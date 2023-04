Una falsa herencia del ‘futuro duque de Cardona, en España’, fue el argumento de una estafa de película de más de 1.500 millones de pesos que ha estremecido a Medellín.



El falso Duque es Alejandro Estrada Cardona de 28 años, quien había guardado silencio tras las acusaciones, pero habló en exclusiva para EL TIEMPO.

Alejandro en sus viajes.

La historia, que fue revelada en el medio Radio Ambulante y EL TIEMPO hace tres semanas, tiene como epicentro Medellín, Antioquia, y llega hasta Europa.



La denuncia fue hecha por una joven pareja de abogados, Kelly y su esposo, Andrés, cuando aseguraron que Alejandro y su mamá, Olga Cardona, los engañaron a ellos y a 16 personas más con el argumento de que el abuelo de Alejandro le habría dejado una millonaria herencia en España que lo llevaría a recibir el título de Duque, para lo que necesitarían unas millonarias sumas de dinero.



Tras las denuncias de Kelly y su esposo, llegaron las de 5 personas más, quienes le aseguraron a EL TIEMPO haber sido engañados por el falso duque y otras también, estafadas por Olga, la mamá de Alejandro, quien les quedó debiendo 500 millones de pesos asegurándoles que cuando le llegara una herencia les pagaría el doble.



Aunque Alejandro y su mamá fueron denunciados por más de cinco personas por estafa, este proceso fue archivado tras siete meses en la Fiscalía de Medellín.(En contexto: La historia real del falso duque español que deslumbró a sus amigos de Medellín)

La versión del ‘falso duque’



Alejandro Estrada en uno de sus viajes.

En videollamada con EL TIEMPO, Alejandro dio unas explosivas declaraciones en las que asegura que él no sería el estafador, sería la víctima.



Y dice que todo ocurrió entre 2015 y 2022.



Para el año 2015, Alejandro estudiaba Derecho en una universidad de Medellín donde Kelly era su profesora. Según dice Alejandro, Kelly se le comenzó a acercar a preguntarle más de su vida.



“Kelly se sentaba a almorzar conmigo y a entablar conversaciones, siempre quería saber todo de mí, con ella me sentía en un interrogatorio, pero te hacía sentir confianza como su amigo”, dice Alejandro.

“Ellos implantaron en mí una idea de que iba a ser muy rico”



Me dijeron que supuestamente nos habían investigado y que habían encontrado que mi abuelo tenía muchísimo dinero y que esa herencia estaba esperando a ser reclamada

TWITTER

Incluso asegura ahora sorpresivamente, que Kelly y su esposo fueron quienes le hablaron de que sería un millonario heredero de la realeza española.



“Me dijeron que supuestamente nos habían investigado y que habían encontrado que mi abuelo tenía muchísimo dinero y que esa herencia estaba esperando a ser reclamada”, dice Alejandro mientras muestra la captura de pantalla de un supuesto correo que le había enviado Kelly el martes 7 de julio del 2015, en el que habla de un adelanto de 15 millones para los honorarios y comenzar la supuesta sucesión.



La historia contada por el llamado falso duque va más allá. “Ellos implantaron en mí una idea de que iba a ser muy rico y yo creo que no soy el único joven de esa edad que le dicen que va a ser muy rico y no va a querer insistir (...) El mayor cargo de conciencia es que yo fui el que presionó a mi mamá muchísimo para que aceptara y para iniciar el proceso de sucesión y para eso se necesita mucha plata”, dice Alejandro.



Los esposos niegan rotundamente que en el 2015 se hablaran con Alejandro, incluso, dicen que dicho correo es completamente falso.



Pantallazo de correo que Alejandro dice haber recibido de Kelly en 2015.

María Angélica, otra de las personas que se identifica como víctima del falso duque, le dijo a EL TIEMPO que en varias ocasiones Alejandro había alterado los chats y correos que cruzó con ella y adjuntó la evidencia de los chats cambiados a la que tuvo acceso este diario.



Kelly y Andrés cuentan que conocieron a Alejandro en el 2019, cuando Alejandro y su mamá, Olga, les pidieron apoyo sobre un caso de responsabilidad médica donde buscaban reparación por una cirugía estética que, por mala praxis resultó con daños físicos.



Kelly le pasó el caso a la firma de abogados de su esposo como si fuera un cliente más. Ese día comenzó su pesadilla.



Sobre la historia de la herencia, Kelly cuenta que fue Olga, la mamá, quien le comentó sobre la millonaria herencia que estaría a punto de recibir su hijo Alejandro, pero no sin antes, haber entablado una relación de confianza que incluía tardes familiares.

¿Dónde está la plata que exigían para la sucesión?



Amiga de Kelly y Alejandro en Europa.

Kelly y Andrés dicen que, durante tres años, se endeudaron junto a 16 personas más a punta de engaños de Alejandro y la mamá. Les pidieron unas millonarias sumas que dicen, ascienden a 1.500.000 millones de pesos que fueron recogidas por Alejandro que supuestamente le exigían para poder recibir la sucesión y que él les pagaría el doble cuando llegara el dinero.



Llegó el punto en el que incluso, Alejandro le solicitó préstamos a familiares y amigos de Kelly y Andrés.



Alejandro dice que pidió prestado a unos amigos y familiares de Kelly por solicitud de ella y que dicho dinero les fue entregado a ellos. Kelly niega que haya recibido dinero de Alejandro y por el contrario tiene evidencias de consignaciones desde su cuenta a la de Alejandro.



Todos los préstamos tenían un común denominador, el compromiso con el prestamista era que Alejandro les pagaría el doble y con intereses en cuanto saliera el legado, en unos cuatro meses.

La versión de Alejandro sobre los 1.500 millones de pesos



Compra en comercio suministrada por Alejandro Estrada.

La versión entregada por Alejandro sobre el dinero es completamente opuesta a la de la pareja de esposos y los 16 denunciantes.



El falso duque dice ahora, entre lágrimas, que les dio todo su dinero a los esposos y que se quedó sin nada. Dice que fueron 380 millones de pesos entre varios préstamos que sacó y pagos que hizo con sus tarjetas de crédito donde habría compras en tiendas de diseñador y tecnología para los esposos de hasta por 15 millones de pesos.



“Empezamos el proceso, les entregamos la plata que ellos pedían. En ese momento no teníamos una relación tan cercana y solo llevaban el proceso”, dice Alejandro refiriéndose al dinero que supuestamente Kelly y Andrés le exigían para llevar a cabo el proceso de la sucesión.



Al cuestionarlo sobre la forma en la que ese dinero fue entregado y si había trazabilidad alguna, Alejandro dijo que se entregaba en efectivo en su mayoría y adjuntó unos pantallazos de transacciones de su tarjeta de crédito de compras entre los 5 millones y 15 millones de pesos, pero las fechas todas son del 2021, fechas que no coinciden con su versión del tiempo en el que habría ocurrido los hechos.



“Yo apenas comenzaba a estudiar derecho y no tenía la menor idea de qué entidad manejaba las herencias en Colombia. Kelly me dijo que era la Fiscalía la que llevaba el proceso y yo me creí el cuento”, dice Alejandro quien asegura que cada dos semanas recibía correos de la Fiscalía con una dirección que no era la oficial y esto se le hizo raro, pero lo dejó pasar.



Según Alejandro, comenzó a darles dinero hasta tal punto que ya no podía darse los lujos a los que estaba acostumbrado y a los que su mamá, una funcionaria de la Gobernación de Antioquia, le podía dar.

Los supuestos correos de la Fiscalía

no me podía cohibir de nada, que debía hacer como si nada estuviera pasando(...) en los correos nos llegaba que debíamos dar más dinero

TWITTER

Kelly y Andrés con las compras.

Olga Cardona en una tienda de diseñador.

Aunque suene inverosímil, Alejandro insiste en que le hacía caso los supuestos correos que él dice que le enviaba la Fiscalía.



En estos correos, la supuesta Fiscalía le decía que “no me podía cohibir de nada, que debía hacer como si nada estuviera pasando. Hubo un tiempo en el que mis tías nos vieron tan inmersos en eso que comenzaron a hacer adelantos de sus tarjetas de créditos, una prima mía también, en los correos nos llegaba que debíamos dar más dinero”, dice Alejandro.

Y es que justamente estos lujos de los que habla Alejandro son los que recuerda Kelly como un “anzuelo” para aparentar una vida llena de dinero.



“Me llamó la atención que, en las tiendas de ropa de marcas muy reconocidas, los atendían de manera personalizada y con nombre propio. En una ocasión escuché que el administrador de una de estas tiendas decía que eran clientes recurrentes y que incluso en pandemia se las llevaban hasta su casa para que se la midieran y escogieran”, dijo Kelly, hecho que se generó confianza de que Alejandro y su mamá sí tenían el dinero de unos herederos de la corona española.



En lo que sí coinciden Kelly y Alejandro es que entablaron una relación de amistad, volviéndose muy insistentes en pasar tiempo juntos. Comidas, tardes de películas, eventos familiares, entre otros, fueron eventos cada vez más recurrentes y Alejandro prácticamente se volvió parte de la familia.



Pero Alejandro dice que esto fue porque así se lo solicitaron en un correo de la supuesta Fiscalía.



“Me acuerdo de que las llenábamos de regalos (a las hijas de la pareja) por imposición de Kelly hasta que empezó a ser una obligación muy grande”, dice Alejandro.



Y agrega que esto lo hizo porque a través de los correos de la supuesta Fiscalía le pedían que les comprara cosas a las hijas de Kelly y Andrés y a la propia pareja.

Aceptó que deben una millonaria suma de dinero

Alejandro dice que debió endeudarse para darle el dinero a Kelly y su esposo.



Incluso aceptó que su mamá, Olga Cardona, sí le quedó debiendo 500 millones de pesos a Mariluz, una compañera con la que trabajaba en la Gobernación y a cinco personas más de esta misma entidad, a todas les dijo, que le prestara para cobrar una herencia.



Mariluz y sus cinco compañeros de la gobernación quedaron endeudados y aún siguen pagando los 500 millones de pesos que supuestamente Olga les iba a devolver cuando le llegara la herencia.

Olga Cardona con compañeros de Planeación departamental

El proceso llegó a España

Ayuntamiento de Toledo, España

Los esposos dicen que debieron ir a España en el 2020 para una cena con la reina Leticia, cena para la que debieron comprar lujosos atuendos y aprender hasta un protocolo especial.



Viajaron a España con Alejandro, Olga y varios testigos que servirían para que la herencia saliera más rápido. Estando allí visitaron Toledo. Pasaron junto a un castillo en el que Alejandro aseguró que vivían familiares suyos y Olga los hizo tomarse una foto allí.



Todos los testigos tienen la misma foto, allí, posando frente al castillo, pero la tal cena se canceló.



Alejandro y Olga les enviaban correos a los esposos de que un tal Iñaki, miembro del parlamento de Madrid, que era la entidad que llevaba el proceso en Madrid y según ellos, esto les dio tranquilidad.





Incluso, Alejandro y Olga viajaron en el 2021 a España a encontrarse con Iñaki.



Mientras que en la versión de Alejandro que le dio en exclusiva a EL TIEMPO, dice que él nunca tuvo contacto con nada del proceso y menos conoció a Iñaki o recibió sus correos ya que la pareja de esposos eran los encargados de la sucesión.

Documento que Alejandro les habría presentado.

"Ya voy para Madrid, cuando llegue descargo en el hotel y me voy para el parlamento a mirar cómo me ayudan

TWITTER

Sin embargo, este diario tuvo acceso a un chat del 12 de julio del 2021 en el que se puede escuchar a Alejandro desde España contándole a Kelly sobre el proceso. “Ya voy para Madrid, cuando llegue descargo en el hotel y me voy para el parlamento a mirar cómo me ayudan”, dice en nota de voz Alejandro.



Incluso, hay un audio de Olga Cardona donde le da indicaciones a Andrés y Kelly sobre el envío de unos documentos al tal Iñaki.



Kelly cree que Iñaki fue un personaje inventado por Alejandro y la mamá para darle más fuerza a su supuesto legado real.

Se comenzó a apagar la mentira



Alejandro cuenta que nunca desconfió de la pareja de esposos quienes eran sus abogados, incluso, dice que solo hasta la semana del 6 de mayo del 2022 - último día en el que él tuvo contacto con ellos- fue que comenzó a sospechar.



“Mi mamá y yo no sabíamos qué hacer no teníamos, cómo comer, me acuerdo de que ya me desesperé, que le dije Andrés que no podía más que ya quería que todo esto se acabara y me acuerdo que me dijo que para que se acabara necesitaba mil millones de pesos colombianos, me dijo que me los consiguiera”, dice Alejandro.



Y agrega que Andrés se los ayudó a conseguir y que le pedía las cédulas de varios fiadores, por lo que él desconfió y le dijo que no, que no iba a acceder a esto.



Mientras que Kelly relata que este último supuesto préstamo fue un acuerdo entre las 18 víctimas de Alejandro quienes cuando preguntaron en el parlamento de Madrid, encontraron que no había ningún legado y que el ducado de Cardona existe desde hace seis siglos y que la actual Duquesa de Cardona se llama Casilda Guerrero-Burgos y Fernández de Córdoba.



“Eso fue una trampa que le pusimos para que volviera de Estados Unidos. Le dijimos que un amigo de Andrés le iba a prestar plata para que volviera y le hiciéramos una encerrona para desenmascararlo”, cuenta Kelly.



Pero el día antes de esa reunión para confrontarlo, él llamó a Andrés y le dijo: “Andrés, yo ya sé lo que ustedes están haciendo. Tenga en cuenta que yo estoy en el aeropuerto, me voy del país. Hagan lo que quieran’. Y me tiró el teléfono. Esa fue la última vez que hablé con Alejandro”, relató el esposo de Kelly.

¿Por qué escapó si era inocente?



Facebook Twitter Linkedin

Alejandro cambió su número, su correo, quitó la mensajería de WhatsApp con el número que habitualmente hablaba con Kelly, Andrés y los demás denunciantes.



Dice entre lágrimas en la entrevista exclusiva con EL TIEMPO que hizo esto porque tiene miedo.



“Comenzó la bola de amenazas de Kelly y Andrés, su familia y todos sus empleados, nos amenazaban a mi mamá y a mí, amenazaban incluso a mis perritos, que los habían visto, que estaban muy lindos, que los cuidara mucho, fueron días de pánico, de terror y de mil angustias”, dice Alejandro al cuestionarlo por el por qué no dejó rastro si según afirma no vio ni un peso de esos 1.500 millones de pesos, que, según él, solo fueron 380 millones.

“Este tipo es increíble, este ser está loco”

EL TIEMPO consultó a Kelly para conocer su versión de la entrevista que Alejandro le dio a este diario sobre los hechos.



“Ay no, es increíble, este tipo es increíble, este ser está loco, cómo va a decir esto que no tiene ni forma de sustentarlo. La plata deja huella y todos hicimos transferencias a la cuenta de él y de ahí es donde él gastó todo”, dice entre lágrimas Kelly.



Y agrega: “si nosotros tuviéramos algo que ver en todo esto nunca lo hubiéramos hecho público, pero nos llenamos de valentía para evitar que más personas fueran estafadas. No solo somos nosotros, hay 16 personas más que fueron estafados y dan su versión", dice.



Como pruebas, hay 18 versiones de denunciantes quienes coinciden en el presunto modus operandi y los chats con Alejandro y su mamá. Tienen como prueba las millonarias transferencias bancarias y las letras que les firmó Alejandro sobre los préstamos para poder avanzar en la sucesión; además de las notas de voz que envió el falso duque desde España hablando con total naturalidad de su herencia.

No le basta con escaparse y vivir su vida con la plata que nos robó, sino que ahora viene a decir esta cantidad de mentiras

TWITTER

Mientras que él dice que nunca se vinculó al proceso y muestra como pruebas unas fotografías de los denunciantes con bolsas de tiendas de diseñador en Europa que según él le habrían hecho pagar.



Incluso, hay un Fiscal que tiene denunciado a Alejandro por suplantación cuando este habría enviado un correo a la pareja de esposos haciéndose pasar por el Fiscal para darle piso a su presunta estafa.



“No le basta con escaparse y vivir su vida con la plata que nos robó, sino que ahora viene a decir esta cantidad de mentiras”, enfatiza Kelly entre lágrimas e impotencia.



Esta cinematográfica historia queda en suspenso. La Fiscalía no está investigando el caso y solo quedan las versiones de los 18 denunciantes versus la del falso duque español.

Habla experto en perfilación criminológica

utiliza la mentira para tapar otras mentiras, entonces no es extraño que terminen victimizándose

TWITTER

Belisario Valbuena, es un psicólogo forense, especialista en perfilación criminológica y experto en neuropsicología, quien ha seguido de cerca este caso.



El doctor Valbuena dio un concepto sobre este nuevo giro que ha tomado el caso con la nueva versión de Alejandro.



"No me sorprende porque hace parte precisamente del perfil del estafador. Dentro de estos rasgos predominantes del estafador y del estafador serial, son mentirosos patológicos, no significa que no sean conscientes de que miente, sí lo son, el mitómano lo es, ellos saben que mienten", dice el experto.



Valbuena habla de una condición en la que este perfil de estafador "utiliza la mentira para tapar otras mentiras, entonces no es extraño que terminen victimizándose y esta obedece a la poca introspección que tienen, es decir, la poca capacidad que tienen de reconocer sus errores y no se arrepienten de lo que hacen por esa poca empatía que tienen y no les importa el daño".



En el caso de los estafados, el doctor hace referencia a la forma en la que los estafadores los engañan.



"Muchos piensan que el estafado se merece ser estafado por aprovechado pero es que hay una distorsión cognitiva en torno a la manera en cómo ellos ( los estafadores) leen a la víctima y la culpabilizan de lo que ocurre y adicionalmente ellos pueden hacerse pasar como víctima", apunta.





