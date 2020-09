Medellín, en alerta contra la explotación sexual de menores

Aunque se redujeron las cifras de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín durante el aislamiento preventivo, el fenómeno no se ha erradicado de tajo. Y, de cara a la reapertura económica, la ciudad vuelve a prender las alarmas.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, 112 casos se presentaron en la ciudad entre enero y julio, de los cuales 35 ocurrieron en los meses de la cuarentena.



“Ya que estamos en la reapertura, tenemos que ponernos todas las baterías porque no podemos permitir que volvamos a ser la Medellín de antes de la cuarentena en explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”, enfatizó Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.



El informe detalla que la edad en la que los menores son más sometidos a estos delitos es a los 15 años (28 casos en este 2020).



Este año, las autoridades han adelantado 426 acciones de prevención. El año pasado, en el mismo periodo, ocurrieron 85 casos más, lo que significa una reducción del 43 por ciento.



“El confinamiento ha hecho que baje la cifra, porque el año pasado era de 197 casos, pero, repito, fue el confinamiento, no es porque esta sociedad dejó de ejercer este tipo de vulneración a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos en un confinamiento en el que puertas adentro suceden muchísimas cosas”, explicó Gómez.



De hecho, la ONG Human Rights Watch reveló un informe que alerta a todos los países sobre la probabilidad de que, en el contexto de la pandemia, puedan existir condiciones que hagan más vulnerables a los menores de edad.



“Es probable que la pérdida generalizada de puestos de trabajo e ingresos y la inseguridad económica en las familias incremente los niveles de trabajo infantil, explotación sexual, embarazo adolescente y matrimonio infantil. Al aumentar la tasa de fallecimientos por covid-19, más niños y niñas estarán en situación de orfandad y expuestos a explotación y abusos”, reza el informe de la ONG.



En Colombia, la amenaza se cierne sobre las grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, según lo reveló el ‘Análisis de la situación de explotación comercial en Colombia’, informe del ICBF que evaluó durante 11 años este delito en el país.



El caso de la capital antioqueña preocupa especialmente por su gran afluencia de turistas. “Por eso hacemos controles en hoteles de manera constante”, explicó la capitana González.



El otro problema en la ciudad es que se ha establecido que las bandas instrumentalizan a los menores. La Defensoría del Pueblo informó en julio que los grupos de crimen organizado no solo reclutan menores para realizar ataques, sino para la explotación sexual. El documento revela que las bandas empiezan con niñas a las que obligan a entregar su virginidad por dinero e, incluso, hacen subastas clandestinas para ello.



Por ahora, en Medellín se adelanta la campaña ‘Le pongo el pare’, que busca sensibilizar a la ciudadanía en contra de los delitos relacionados con la explotación sexual de menores.



Durante este mes habrá movilizaciones y actividades pedagógicas en las diferentes comunas, incentivando a las personas a denunciar los casos en el 123 social. Y se habilitará una línea de WhatsApp para que los propios adolescentes puedan denunciar.



