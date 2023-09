Una fuerte explosión se registró a las 10:15 de la mañana de este lunes, 18 de septiembre, en el sector Alto de la Capilla en el municipio de Rionegro, Antioquia.



El hecho se produjo al interior de una vivienda donde, al parecer, estarían manipulando pólvora, según confirmaron las autoridades locales.

Explosión Rionegro. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Hasta el momento, el reporte de las autoridades indica que hay una persona muerta, que perdió la vida en el lugar de los hechos; por lo menos 15 heridos y varias viviendas afectadas.



Siete de los lesionados fueron trasladados a centros de salud del Oriente antioqueño por parte de los organismos de socorro para recibir un mayor nivel de atención.



"Nos han dado un parte de tranquilidad", dijo el alcalde Rodrigo Hernández, sobre el estado de salud de los heridos.



Más de 50 uniformados de la Policía Nacional, 20 bomberos, 15 agentes de tránsito, personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Defensa Civil atendieron la explosión en el centro de Rionegro.

🔵 La grave explosión que ocurrió en la mañana de este lunes en Rionegro, en el barrio Alto de la Capilla, ha dejado tres heridos y una persona muerta. Además, varios vehículos que estaban estacionados en un parqueadero cercano a la vivienda donde ocurrió la emergencia, también… pic.twitter.com/t6XD9GbNZd — MiOriente (@MiOriente) September 18, 2023

Un testigo de la emergencia narró en redes sociales cómo vivió la explosión. "Papi no, ahí hay una persona, eso explotó ahí enfrente, en todo le frente mío. Estoy asustado, no me maté fue de chimba", relató el joven.



Ciudadanos relatan como fue la explosión en una vivienda por manipulación de pólvora en Rionegro altos de la Capilla. Hasta el momento una persona muerta y varios lesionados. pic.twitter.com/RssqJ2pZVf — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 18, 2023

El gobernador de Antioquia va camino al lugar de la emergencia para atener la situación. Por su parte, autoridades de gestión del riesgo de desastres de Rionegro evalúan los daños presentados alrededor de la explosión.



"Estamos verificando las familias afectadas del sector para atender sus necesidades básicas y priorizar su bienestar. Se evaluará el tema de auto albergue con familiares o habilitar el espacio en el coliseo", señalaron desde la alcaldía.



"La gente está asustada. Ya tenemos personal del equipo de atención psicosocial para brindarle apoyo a todas esas familias que están asustadas", agregó el alcalde local.



