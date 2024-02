El difícil panorama de la propuesta de autonomía que propone el Gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido el abanderado en Colombia de una propuesta autonomía fiscal para los departamentos, la cual está en proceso de conformación de un comité que busca hacer un referendo para lograr este fin.



En entrevista con EL TIEMPO, el mandatario departamental explicó que, de la totalidad del recaudo tributario de todo el país, la Nación se queda con el 85 por ciento, los municipios con una cifra cercana del 10 por ciento y los departamentos del 5 por ciento.

Con la propuesta hecha por Rendón, lo que se busca es entregarles a los departamentos una protección constitucional en sus rentas, parecida a la que tienen los municipios.



“Los municipios en el artículo 317 de la Constitución tienen esa protección porque ese artículo señala que estos podrán gravar la propiedad inmueble y de ahí se desprende el predial. Queremos modificar el artículo 298, que habla sobre lo que pueden hacer los departamentos para definir: solo los departamentos podrán gravar la renta de patrimonio de las empresas y de las personas de su territorio. Eso, a la mayoría de los departamentos les duplicaría los ingresos con relación a lo que hoy reciben y ahí sí tendrían cómo atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio”, contó el Gobernador.



Andrés Julián Rendón en consejo de seguridad en Puerto Berrío, Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

Sin embargo, de la propuesta a la materialización hay un complejo y largo trecho por delante. En eso coincidieron expertos consultados por este medio para conocer su opinión sobre la viabilidad de la propuesta.



Eber Eli Gutiérrez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín (UdeM), opinó que, lo primero para pensar en una autonomía fiscal plena es hacer unos cambios constitucionales.



“Creo que el debate empezaría por ahí. Al ser nosotros un país unitario, además, con nivel descentralizado, lo que se debería promover es una agenda para que las transferencias sean en mayor cuantía y en menor manejo del gobierno central. Creo que es un problema pasa inicialmente, por las deficiencias de los recursos dentro de los territorios, y porque el gobierno central haga un esfuerzo de cumplir la Constitución y hacer una buena transferencia de recursos a las entidades territoriales, tanto a los departamentos como a los municipios”, opinó el docente.



Agregó el profesor que cambiar la Constitución, como se propone, sería una larga y ardua tarea, comenzando por las discusiones en el Congreso, para la que no alcanzaría el tiempo, al menos no durante este cuatrienio.



Para poder llevar a cabo dicho referendo necesitaría recoger mínimo dos millones de firmas, aunque el objetivo es recoger al menos cuatro millones.



De tener la totalidad de las firmas, una vez se haga la validación respectiva, el Congreso lo debatirá y votará si este sigue adelante o no. De surtir esta fase se pasará a revisión de la Corte Constitucional, la cual decidirá si los colombianos van a las urnas.



“Esa propuesta de autonomía plena yo no creería que sea fácil sacarla adelante por varias razones. Uno, el sistema que nosotros tenemos es un sistema que trata de hacer distribución pensando en el nivel de ingresos de los territorios, en que todos tengan. Entonces, por ejemplo, el Chocó o La Guajira, no estarían seguramente dispuestos a hacer ese tipo de transformaciones, porque se verían muy afectados por sus propias capacidades. El otro elemento tendría que ver con la disposición política. Empezar a hacer un debate de modelo de autonomía ya próximos a arrancar unas elecciones presidenciales, o sea, digamos que yo no veo como una agenda de país muy atractiva para hacer ese tipo de transformaciones”, afirmó Gutiérrez, quien además indicó que no ve a otros gobernadores con el mismo ahínco para sacar adelante esta propuesta como lo tiene el de Antioquia.



Proantioquia agrupa a varios empresarios del departamento Foto: Proantioquia

Puntualizó el docente que, en su opinión, el camino más próspero es una autonomía pensada desde lo que se tiene hoy en la Constitución, que consiste en un ajuste pleno al Sistema General de Participaciones, que son las transferencias que el gobierno central les realiza a los territorios.



"Y creo que también habría que pensar en el concepto de eficiencia, porque los territorios son más eficientes en el manejo de los recursos, pero deberían recibir más recursos. Y en eso yo creo que hay que hacer el debate, no se trata solo de transferir recursos, sino de mirar en los territorios cómo se están gastando esos recursos que el gobierno nacional transfiere”, puntualizó Gutiérrez.



Finalmente, en su concepto, por la realidad política que vive el país, no cree que se esté en la capacidad para dar este debate de cambiar el modelo de estado y pasar a un estado Federal.



De otro lado, María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia, coincidió en que la conversación sobre descentralización es necesaria, larga y difícil que en el país se ha aplazado por mucho tiempo.



Asimismo, aclaró que hablar de federalismos es distinto a hablar de descentralización y que desde Proantioquia creen que para que exista desarrollo regional que jalone el crecimiento del país debe existir un nivel de descentralización que permita que un departamento crezca.



“No nos imaginamos, en ningún escenario, una Antioquia Federal. ¿Se imaginan Valle Federal, Risaralda Federal, Cundinamarca Federal? No queremos el modelo de Estados Unidos. Sin embargo, la autonomía regional sí es clave, la descentralización les permite a los gobiernos locales, que entienden mejor las necesidades de sus comunidades, actuar en respuesta a dichas necesidades. Aclaramos, eso sí, que pedir descentralización no es estar en contra de ningún gobierno, es hacer uso de la misma Constitución del 91”, afirmó Botero.



Agregó la líder gremial que es el momento de entregarle a los departamentos el liderazgo y la responsabilidad de que desde cada territorio jalone el desarrollo del país y no que desde Bogotá se tomen las decisiones de lo que es mejor para una región.



“La descentralización no puede verse como una discusión política-ideológica. Esta no es una solicitud ni una necesidad de un partido u otro, es una necesidad ciudadana para que los territorios tengan mayor desarrollo. Un reto: el control de los recursos, el cuidado de lo público, la vigilancia para que los dineros públicos vayan a las inversiones más importantes”, afirmó la presidenta de Proantioquia.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín