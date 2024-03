Explotación sexual de niños en viviendas turísticas de Medellín; ¿cómo prevenirla?

Los apartamentos y fincas turísticas de renta corta que se ofrecen a través de plataformas digitales en Medellín y sus alrededores se han convertido en los últimos años en escenarios que “permiten, fomentan y agravan” la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña, según denuncia la Mesa local contra la ESCNNA.

Con el auge turístico que vive la ciudad —en 2023 ingresaron por los aeropuertos de Medellín 1’498.598 viajeros internacionales— y la captura de, al menos, 13 extranjeros por delitos sexuales contra menores en el último tiempo, la situación ha encendido las alarmas de las autoridades locales, que buscan implementar medidas para contrarrestar y mitigar la problemática.

no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto donde se dedican a la explotación sexual y la prostitución”. Una primera decisión llegó por cuenta del alcalde Federico Gutiérrez, quien hace un par de semanas anunció ante el concejo que “en edificios y urbanizaciones familiaresdonde se dedican a la explotación sexual y la prostitución”.

La declaración causó todo tipo de reacciones por lo que se alcanzó a considerar como una prohibición a este tipo de alojamientos que están en aumento.

Cerca de 1,5 millones de viajeros internacionales llegaron a Medellín en 2023 según Migración Colombia.

A octubre de 2023, la capital antioqueña tenía 7.450 viviendas turísticas inscritas en el Registro Nacional de Turismo (RNT), las cuales representan el 89,4 por ciento de los sitios de hospedaje disponibles en la ciudad.

Sin embargo, desde la alcaldía de Medellín le explicaron a EL TIEMPO que las acciones de la administración distrital están orientadas a la estricta aplicación de la normativa vigente en la materia.

En ese sentido, si una persona, natural o jurídica, desea ofrecer una propiedad como vivienda turística debe cumplir con el RNT, las disposiciones del uso del suelo (en las zonas de baja mixtura o residenciales está prohibida la actividad comercial según el POT) y la normativa adoptada por el reglamento de propiedad horizontal en caso de que sea aplicable.

De hecho, la secretaría de Seguridad ya identificó 1.718 propiedades que prestan el servicio de alojamiento sin contar con la documentación requerida. Los operativos ya arrancaron y en los próximos días las autoridades ofrecerán un primer balance con resultados. Los incumplimientos pueden acarrear multas hasta de 2.000 salarios mínimos, el cierre temporal del establecimiento y la cancelación del RNT por cinco años.

Pero la cifra de viviendas con irregularidades, incluso, podría ser más alta. Un análisis online de alojamiento realizado por el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín documentó que para octubre de 2023 había, solo en Airbnb, 14.553 casas y apartamentos listados en la ciudad con 55.934 camas disponibles. Un 95 por ciento superior a los registrados oficialmente ante el RNT al cierre del año pasado.

¿Es suficiente?

Para analizar las medidas adoptadas por la alcaldía e indagar por acciones adicionales para enfrentar los delitos contra menores de edad en viviendas turísticas, EL TIEMPO consultó con expertos en el tema e integrantes del sector para conocer su postura al respecto.

Iván Muñoz, docente investigador de la Universidad de Antioquia e integrante del secretariado de la Mesa contra el ESCNNA, explicó que la problemática de la explotación sexual de niños y niñas es “compleja y multicausal”, por lo que se requiere de una respuesta integral.

El experto enfatizó en la necesidad de fortalecer los controles a las plataformas digitales de hospedaje y las viviendas turísticas que funcionan en la ciudad.

“Es muy importante una alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las fuerzas de seguridad para que los lugares que han sido denunciados y señalados por prácticas de explotación sexual queden con cierto beto o control adicional para la renovación del certificado”, expresó Muñoz.

El académico sumó a ello la promoción de la sanción social para evitar la naturalización de este tipo de conductas en espacios públicos y privados. “Cuando las personas notan que están sucediendo estas prácticas en su lugar de residencia es importante que se sientan indignados y tengan la necesidad de denunciar porque están violentando los derechos humanos de los niños y las niñas”, precisó.

Para Nelson Rivera, subdirector de atención especializada de la Fundación Renacer —una corporación que trabaja por la erradicación del ESCNNA en diferentes ciudades del país—, es fundamental que se desarrollen estrategias de intervención sistemáticas y sostenidas con empresarios, comunidades y jóvenes para alcanzar una transformación cultural.

“Nosotros hemos ido generando espacios en donde las empresas del sector turístico asumen una conducta responsable y autorregulada que consiste en la suscripción de códigos de conducta”, apuntó Rivera.

Además, el experto recordó que la explotación sexual es parte de las dinámicas de las organizaciones criminales que operan diferentes ciudades del país, por lo que “el Estado debe tener una postura absolutamente contundente y permanente, y no puede ceder en la persecución judicial” de estas estructuras.

En 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual en Medellín.

Tal como lo reveló EL TIEMPO en octubre pasado, los niños y niñas víctimas de explotación sexual son contactados a través de redes sociales por intermediadores y grupos armados, que cumplen una función dentro del eslabón criminal.

Según el Observatorio ESCNNA de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos asociados a la explotación sexual en Medellín. Los datos, sin embargo, no precisan cuántos de ellos ocurrieron en contexto de viviendas turísticas.

Jazmín Santa, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana e integrante de la Mesa contra el ESCNNA, recordó que las propiedades donde ocurren este tipo de casos se pueden ver expuestas a procesos de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Más allá del papel de las autoridades, la académica expresó que el papel de la sociedad civil en estos casos debe estar en una desnaturalización del delito. “Hay que entender que no hay consentimiento, que hay una situación que debe ser sospechosa para nosotros y no naturalizada”, agregó Santa.

¿Qué dice el gremio?

Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales (Asohost), recordó que las viviendas turísticas también deben cumplir con requisitos como el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) de Migración Colombia y la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA).

“Nosotros invitamos al cumplimiento de la norma y al uso de tecnologías. La inteligencia artificial está al servicio de la seguridad. Algunas plataformas como Airbnb identifican cuando un huésped viene a desarrollar un comportamiento inadecuado. No tenemos que estigmatizar el turismo. Más allá de registrar a todas las personas que ingresan al alojamiento no podemos hacer más, no podemos vulnerar la privacidad”, expresó Vargas.

El líder gremial comentó que algunas de las tecnologías que se pueden empezar a implementar en los alojamientos para prevenir casos de explotación sexual son el uso de cerraduras digitales con reconocimiento facial y dactilar o sensores que miden el número de personas que ingresan a la propiedad. “Hay una multiplicidad de tecnologías sin vulnerar los derechos de los consumidores. Es un debate amplio”, agregó el presidente de Asohost.

Una de las medidas que ha implementado Sebastián López, quien desde hace más de un año tiene seis viviendas turísticas en diferentes puntos de Medellín, para prevenir casos de explotación sexual de menores es dejar en claro las políticas del alojamiento antes de que arriben sus huéspedes.

Además, en los edificios donde están sus apartamentos —todos dedicados a este negocio— han instalado cámaras de seguridad en las zonas comunes para verificar el ingreso de personas, especialmente, en aquellos con acceso autónomo. Otras propiedades cuentan con vigilancia privada que se encarga de verificar los datos de las personas que ingresan.

“Yo hago referencia a que no se pueden entrar prostitutas ni menores de edad. Tampoco hacer fiestas ni usar drogas. Si esto llega a ocurrir y queda captado en la cámara incurrirá en una multa y es necesario el desalojo inmediato del inmueble”, aclaró López. Sin embargo, el joven reconoció que los prestadores del servicio no pueden limitar el ingreso de invitados a los apartamentos siempre que demuestren la mayoría de edad.

Integrantes del gremio de la vivienda turística piden que no los estigmaticen y aseguran que se pueden implementar medidas para prevenir la explotación sexual.

Para Sandra Restrepo, directora de Cotelco Antioquia, en muchas ocasiones los controles a los alojamientos no se realizan porque las autoridades no cuentan con los recursos ni las herramientas necesarias para implementarlos.

“La creación de la secretaría de turismo es un paso importante. Desde diferentes gremios pedíamos un tema de vigilancia y control para combatir la parte ilegal que existe. Por lo menos, a los ilegales ya los podemos detectar con el Registro Nacional de Turismo”, manifestó Restrepo.

La directora de Cotelco expresó la importancia de que los propietarios de viviendas turísticas y sus administradores se capaciten en temas de explotación sexual para entender la normativa existente y prevenir los riesgos a los que se ven expuestos en caso de que ocurra algún delito con menores de edad.

En respuesta a un requerimiento de EL TIEMPO, Airbnb explicó que desde la plataforma colaboran con organizaciones y expertos para informar a la comunidad sobre cómo denunciar casos sospechosos de explotación sexual.

“Airbnb cuenta con equipos 24/7 que investigan reportes de presuntos casos. También, la plataforma trabaja de manera cercana con autoridades a nivel global en investigaciones criminales y, de ser el caso, está dispuesta a colaborar con las autoridades para entregarles información que se tenga disponible para su investigación correspondiente”, precisaron desde la empresa.

En los próximos días se conocerán los primeros resultados de los operativos adelantados por las autoridades para la regulación de las viviendas turísticas. El alcalde Gutiérrez ha expresado en múltiples ocasiones que, si bien el turismo representa un motor económico para la ciudad, es fundamental proteger en primer lugar a quienes habitan en la capital antioqueña.

