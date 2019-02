Movimiento poético mundial ‘derriba’ muros

Como una respuesta pacífica contra la violencia y los cataclismos actuales, comienza hoy en la ciudad la jornada poética mundial ‘Por un mundo sin muros’. El evento, que fue acordado en agosto de 2018 por el Comité Coordinador del Movimiento Poético Mundial, pretende hacer fuerza en contra de la polarización y los muros físicos o ideológicos que separan a los seres humanos. La respuesta del movimiento, pese a la barbarie del mundo, es contundente: leer poesía.

Y, si no parece que la poesía sea suficiente para contrarrestar los males de la época en que vivimos, Fernando Rendón, director del Festival Internacional de Poesía de Medellín y miembro del comité que planteó el evento mundial, lo explica de manera categórica: “La poesía es la expresión suprema, magra de la paz. No todos podemos ser poetas, pero sí usar el lenguaje de la nobleza, la justicia social. Es la poesía la que canaliza eso”.



Por eso, serán en total 929 actos poéticos en 369 ciudades de 149 países en el mundo. Rendón destaca que América Latina, en particular Medellín, es el epicentro de la poesía en el mundo.

En el continente americano, por ejemplo, se celebrarán 615 lecturas durante el mes que durará el movimiento. Además, cabe resaltar que las lecturas y los encuentros de poesía tendrán lugar también en países en conflicto como Irak, Siria y Afganistán.



La toma poética comenzó ayer en la ciudad, a las 6:30 de la tarde, cuando Tallulah Flores, Luis Eduardo Rendón, Daniela Cañaveral y Carlos Andrés Jaramillo leyeron sus poemas en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Rendón lamenta que en el mundo haya 57 muros que separan a unos pueblos de otros. Incluso, precisa que en Lima, Perú, un muro distancia a los barrios ricos de los más pobres. “Los seres humanos estamos fragmentados, llenos de odio. Lo que queremos es recomponer esos odios, implementar una acción contra la muerte”, dice.



No en vano, México será el país en que más lecturas se celebren, 144. En ese país se hará especial énfasis en ‘destruir’ con poesía el muro que la administración de Donald Trump quiere construir entre ese país y Estados Unidos.



Uno de los grandes retos de este movimiento mundial, expresa el miembro del comité organizador, ha sido mantener activa la comunicación con los líderes en todo el mundo.

Desde que en agosto del año pasado se pusieron de acuerdo en celebrar este evento global, que se gestó luego de una reunión en la ciudad china de Zigong, han mantenido una activa comunicación por todos los medios posibles: llamadas, correos electrónicos, mensajería instantánea.



Por eso, cree Rendón, ‘Por un mundo sin muros’ será un éxito en Medellín y el mundo. En la ciudad, particularmente, serán más de 50 lecturas de poesía a las que los ciudadanos podrán asistir de manera gratuita.

La poesía, durante este mes, invadirá varios espacios de la ciudad: habrá lecturas en la terraza del Parque de los Deseos, la Biblioteca Santa Elena, el Parque Biblioteca León de Greif (La Ladera), entre otros.



Rendón reconoce que este es el evento de mayor magnitud planeado hasta el momento por el Movimiento Poético Mundial; “Hasta hoy hemos hecho 14 acciones poéticas mundiales, pero esta es la mayor”, afirma.



