Extranjeros en Medellín estudian virtualmente 

Gonzalo Nahuel Gómez es un joven que viajó 6.254 kilómetros desde la ciudad de Corrientes, en Argentina, hasta la capital antioqueña a cursar un semestre académico de derecho en la Universidad de Medellín.



Llegó un 12 de enero por la noche y con muchas ganas de aprender. Arrancó sus clases y conoció gente.

“Conocí tanto dentro como fuera de la universidad. Por ejemplo con todos los chicos que realizamos el intercambio, que eran de diferentes países como Chile, Perú, México, Alemania, Francia, Italia, nos relacionábamos mucho. A parte de eso, también había chicos en Medellín que hacían el intercambio local y que eran de otras universidades”, recuerda.

Pero todo eso cambió cuando, cuando el Covid-19 llegó a Colombia y se cerraron las fronteras y vuelos. El joven argentino tuvo que entrar en cuarentena, como otros millones en Colombia y, paradójicamente, sus planes cambiaron, ahora tenía que estudiar desde una casa cerca a la U. de M., encerrado, sin poder cumplir su meta de conocer más ciudad y el país.



“A pesar de que no puedo salir a conocer muchos lugares, no nos podemos juntar con los amigos que he llegado a hacer y demás, trato de cumplir las medidas por el momento y de seguir cumpliendo las obligaciones que tengo como universitario”, cuenta.



Como él son cientos de extranjeros que llegaron de intercambio a la universidades de la ciudad y que ahora están en cuarentena estudiando desde sus hogares temporales en Medellín.



En la U. de M., por ejemplo son 75 estudiantes foráneos que se encuentran de intercambio, provenientes de Francia, México, Italia, Chile, Perú, Argentina, España, Brasil y Ecuador. De estos, 23 han podido regresar a sus países de origen por medio de los vuelos humanitarios.

Otras universidades también están adelantando diferentes estrategias con sus alumnos extranjeros. La UPB tiene actualmente 56 de estos en la ciudad y avanzando en sus cursos virtuales. De acuerdo con Miguel Angel Betancur, director Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, además de acompañamiento psicológico y logístico para que avancen en sus clases, “tenemos monitores que están en contacto con los estudiantes extranjeros para determinar las necesidades que tienen y dar acompañamiento inmediato según las necesidades”.



Por su parte en la Universidad CES, aunque tenían más, ya cuenta con 13 estudiantes en la ciudad tomando clases online, y que son provenientes de México, España, Francia, Chile, Perú y Costa Rica.



De acuerdo con la institución, además de la comunicación constante, también se les informa sobre temas culturales que se realiza desde la universidad y desde el área metropolitana, también de las clases online que el gimnasio de la universidad está prestando a través de redes sociales.



"Hemos hecho contacto con embajadas y consulados en nombre de los estudiantes, como lo ha sido para organizar temas de vuelos humanitarios”, precisó el CES a este diario.

Las clases virtuales han sido la opción para culminar este semestre académico. Foto: Cortesía estudiante

El ITM también ha brindado apoyo y asesoría para los vuelos humanitarios. Por ejemplo, cinco estudiantes de Instituto Politécnico Nacional de México regresaron a su país apoyados por su universidad de origen.



"El ITM en el marco del convenio de la Alianza del Pacífico, recibió al estudiante Johnny Urdin proveniente del Ecuador, quien realiza el programa completo de Maestría en Seguridad Informática y decidió quedarse en Colombia. Es importante resaltar que el ITM garantiza que estos estudiantes continúen recibiendo sus clases de forma virtual, asimismo, desde la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales se les ha realizado un acompañamiento permanente al estado de salud física y mental, brindando apoyo sicosocial permanente", explicó el rector de la institución, Juan Guillermo Pérez.



En el caso de la Universidad EIA, que tiene 19 estudiantes de otras partes del mundo, la mayoría franceses y mexicanos, también ha venido implementando otras estrategias para que culminen este semestre académico.



“Ofrecemos clases virtuales, acompañamiento psicológico (ninguno hasta ahora lo ha requerido), e información de vuelos humanitarios y opciones de retorno a sus países ofrecidas por las embajadas. Hasta la fecha solo han decidido regresar 3 estudiantes: un italiano, un francés y otro hacia Suiza. También tenemos un grupo en Whatsapp donde mantenemos comunicación permanente y ha servido como un grupo de apoyo”, precisó la institución.



En la Universidad de Antioquia la situación no es distinta. Allí hay 68 estudiantes de pregrado y posgrado internacionales. Según Marcela Garcés, directora de Relaciones Internacionales, se activó el Observatorio de Movilidad internacional el cual permite identificar cómo están los estudiantes de la U. de A. que están en el exterior como los extranjeros que están en la ciudad. "Hemos generado, por ejemplo, unos espacios grupales cada 8 días que se llaman Tómate un café con la U. de A., en ese todos los estudiantes, los que están acá como lo que están afuera, nos conectamos a conversar de diferentes asuntos relacionados con su salud mental. Teniendo la participación importante de sicoorientadores de la Dirección de Bienestar Universitario”, explica.



La Universidad Eafit tiene 90 estudiantes extranjeros, luego de que 12 cancelaran su semestre, por esta contingencia. “Reforzamos el acompañamiento para los estudiantes por medio del correo, el Whatsapp, el Buddy program y las iniciativas de Partners Campus para los alumnos internacionales. El apoyo a cada estudiante siempre es personalizado”, explica esta institución sobre el apoyo a estos universitarios.



La situación es novedosa tanto para universidades como extranjeros. Gonzalo Gómez, por ahora, avanza con sus cursos virtuales pero está con la incertidumbre de lo que viene, no sabe sobre el regreso a casa y a la Universidad Nacional del Nordeste de donde llegó para estudiar y explorar la ciudad, pero está en confinamiento y siguiendo sus clases del semestre.



