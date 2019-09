Fallo judicial pone en aprietos proyecto de tren elevado de Rionegro

El Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín declaró, mediante fallo en primera instancia, la nulidad del Acuerdo 006 de 2018, proferido por el concejo de Rionegro y que otorgaba facultades para comprometer vigencias futuras excepcionales para financiar el tren automático elevado que se pretende construir en ese municipio del oriente antioqueño.

Este acuerdo, que fue aprobado en segundo debate con ocho votos en contra y nueve a favor, buscaba hacer realidad esta megaobra que, según la administración municipal de Rionegro, está en etapa de prepliegos para abrir licitación el 13 de septiembre de este año.



Tras ser aprobado el proyecto en el concejo municipal, el corporado Ricardo Nieto, quien votó en contra, interpuso una demanda, la cual corresponde al fallo del juez once administrativo.



Según Nieto, la demanda y el fallo se dan porque no se cumplieron los requisitos de ley establecidos para comprometer las vigencias futuras excepcionales. "Pudimos probar ante el juez que este megaproyecto no estaba contemplado en el Plan de Desarrollo ni en el plan plurianual de inversiones ni en el marco fiscal de mediano plazo", sostuvo el concejal.

Asimismo, dijo Nieto, este proyecto no es necesario para el municipio en este momento, por lo cual debió pensarse para un futuro más lejano. También considera el concejal que este tipo de medio de transporte no soluciona los problemas actuales de movilidad de Rionegro y que un sistema de esta envergadura y costo debería ser pensado de manera regional y no municipal.



Por su lado, fuentes de la alcaldía de Rionegro indicaron que aún no han sido notificados oficialmente de la decisión y que interpondrán los recursos a los que tiene derecho en este caso.

Cabe recordar que este novedoso proyecto de movilidad, que se encuentra en etapa de prepliegos para abrir licitación el 13 de septiembre de este año, se ejecutará en el municipio de Rionegro, en el oriente de Antioquia. Será el primer tren automático elevado de Colombia y tendrá una capacidad inicial para movilizar 33.000 pasajeros cada día, cifra que en el futuro se extenderá a 49.000.



Este tren aéreo fue diseñado para tener 16,7 kilómetros de recorrido a lo largo de 11 estaciones que comienzan en la autopista Medellín – Bogotá y van hasta el aeropuerto internacional José María Córdova.

Uno de los objetivos es tener un medio de transporte masivo que ayude a responder al gran potencial de expansión urbana y al crecimiento poblacional que tiene el valle de San Nicolás, en el Oriente del departamento.



La idea es adjudicar el contrato este mismo año, indicó Andrés Julián Rendón, alcalde de Rionegro, quien explicó que se estima que el valor del proyecto es de 1,6 billones de pesos y se prevé el inicio de operaciones para el año 2023.



Aunque la empresa que obtenga la licitación definirá detalles puntuales del funcionamiento del tren, la administración municipal explicó que lo más probable es que se elija uno que no necesita pilotos, pues se construiría con tecnología de Movilizadores Automáticos de Personas (APM por sus siglas en inglés) y sería impulsado por turbinas de aire que se desplazan por rieles sostenidos en columnas de concreto prefabricado. El tren podrá desplazarse a 38 kilómetros por hora y tendrá vehículos de 12 metros de longitud, cada uno con capacidad para transportar 150 pasajeros.





