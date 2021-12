Después de más de dos años de proceso para que le solucionen la situación de la custodia de su hijo, fue un video viral el que hizo que las autoridades atendieran a Wilmar Alexánder Taborda.



El hombre difundió un video en el que se muestra a quien sería la madre del menor de 5 años, junto con otro familiar, enseñándole a prender un artefacto de pólvora.

El hecho, según el denunciante, ocurrió en Puerto Berrío, Magdalena Medio de Antioquia, y en el video, difundido por el portal Denuncias Antioquia, se puede apreciar el miedo del menor mientras dos voces femeninas lo incitan a que prendan lo que parece ser un tote, e incluso, le muestran cómo se hace encendiendo uno cerca del menor.



- "Hágale así como yo le enseñé...no le dé miedo"- dice una de las voces

​- "y lo suelta...duro, duro...hágale más"- agrega la otra voz.



"Ella misma (la madre del niño) me mandó el video...le recalqué que eso era un delito, que el niño se podría intoxicar, se le podía dañar un ojo o se podía quemar una mano, pero no, todo son burlas y risas por parte de ella", cuenta el hombre.



De acuerdo con el padre del menor, hace más de un año que no ha podido ver en persona a su hijo y solo se ha comunicado con él mediante videollamadas.



Asegura que ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ni la Policía de Infancia y adolescencia le han solucionado el proceso desde ese tiempo.



Sin embargo, el video del menor manipulando pólvora hizo que tanto esta entidad como otras (Alcaldía de Puerto Berrío y Defensoría del Pueblo) ya se pusieran al frente.



"Cuando se hizo viral el video, inmediatamente se comunicó conmigo Bienestar Familiar y me dijeron que ya mi caso estaba en Bogotá. Tengo entendido que también está en investigación por parte del municipio", expresó Taborda.



El Icbf, por su parte, confirmó que está al tanto del caso y que activó la ruta de atención con un equipo de defensoría (trabajador social, nutricionista, sicólogo) para verificar las condiciones en las que vive el menor.



El hombre criticó el mal procedimiento que se hizo con su proceso, que comenzó en la Comisaría de Familia de Amagá (Suroeste de Antioquia), que ya lleva dos años y no ha logrado solucionar nada.



"Estoy pidiendo la custodia de mi hijo. Este video muestra que está con una persona irresponsable y que mi hijo está en peligro", dijo Taborda.

Para este 21 de diciembre en Antioquia no se reportan casos de lesionados por pólvora.#MejorSinPólvora pic.twitter.com/gO4gtFHCND — Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (@SaludAntioquia) December 21, 2021

Cifras de la Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia indican que, con corte al 21 de diciembre, se han presentado 39 casos de quemados con pólvora, de los cuales 17 son menores de edad.



Puerto Berrío ha reportado dos casos del total de los registrados este año en el departamento.



