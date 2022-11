A mediados del año pasado se conoció que un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Eafit de Medellín estaban siendo amenazados. Con el pasar de los meses las intimidaciones se siguieron presentando y ahora el grupo de intimidados llegó a las 18 personas.

Ante esta situación, miembros de la comunidad educativo decidieron emitir un pronunciamiento a través de redes sociales con la etiqueta EafitSinMiedo donde rechazan lo que está ocurriendo en el campus universitario.

“En la Universidad Eafit nos guiamos por valores como la empatía, la pluralidad, la inclusión y el respeto. Duele e indigna que estos valores sean olvidados e ignorados. Que existan actores que pretendan y se mantengan en la posición de acallar voces que se guían por estos principios y actúan desde la democracia", dice parte de la misiva.



Comunicado a la opinión pública:



Los estudiantes de EAFIT rechazamos las amenazas a miembros de la comunidad Universitaria.



Estamos con ustedes.#EafitSinMiedo pic.twitter.com/rsmGFYeJYv — Carolina. (@CMarechiare) November 1, 2022

Julián Monsalve*, uno de jóvenes amenazados, contó que la última intimidación fue recibieron el pasado 18 de octubre después de participar de varios eventos relacionados con la difusión del informe final de la Comisión de la Verdad.



"El comunicado es como un acto de solidaridad y un llamado de atención a las autoridades sobre la situación en que nos encontramos varios de los compañeros que estamos amenazados, que hemos sido víctimas de esta persecución, hostigamiento, amenazas, atentados", dijo el joven.



Las amenazas comenzaron a llegar el 4 de junio de 2021 cuando el Movimiento Estudiantil Eafit Presente empezó a participar de los espacios de movilización social en la ciudad. Unas aparecieron con las Águilas Negras como remitentes y luego llegaron otras de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



“Empezaron a hacernos llamadas a los celulares, mensajes de texto, llamadas en las que nos amenazan, donde nos ponen música fúnebre. Llegaron unos sufragios. Todo este tema de hostigamientos”, cuenta el joven.



A esta situación se le sumó el atentado del que fue víctima uno de ellos en El Poblado. Allí fue golpeado con un arma, amenazaron e intimidaron. Se tuvo que ir de la ciudad para salvaguardar su vida.



Todas estas amenazas e intimidaciones le fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, pero hasta ahora no hay razón de los responsables.



“Lo que realmente nos preocupa es que las investigaciones no avancen. Es un tema del que no hay resultados que permitan esclarecer de dónde provienen las amenazas, quiénes son los autores, tanto intelectuales como materiales”, agregó Monsalve quien este año pudo regresar a la universidad tras conseguir que la Unidad Nacional de Protección le brindara un esquema de seguridad.



Desde que se conocieron estas amenazas, las directivas de la Universidad Eafit han estado brindado acompañamiento legal y psicológico a los cinco docentes y 13 estudiantes afectados.



"La vida académica, la vida universitaria de nosotros quedó reducida a asistir a clase. Otro tipo de vida dentro de la universidad es supremamente limitada por el riesgo que eso supone", concluyó el estudiante.



* Nombre cambiado por protección de la fuente.



MEDELLÍN

