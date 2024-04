'Es una cita a la trayectoria': Silvestre Dangond habla de su concierto en Medellín

Emotivo. Así se siente Silvestre Dangond días antes de su regreso a los escenarios luego del lanzamiento de su álbum 'Ta Malo' el año pasado en Valledupar. El concierto del próximo sábado 20 de abril en el estadio Atanasio Girardot de Medellín marca el inicio de su corta gira nacional que incluye ciudades como Bucaramanga y Bogotá.

En diálogo con EL TIEMPO, el cantante vallenato —que está próximo a cumplir 44 años— reveló algunos detalles de la presentación que tendrá como invitados espaciales a Juancho de las Espriella y Rolando Ochoa. Además, habló de su preparación para el concierto y lo que viene para su carrera artística en los próximos meses.

Silvestre Dangond lanzó su más reciente álbum 'Ta Malo' en noviembre pasado. Foto:Cortesía Compartir

¿Qué significa su regreso a Medellín?

Llevo muchos años depositando mi amor y mi música en los paisas. Con tanto tiempo sin cantarles, siento que es una cita a la trayectoria, a los momentos, a generaciones que comenzaron conmigo en el colegio y la universidad, y que hoy están casados y con hijos. Es para revivir momentos especiales.

¿Qué pueden esperar los paisas de este concierto?

Ya oficializamos a los invitados con Juancho de la Espriella y Rolando Ochoa. Lo otro no te lo puedo contar. Todos los días trabajamos en el show. Es un equipo que quiere que las cosas salgan bien, estoy muy satisfecho. El concierto será muy emotivo.

Hablando de la emotividad, ¿qué se siente volver a los escenarios con Juancho de la Espriella y Rolando Ochoa?

No te puedo mentir. Eso se me va a notar. Eso no lo puedo ocultar. Ellos tienen su magia. A pesar de que no nos vemos cada fin de semana y cada quien ha tomado caminos diferentes, encontrarnos no es un lujo, es una satisfacción.

Medellín marca el inicio de sus tres conciertos...

Sí, el compromiso lo sentí al revés, después pensé que debimos hacer lo contrario, pero se cambiaron los papeles. Yo estoy acostumbrado a jugar como me toque. Al final la vida se sortea así.

El concierto en Medellín será el próximo sábado 20 de abril. Foto:Instagram @silvestredangond Compartir

¿Cómo ha vivido ese regreso a los escenarios?

Me siento cómodo. Estos conciertos son más amplios porque toca agarrarme de toda mi carrera para que la gente se sienta complacida. En la costa la asistencia fue espectacular, al final, el show fue diferente a todo lo que he mostrado en mi carrera.

¿Cómo es su preparación para un concierto de este tipo después de la pausa que tomó el año pasado?

Como estoy tan emotivo de nada sirve prepararme. Todo puede cambiar en un segundo. Así como puedo estar mal, todo puede cambiar y jugar a mi favor. Y así como puedo llegar superbien, me puede pasar una mala jugada. Es una preparación más física que psicológica, le meto al cardio.

Hace cinco meses dijo en una entrevista que por momentos se sentía como si estuviera empezando de cero y por otros sentía que lo esperaban con los brazos ahora. ¿Ad portas de un nuevo show tiene la misma sensación?

Hasta peor, porque te metes en compromisos mucho más grandes, pero de eso se trata. Cuando ya sabes lo que va a pasar no es igual. Cuando tienes todo controlado pierde la gracia. Esto que está pasando en estos conciertos hace parte de una gran adrenalina. Cuando llegue el momento de cantar voy a explotar. Por eso el show de Medellín será diferente al de Valledupar.

¿También veremos algo de su álbum ‘Ta Malo’ en Medellín?

Es un álbum muy completo. Me atrevería a decir que es uno de los más completos de mi carrera a nivel de vallenato. Tiene de todo: música romántica, folclórica, moderna, tiene letras, tiene poesía. El álbum solo ha ido peleando entre sí mismo. Voy a tratar de tener a los paisas en mis manos y meter algunas canciones nuevas que no están en el libreto, eso lo haré con cariño.

Silvestre Dangond en carnaval 'silvestrista' en Valledupar. Foto:Cortesía Compartir

Después de toda la trayectoria que ha tenido, ¿qué le diría al Silvestre de hace dos décadas que apenas estaba comenzando en la música?

Está buena esa pregunta. Si todo hubiera sido tan estable, sería una sola pregunta, pero como todo ha sido una metamorfosis... una cosa ha llevado a la otra y así... Yo le diría que aún hay mucha tela que cortar. Siento que todavía hay muchos compromisos que cumplir, que ni yo mismo sé cuáles son. El universo conspira a mi favor a nivel musical. Hay muchos sueños que ni yo mismo anhelé, se van a terminar cumpliendo y ni yo mismo los veré realidad, lo verán otros anhelos que están en mi corazón. Esa es la vida, venir a cumplir un propósito que uno comienza y que otro termina. Todo el que está vivo viene a eso.

Ya decía que hay mucha tela por cortar... ¿Qué viene?

Seguir analizando y pensando. Todavía no sé qué viene. Estoy cumpliendo la línea de tiempo con este álbum. Vendrán canciones diferentes, estoy esperando la fecha de lanzamiento de la canción que hice con Carlos (Vives). Todo el mundo está a la expectativa de eso. Es lo que te puedo contar a parte de 'Ta Malo'. Vendrá más cosas que tengo que seguir esperando porque no puedo hacer todo junto

Hay como cierta calma... con ganas de hacer muchas cosas, pero todo a su debido momento...

Al final hay que esperar que la vida te sorprenda.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28