de 80,70 euros por el servicio sin que esto se haya consultado.



“Esto parece como cuando a los extranjeros en Barú les pidieron por una mojarra un millón de pesos. Esto está lo mismo”, concluyó.



En TripAdvisor, plataforma que recoge las opiniones de negocios como hoteles, restaurantes, bares y discotecas del mundo, Caffe Vaticano tienen comentarios desafortunados.



“¡Advertidos estáis! ¡Jamás piséis este sitio! (....) LADRONES con mayúsculas. Tres refrescos y una botella de agua del grifo 45 euros. Te cobran el 17% del total de la factura en concepto de servicio del camarero" y “Lo elegimos porque está justamente en la salida de los Museos Vaticanos y después de tanta cultura necesitábamos hidratarnos. La sorpresa fue que nos quedamos más secas aún. Jajaja. 6 euros por cada Coca Cola pequeña”, son algunos de los comentarios.



MEDELLÍN