Exgerente de EPM le pide a Daniel Quintero que se rectifique

Dice el dicho popular que del amor al odio hay un solo paso. Esto parece aplicar entre Daniel Quintero, alcalde de Medellín y Álvaro Guillermo Rendón, exgerente de Empresas Públicas de Medellín.



A pesar de la amistad que alguna vez los unió y de que Rendón fue uno de los que inició al hoy alcalde en la política, el presente entre ambos está envuelto por roces y disputas tras la salida de Rendón de la gerencia de EPM.

La disputa entre ambos podría pasar a los estrados si el alcalde Quintero no se rectifica por lo dicho en medios de comunicación sobre las razones de la salida de Rendón, declarado insubsistente por el mismo alcalde a comienzos de febrero.



Así lo dejó saber la firma Julián Quintana Abogados, que representa al exgerente de EPM, quien envió una misiva al mandatario exhortándolo a retractarse y pedir disculpas públicas.



La razón, "los señalamientos injuriosos y calumniosos (...) afirmaciones falaces y sin ningún sustento, ni jurídico ni probatorio, que quebrantaron de forma flagrante sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, presunción de inocencia y el debido proceso".

La pelea entre el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el exgerente de EPM, Alvaro Guillermo Rendón, pasa a los estrados judiciales. Rendón le pide al alcalde Quintero que se retracte públicamente de los señalamientos en su contra. De lo contrario, anuncia acciones legales. pic.twitter.com/NtMVHV3YVA — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 15, 2021

Cabe recordar, que Quintero indicó que la salida de Rendón se debió a que “trataron de hacernos conejo con la demanda a Hidroituango”, haciendo referencia a la firma de una adenda (sanciones en forma de dinero) para que supuestamente la empresa Camargo Correa no respondiera como empresa ante la demanda que interpuso EPM por el caso de Hidroituango sino que lo hiciera una subsidiaria con poca capacidad de dinero.



“Ahí se cometió un error firmándose una adenda que se firmó con quien no debe ser y eso puso en riesgo. Se está corrigiendo, ojalá se corrija pero lo que sí está claro es que esos errores no se pueden cometer”, agregó Quintero en su momento.



Los abogados de Rendón acusaron al alcalde de indicar que el desempeño del hoy exgerente fue bajo -lo que generó la declaratoria de insubsistencia- días después de haber expresado públicamente el buen trabajo que había hecho Rendón.

Esa es una de las seis menciones que hizo el alcalde sobre la salida de Rendón, que el grupo de abogados considera que no son ciertas.



"Contamos con todos los elementos probatorios para demostrarlo, verbigracia, conversaciones, audios, documentos, declaraciones de varios testigos y otros medios de acreditación", dice el documento.



Culmina el escrito indicando que, para buscar una salida no litigiosa a este conflicto y desistir de acciones legales "como una acción de tutela disciplinaria y penal, esperamos que cumpla con lo demandado y se retracte de estas manifestaciones falaces ante la opinión pública".



MEDELLÍN

