Fallas de infraestructura en colegios, una deuda pendiente

as tuberías, porosas, permitieron que el agua pasara y deteriorara los techos que están construidos en Drywall (cartón yeso). En la biblioteca, donde reposan cientos de libros, es casi imposible permanecer un tiempo prolongado, pues la humedad dificulta el respirar. Según miembros de la comunidad educativa, algunos libros han tenido que ser desechados luego de que el moho se apoderó de ellos.

Las anteriores son algunas de las quejas del rector de uno de los 10 colegios de calidad de Medellín. Estas instituciones fueron concebidas durante la alcaldía de Sergio Fajardo y pretendían potenciar la educación en la ciudad con una infraestructura moderna y amigable para el público estudiantil.



Sin embargo, y como se evidencia en un informe presentado por este diario en 2014, algunas de esas instituciones presentaron problemas como inundaciones de salones, obstrucciones sanitarias y cielos falsos rotos.

EL TIEMPO hizo un recorrido por una de esas instituciones para ver en qué condiciones está. El rector del colegio pidió que su identidad fuera reservada y que tampoco se dijera el nombre de la institución. Estas precauciones las tomó, según dijo, “Porque la municipalidad es muy represiva. A la alcaldía le gusta es mostrar lo que hace, pero no lo que está fallando”.



Al entrar al colegio en cuestión es evidente ver el deterioro en techos, paredes y baños. Incluso, algunos vidrios, que han sido quebrados por personas externas al establecimiento, han sido reemplazados con tablas de madera. “Esos problemas nos afectan la parte académica. Acá hemos tenido que sacar a los estudiantes y cambiarlos de salón porque el Drywall se desprende y les cae encima”, expresó el rector.

Y no es lo único que les ha caído de arriba. Uno de los baños fue deshabilitado porque, cada vez que se utilizaba, el agua caía en el salón que está debajo.

El caso de este colegio ejemplifica lo que pasa en Medellín. En la ciudad hay, según cifras de la secretaría de Educación, 424 sedes educativas.



Para el periodo 2016-2019, la Administración Municipal tiene la meta de intervenir 290 de ellas que presentan deterioros. Según las cuentas del concejal Jesús Aníbal Echeverri, todavía faltan unos 180 colegios por ser intervenidos.



Por su parte, la secretaría de Educación expuso que solo el año pasado hizo más de 220 intervenciones en las que presentaban deterioro, esto con un presupuesto superior a los 23.000 millones de pesos.

Los techos de ‘cartón yeso’ se han desprendido por los problemas de humedad. No se han arreglado todavía. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

El concejal Echeverri explicó que las instituciones educativas presentan daños no solo en las fachadas, sino que también representan inconvenientes para realizar las actividades académicas: “Hay problemas en techos, laboratorios, unidades sanitarias. Lo mismo pasa con los escenarios deportivos, las bibliotecas. En algunas salas de cómputo los equipos son viejísimos”.



En el lugar, por el que se hizo el recorrido, se han hecho algunas trabajos. Pero, según el rector, no ha sido suficiente para lo que se necesita.



“Lo que la Secretaría ha hecho acá es solo un proceso de maquillaje para que se vea bien. En realidad es solo eso, un maquillaje. Pero, nada cambia. Desde hace más de dos años no hacen una buena inversión, muchas cosas las tuvimos que arreglar con recursos propios, expresó el rector.



Echeverri lamentó que el Gobierno Nacional no haya asignado presupuesto para la reparación de los colegios, un problema que considera histórico. “Se han invertido más de 40.000 millones de pesos en esta Alcaldía. Para poder reparar todos los colegios se necesitarían más de 200.000 millones de pesos. Eso al municipio le queda muy complicado, el Gobierno Nacional tiene que meterle la mano a eso”, opinó el cabildante.

Por su parte, la secretaría de Educación tiene contemplado el mejoramiento y la construcción de seis sedes educativas.



Para ello construirá 115 aulas nuevas y 37 serán mejoradas. Para el proyecto, el ministerio de Educación aportará 23,454 millones, el municipio 8,334 millones y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 1,717 millones. Por otro lado, también se proyecta, por medio de una APP, la construcción de 13 sedes educativas, también en asocio con el ministerio de Educación.



Al final del recorrido, el rector hizo un llamado para que se solucionen los problemas de fondo de su institución. “Este colegio, siempre lo digo, es como si estuviera hecho de vidrios y de icopor. Se tienen que tomar medidas de verdad”, puntualizó.



Miguel Osorio Montoya

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

​@MigoroMontoya