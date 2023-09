Una fuerte explosión que se presentó sobre las 10:15 a.m. de este lunes, 18 de septiembre, en una vivienda del sector Alto de la Capilla de Rionegro (Antioquia) dejó una persona muerta y 22 más heridas, según confirmaron las autoridades.



La emergencia —que se produjo por la manipulación irregular de pólvora— causó momentos de pánico y miedo entre los vecinos de esta zona. Viviendas cercanas, un parqueadero y varios vehículos resultaron seriamente afectados por la explosión.

Un equipo periodístico de EL TIEMPO llegó al lugar de la emergencia y, a través de un sobrevuelo con dron, pudo constatar el impacto de la explosión en el sector. El más reciente reporte de las autoridades de gestión del riesgo señala que cinco casas resultaron destruidas.



Así quedó el lugar de la explosión en Rionegro, Antioquia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Los organismos de socorro auxiliaron a 22 personas durante la mañana de este lunes. De ellas, 12 recibieron atención en el lugar de los hechos, mientras que 10 fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios de Rionegro por la gravedad de las heridas.



El reporte señala que tres de ellas se encuentran en un estado delicado de salud, aunque estables, debido a sus heridas y quemaduras en el cuerpo.



La persona fallecida, al parecer, es la que se encontraba manipulando la pólvora al momento en que sucedió la explosión.



Un equipo entre 100 a 150 personas de las diferentes instituciones —Policía Nacional, Bomberos, Ejército, tránsito, Fuerza Aérea y Defensa Civil— atendieron la emergencia y acordonaron el perímetro del sector para prevenir nuevas explosiones.

Así quedó la vivienda donde ocurrió la fuerte explosión por almacenamiento de pólvora esta mañana en Rionegro, Antioquia.



La emergencia dejó un muerto y 22 heridos. Autoridades avanzan en la remoción de escombros y la investigación de lo sucedido.



"Aquí tendrá que avanzar un proceso de investigación para esclarecer quiénes eran las personas, por qué lo hacían, si era de manera ilegal o cómo lo estaban haciendo. No se puede dar al interior de una vivienda ni la manipulación ni la comercialización de pólvora", señaló Rodrigo Hernández, alcalde de Rionegro.



El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que la verificación inicial de bomberos y de la Policía Nacional da cuenta de que se trataba de un sitio ilegal de almacenamiento de pólvora.



"La explosión se da producto de un hecho de simpatía que generó la activación de la pólvora almacenada", dijo el oficial, quien aseguró que no se registran antecedentes o anotaciones de medidas correctivas en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Algunos de los vehículos que estaban cerca al lugar de la explosión resultaron afectados. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El número de vehículos afectados aún no se ha determinado por parte de las autoridades debido a que aún avanzan en las verificaciones para comprobar que no haya pólvora en los alrededores. Una vez finalice esta labor, se procederá con el censo definitivo.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, agradeció a los habitantes de la zona por la atención a la medida de evacuación de las viviendas, mientras la Policía Nacional y los bomberos avanzan en la verificación del cordón de seguridad.



"Llamo a la ciudadanía, no solo en Rionegro sino en otros municipios de Antioquia, a que se denuncie la presencia de pólvora en cualquier lugar. Con esto vemos que esa presencia clandestina puede producir efectos tan dolorosos como este", dijo el mandatario departamental.

Los bomberos, la Defensa Civil y la Policía Nacional atendieron la emergencia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En las próximas horas continuarán las labores de los bomberos y demás organismos de socorro para remover los escombros que dejó la explosión. Los investigadores, por su parte, avanzarán en las pesquisas para determinar las circunstancias alrededor de los hechos.



La administración municipal evalúa los daños presentados alrededor de la vivienda para identificar las necesidades de las familias afectadas. "Se evaluará el tema de auto albergue con familiares o habilitar el espacio en el coliseo", señalaron desde la alcaldía.



Un equipo de atención psicosocial fue dispuesto en el sector para brindar apoyo a las personas que están asustadas por lo sucedido.

Así se ven los alrededores del lugar donde ocurrió la explosión. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

MEDELLÍN

