Fallo le da 4 meses a EPM para eliminar los olores de la PTAR de Bello

El Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal por medio de un fallo de tutela le concedió a Empresas Públicas de Medellín el amparo constitucional transitorio y con ello, también ordenó que se suspenda la orden de sellamiento a la PTAR de Bello que había emitido la Inspección primera de Policía de dicho municipio del norte del valle de Aburrá el pasado 2 de junio.



Tres días después, es decir el día que sería sellada, EPM informó que se había suspendido la medida temporal de cierre de operación, mientras se esperaba la decisión de esta tutela.



Aunque con este fallo, el demandante (EPM) logró su cometido, el juzgado estableció condiciones claras: la empresa tiene 4 meses para tomar acciones con esta planta, de la que en reiteradas ocasiones sus vecinos se han quejado por los fuertes olores.

Así, la empresa tendrá ese tiempo para elaborar un plan con el que se eliminen los fuertes olores, el cual debe incluir también una línea a seguir en caso de contingencia, “el cual deberá presentar a la mencionada autoridad ambiental, en el evento de vencer el término anterior y no se haya superado el problema de olores ofensivos en la PTAR Aguas Claras”, reza el fallo de primera instancia.



De acuerdo con el documento, durante ese tiempo, la empresa deberá “ejecutar y cumplir las acciones o “actividades de ejecución temprana y provisionales” que aparecen en estado pendiente, según el Plan de acción presentado a la autoridad ambiental”, es decir al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entidad a la que deberá enviar un informe mensual sobre los avances de dicho plan.



Por medio de un video en sus redes sociales, León Fredy Muñoz, representante a la Cámara por Antioquia y exconcejal de Bello, calificó como positiva la decisión del juez y señaló que no se puede permitir que las personas se enfermen por los malos olores de esta planta.

¡Lo logramos! Por orden de un juez 4 de Medellín se le ordena a @EPMestamosahi a solucionar los problemas de malos olores en la PTAR en Bello. Han sido muchos los afectados con el mal manejo de esta planta y hacer respetar a los Bellanitas siempre será nuestro compromiso. pic.twitter.com/AK2eDwAPgr — León Fredy Muñoz🇨🇴 (@LeonFredyM) June 20, 2020

A su vez, a la autoridad ambiental (AMVA) le ordena, además de revisar el plan, visitar la PTAR de Bello en caso de que se venza el plazo de cuatro meses y no hayan cesado los “olores ofensivos”, con el objetivo de “corroborar presencialmente y en compañía de los técnicos del caso las actividades de ejecución, al igual que los avances o resultados de las mismas.



En cuanto al Municipio de Bello, el juez Roberto Carlos Mendoza Reyes le delegó promover diálogos entre la comunidad vecina a la citada planta, el comité de afectados PTAR Aguas Claras y EPM, para proponer soluciones al problema de los olores.



Además, la alcaldía debe citar a los demás miembros de la mesa técnica permanente establecida en sesión extraordinaria del Comité de Asuntos Ambientales, para hacer seguimiento a esta problemática de la PTAR Aguas Claras y se cumplan las órdenes dadas en esta providencia.



Hasta este momento, EPM no se ha pronunciado sobre esta decisión.

