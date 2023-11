Ellos eran algunos de los extranjeros asesinados en los últimos días en Medellín

En los últimos meses, en la ciudad de Medellín se han presenciado diferentes homicidios a turistas que visitan la ciudad. Algo que tiene preocupados a las personas que viven allí.



Según datos del Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín, hasta el 15 de noviembre en la ciudad murieron 25 extranjeros violentamente (sin contar migrantes venezolanos). En comparación del 2021 y 2022, hubo un incremento bastante notable, pues en ambos años, se contabilizaban 18 casos.

En el conteo estadístico que realiza el Ministerio Público se contabilizaron homicidios, muertes por sobredosis de drogas y escopolamina, suicidios y muertes accidentales, que pueden ser por el tránsito o por otras circunstancias.



“La cantidad de muertes, al igual que los demás delitos en contra de los extranjeros, han venido en aumento en la medida que a la ciudad llegan más personas de otras latitudes queriendo venir a la ciudad por diversas razones”, manifestó Carlos Calle, coordinador del Observatorio de Turismo de la Personería al diario ‘El Colombiano’.



Según la misma entidad, los extranjeros que más fallecen en la ciudad son los estadounidenses, con 12 casos; le siguen los de Reino Unido, con tres casos; y los argentinos, con dos. Además, han muerto personas de Panamá, Canadá, Francia, Ghana, México e Israel.



Ahora bien, recordaremos algunos de los extranjeros que han sido asesinados últimamente.

Johny Jerome



El hombre estadounidense llegó a Medellín para celebrar su cumpleaños número 45 el pasado 29 de octubre en compañía de un familiar. Sin embargo, la fiesta no terminó bien, pues Jerome fue encontrado sin vida en una habitación de un hotel, ubicado en Provenza, El Poblado.



Según el informe preliminar, sobre las 3:00 a.m. del 30 octubre, Jerome y su primo llegaron al cuarto del hotel acompañado por dos mujeres con las que sostuvieron relaciones sexuales.



El cuerpo fue hallado por el familiar que vio que el piso de la habitación estaba totalmente inundado, pero cuando entró al baño encontró el cuerpo sin vida de Jhonny dentro del agua de la bañera.



Él rápidamente avisó a las personas del hotel de lo que estaba pasando, pero cuando le brindaron primeros auxilios no tenía signos vitales. Luego de esto llamaron a las autoridades para que se hicieran cargo del caso y del levantamiento del cuerpo.



Por el momento, la causa de muerte no se ha establecido, ya que no se encontraron signos de violencia aparente.

Feffrey Hutson



El 12 de noviembre, fue asesinado el estadounidense Feffrey Hutson de 55 años. Según las autoridades, el hombre fue encontrado en un apartamento de hospedaje del barrio Manila de El Poblado.



Además, estaba tendido en el piso de una habitación y tapado por una sábana, que había puesto la patrulla del cuadrante que acudió a la escena del crimen tras un reporte de la comunidad a la línea de emergencias 123.



Los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportaron el homicidio a la Seccional de Investigación Judicial para la inspección técnica del cadáver, se logró determinar que Hutson falleció por heridas de arma blanca.



El caso sigue en estudio, pero se descubrió que posiblemente la víctima ingresó al apartamento acompañado de otra persona. Además, se conoce que llegó a ciudad desde agosto y solía vivir en alojamientos tipo Airbnb, a los que ingresaba acompañado de mujeres.

Marcel Petreanu

El estadounidense, de 45 años, fue asesinado en el sector de El Poblado luego de resistirse a un robo el pasado 14 de noviembre. El hecho sucedió en el barrio La Florida de Medellín.



El turista salió de un restaurante con una mujer. Luego de esto fue abordado por cuatro delincuentes que le mostraron un arma y le pidieron sus pertenencias, pero este se resistió a entregarlas.



Ante esto, uno de los hombres le disparó en el abdomen y huyeron, dejando una de las motocicletas abandonada en el lugar. El hombre alcanzó a ser trasladado con vida a la Clínica Las Vegas, en donde murió mientras era atendido.

Mike Smith



En la madrugada del 26 de noviembre, los agentes de Policía descubrieron un cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense en un apartamento en La Loma de las Brujas, en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá.



(No deje de leer: Emergencia por lluvias en Antioquia deja a más de 1.200 personas afectadas).



El cuerpo corresponde al señor Mike Smith, de 35 años, y, según investigan las autoridades, la responsable del asesinato sería una mujer que, al parecer, quería robarle algunas joyas y dinero en efectivo.



Asimismo, se dio a conocer que el cadáver mostraba numerosas contusiones en el cráneo, presumiblemente infligidas con una cruceta que fue encontrada en la propiedad.



Por el momento, se conoce que un grupo interdisciplinario de la policía busca con cámaras de seguridad en la zona para poder identificar a la mujer responsable.

