Exalcaldes de El Bagre fueron judicializados por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación informó que se dictó medida de aseguramiento intramuros contra el exalcalde encargado del El Bagre (Bajo Cauca antioqueño), Juan Humberto Yalí Sepúlveda, Charles Estiven Cano Ochoa, exdirector de contratación de ese municipio y el contratista Breyner Harold Fernández Haller, presuntamente por hechos de corrupción.

La investigación esta relacionada con la celebración de un contrato en enero del año

2016, por valor de 4.300 millones de pesos para el mantenimiento de la vía terciaria que comunica al corregimiento Puerto López con el casco urbano de la citada población del Bajo Cauca antioqueño.



De acuerdo con las investigaciones y auditorias adelantadas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, en la ejecución del contrato hubo un detrimento patrimonial de 640 millones de pesos, dineros que fueron girados por el Sistema Nacional de Regalías.



Por el mismo hecho, se le impuso a otras tres personas medida no privativa de la libertad. Se trata de Carlos Andrés Pérez Agámez, interventor; José enrique Castro Castro, exsecretario de obras públicas y supervisor del contrato y al exalcalde encargado, José Antonio Serpa Quiroz.



"A este último se le impuso una medida no restrictiva de la libertad por razones de salud", señaló el ente acusador en un comunicado.



De acuerdo con la Fiscalía, las seis personas fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía el pasado 2 y 7 de diciembre, en los departamentos de Antioquia y Córdoba.



Los investigados, a quienes se les acusa del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia.



