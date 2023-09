La joven estudiante de séptimo grado Ana Sofía Correa regresó al país tras vivir una memorable experiencia de cinco días viviendo como astronauta en la sede de la NASA, ubicada en Houston, Estados Unidos.



Esta estudiante del INEM José Félix Restrepo y nacida en el barrio Antioquia, uno de los barrios más estigmatizados de la ciudad, fue parte de la tripulación por su liderazgo y empoderamiento en la prevención del embarazo adolescente.

Ana Sofía vivió la experiencia de ser parte de la tercera misión 'Ella es astronauta', de la Fundación She Is, en compañía de otras 35 niñas de 21 departamentos del país, quienes recibieron cuatro meses de clases virtuales y una semana de inmersión en la NASA.



La adolescente de 12 años obtuvo conocimientos y habilidades en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y a su llegada al país dice que quiere replicar esta experiencia.



“Soy una de las 35 tripulantes que viajó a la NASA, donde aprendí cosas increíbles como programación, robótica, hábitat lunar, entre otros. Algo así: era una ingeniera de la NASA. Todos esos aprendizajes los quiero replicar acá, en Medellín, con un proyecto, un semillero para niñas llamado 'Niñas de Colores', el cual quiere enseñarles a decidir si sí o no. Quiero que ellas entiendan que las carreras STEAM no solo son para hombres, son también para mujeres. Todo lo que nosotras nos propongamos, lo podemos lograr”, dijo la estudiante.



La Fundación She Is indicó que este programa se da gracias a una alianza estratégica con el Space Center de la NASA para impactar positivamente la vida de niñas en condiciones de vulnerabilidad de Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana".



"La apuesta fundamental es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas a ser agentes de cambio en sus comunidades", dice la fundación.



