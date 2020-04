El modelo con el que Medellín hace frente a la crisis del coronavirus

La tecnología y la innovación son el 'caballito de batalla' del alcalde Daniel Quintero para enfrentar la pandemia del coronavirus.



"Las guerras antes se ganaban de una manera y hoy se ganan con tecnología. Y en estos momentos, toda la humanidad está en guerra contra el Covid-19", expresó el mandatario local.

Es por esto que su apuesta para hacerle frente a este virus son las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial: Big Data, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas. Estos conceptos, que parecen tan lejanos y futuristas, ya se están aplicando en la capital antioqueña.



Juan Sebastián González, subsecretario de Tecnología de la ciudad y quien ha estado al frente de estas acciones, expresó que son varios los frentes que están trabajando para mitigar los riesgos.



(Vea nuestra galería: Molestia en Medellín por el repentino cambio del pico y cédula)



Uno de los principales en este momento es la disponibilidad de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para lo que implementaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para analítica donde se instalaron varios sistemas de información, que son, básicamente, un sistema de georreferenciación de las IPS, la disponibilidad de las camas UCI, UCE y hospitalarias, así como, las ambulancias, todo en tiempo real.

#MedellínMeCuida es la estrategia más poderosa de información para enfrentar al coronavirus y, a la vez, atender a la población más vulnerable. Con ella podemos actuar a tiempo. Cada familia de Medellín debe inscribirse. https://t.co/CB6HwD8WWv pic.twitter.com/64cRxFILy4 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 5, 2020

"Esto nos permite identificar patrones para disponer de estos recursos que son tan necesarios, pero tan limitados. Esto se logra con inteligencia artificial, cruce de información con las diferentes bases de datos que tiene la ciudad de las diferentes IPS. Todos estos permiten anticiparse a tomar decisiones", dijo González.



El PMU también cuenta con una georreferenciación de los casos actuales de Covid-19 y los que están pendientes, con lo que se creó un mapa de calor para identificar las zonas con más casos de Covid-19 y cuáles tienen mayor potencial de riesgo en la ciudad.



(Lea también: 'Donatón' en Medellín dejó cifra histórica: más de $13.000 millones)



"Estamos trabajando con un algoritmo de inteligencia Artificial con la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia que nos permite predecir los riesgos de infección respiratoria que tengan los pacientes que se encuentran en estado de hospitalización para saber si necesitarán una cama UCI", aseguró el experto.

Con 7 nuevos casos reportados, el número de personas contagiadas por coronavirus en Antioquia asciende a 267.



Los registros indican (5) casos nuevos para Medellín, (1) para Bello y (1) para Itagüí.



Más información 👇https://t.co/1dqbAYTss9 pic.twitter.com/zNwEGb0JAJ — Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (@SaludAntioquia) April 14, 2020

De igual forma, el subsecretario contó que se encuentran trabajando también con seis modelos estadísticos para anticipar situaciones futuras.



"Estos nos permitirán actuar de manera oportuna para mitigar los riesgos en zonas de la ciudad, en la disponibilidad de las camas UCI, para planear estrategias en caso de una próxima cuarentena, predecir incluso cuántas cuarentenas puede haber y qué duración tendrían, para tomar decisiones de manera oportuna", aseguró.



Estos modelos generarán varios escenarios de simulación de la cuarentena, como qué pasaría si se dejan salir algunos sectores productivos o lograr tener toda la información de todas las personas en riesgo y dejar salir a quienes no lo estén.



(Le recomendamos leer: Ventiladores bajo costo en Medellín superaron la prueba en seres vivos)



Uno de los modelos de simulación, el más complejo de hacer (por falta de datos), es tener un rastreo más preciso de las personas contagiadas. González aseguró que teniendo esta información y con tecnología Bluetooth, se puede rastrear con quién tuvieron contacto un infectado y durante cuánto tiempo, para medir el riesgo.

La tecnología es fundamental, porque sin la tecnología estaríamos tomando medidas a ciegas y probablemente no las correctas FACEBOOK

TWITTER

“Esto solo se puede con la disponibilidad de los datos. La aplicación CoronaApp ya va muy avanzada para poder permitir la trazabilidad de la información. Una vez se tenga, se trabajará para crear estos círculos de riesgo para identificar los habitantes de la ciudad con mayor probabilidad y riesgo de contagiarse y tomar decisiones con ellas, ya sean realizarles test o dejarlos en cuarentena. Eso ya les compete a las autoridades respectivas”, contó el subsecretario.



Aclaró, sin embargo, que estos modelos predictivos sugieren ideas y son un apoyo para la toma de decisiones frente al coronavirus en la ciudad, una responsabilidad que recae sobre los mandatarios y los médicos.



Si no se hubiera implementado estas herramientas tecnológicas, el experto aseguró que la ciudad tendría incertidumbre de lo que podría pasar y no estaría tomando decisiones sobre el incremento de camas UCI pues no se tendría la información de casos, no se podría actuar de manera oportuna cuando una persona está en alto riesgo o predecir que podría complicarse o las zonas de alto riesgo de la ciudad para enfocar allí los esfuerzos.

La tecnología es fundamental, sin tecnología estaríamos tomando medidas a ciegas y probablemente no las correctas FACEBOOK

TWITTER

La universidad Eafit, por su parte, también le apostó a las tecnologías 4.0 mediante la creación una herramienta virtual llamada CoronaMonitor.



César Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de Eafit, opinó que esta encuesta “podrá nutrir las decisiones que toman las autoridades tanto sanitarias como económicas, dado que habrá información sobre prevalencia de síntomas en algunas zonas geográficas, prevalencia o ausencia de pruebas diagnósticas, qué tanto se encuentra la comunidad aprovisionada de alimentos y medicinas, y cuál es la situación financiera de algunos lugares".



En la primera semana de estar activo, se han recibido cerca de 5.100 encuestas.

Ambos expertos coinciden en la importancia del uso de estas herramientas para ofrecer soluciones en situaciones de pandemia como la que vive actualmente la humanidad.



“La tecnología es fundamental, sin tecnología estaríamos tomando medidas a ciegas y probablemente no las correctas”, puntualizó González.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10