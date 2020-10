Cuatro heridos tras fuerte explosión cerca a sede de la UP en Medellín

Cuatro heridos dejó la explosión que se registró esta tarde en un local comercial del Centro de Medellín, ubicado en cercanías a la sede de la Unión Patriótica.



Sobre la 1:18 de la tarde fue atendida la emergencia, que ocurrió sobre en la calle 53 con la carrera 43, cerca al conocido parque del Periodista.



De los cuatro lesionados, tres tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Uno de ellos está fracturado, mientras que los demás tienen heridas leves y están fuera de peligro.



El caso fue atendido y controlado por 14 unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y la Secretaría de Salud de la ciudad.



"Se trata al parecer, de acuerdo al soporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, de acumulación de gases en local comercial por reparaciones que se venían realizando. Las circunstancias están por esclarecerse", manifestó Alethia Arango, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd.



Pero como le manifiesto a la opinión pública, no se trata de una actividad terrorista, se trata de una mala manipulación de los conductos del gas domiciliario FACEBOOK

En redes sociales se compartieron videos de los momentos después de la explosión, en esta concurrida zona de la ciudad.



"A metros de la sede de la Unión Patriótica en Medellín, hubo una explosión. La militancia @UP_Colombia allí reunida, preparando el día de la dignidad de las víctimas, se encuentra bien", escribió Aida Avella, presidenta de la UP, en Twitter.



Ante los rumores de que se tratase de una acción terrorista, el comandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá reiteró que no es cierto.



"Se realizará la verificación del personal de explosivos, con el fin de corroborar y ratificar la información suministrada por el cuerpo de bomberos. Pero como le manifiesto a la opinión pública, no se trata de una actividad terrorista, se trata de una mala manipulación de los conductos del gas domiciliario", explicó el brigadier general Eliécer Camacho.



A su vez, recomendó a la ciudadanía no manipular los conductos de gas sin asesoría, para evitar la ocurrencia de este tipo de emergencias.



