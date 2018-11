Exsoldados tienen problemas para reclamar sus prótesis

Corría el 2012 cuando el soldado profesional, Luis Alberto Mercado Lara, en ese entonces de 27 años de edad, se encontraba realizando una erradicación de cultivos de coca en el departamento del Chocó, en límites con el país vecino Panamá.



Mientras él y su patrulla hacían esta labor, el enemigo aprovechó para acercarse a ellos y al día siguiente en la mañana hostigarlos.



Durante el combate, el militar no sufrió ninguna herida. Fue haciendo registro posterior al enfrentamiento que el soldado pisó una mina antipersona la cual le amputo las dos piernas.



“Ahí comenzó la dolorosa recuperación, no solo física sino, sobretodo, la mental”, comenta Luis.

Hoy, este militar y otros soldados pensionados por mina antipersona, tiene una problemática con sus prótesis: los trámites para cambiarlas o solicitar piezas de repuesto son bastante complicados y, además, muy demorados.



“Los componentes de la prótesis los tengo todos dañados y por esto no he podido hacer mis labores cotidianas, me da miedo que se me vaya a salir un día por ahí, y con ganas de que me la cambien rápido y nos colaboren en ese sentido”, relata el ex soldado.



Una situación similar vive el exsoldado profesional Dayro Zapata Granados, quien a causa de una mina antipersona perdió su pierna derecha. “Mi prótesis ya lleva dos años de cambio y nada que me la cambian, no me dicen nada, ni me da razón”, dice Dayro.



Según expresan los exmilitares, cuando hacen la solicitud de cambio o repuestos, se les practica una revisión. A los dos meses siguientes deberían llamarlos para darles solución, cosa que no sucede.

Su preocupación aumenta con el desgaste de la prótesis, porque en cualquier momento se puede salir y provocar un accidente. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“El ministerio de Defensa, por medio del de la Dirección General de Sanidad Militar, con sede en Bogotá, es quien debería darnos respuesta, pero nada”, mencionan los afectados.



Agregan que ellos, la Dirección General de Sanidad Militar, hacen una jornada cada año para exponer su situación que, normalmente es en agosto. Pero, si la prótesis falla, por ejemplo, en enero les toca esperar todo ese tiempo hasta que se realice la jornada.



La único que pueden hacer en estos casos es desplazarse hasta Bogotá donde las cosas funcionan un poco más rápido.



“Pero, imagínese que los viáticos son de cuenta de uno, y no se la cambian de un día para otro, le dan la cita a la semana, a la otra semana la revisión, de ahí otra cosa..., y todos esos recursos salen de uno, no hay ningún apoyo”, enfatiza Dayro.



Las piernas ortopédicas tienen una vida útil de aproximadamente tres años, todo depende de su uso, pero son pocas las que llegan a este tiempo en buenas condiciones.



Uno de los componentes que más se desgasta son las conocidas como liners, la media siliconada que va en muñón.



Esta media le da la resistencia para poder meter la amputación en el socket, que es de fibra de carbono.

El desgaste de la liner hacer que la pierna sufra heridas por el rose con e l socket de la prótesis. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Una liners defectuosa no protege lo suficiente y la piel comienza a lacerarse.

“Somos muchos los afectados y bastantes vienen desde otros municipios como Turbo y Carepa, y aquí, en la Brigada, lo único que nos dicen es: esperen, esperen”, enfatiza Luis.



Selección de voleibol



Estos dos exmilitares hacen parte de la selección Antioquia de voleibol sentado.

Esta es una actividad deportiva que los ayuda a olvidar por momentos las problemáticas con sus prótesis.



Este equipo es dirigido por el técnico Miguel Ángel Ortiz.

“Este grupo lleva siete años con un proceso muy consolidado, además de la persistencia de los integrantes”, cuenta el entrenador, Miguel.

Luis, entrena con el equipo dos veces por semana. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La mayoría de sus integrantes son militares que ayudan con su tenacidad y estado anímico a los demás jugadores.



Entrenan juiciosamente dos veces por semana dos horas y media para mantener el nivel del conjunto. También adelantan gestiones para hacer parte del grupo paraolímpico.





GUILLERMO OSSA RIAÑO

Fotoperiodista de EL TIEMPO

En Instagram: @guillermoossa