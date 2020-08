Estos son los nuevos miembros de la junta directiva de EPM

Durante la noche de este 25 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció quienes serán los nuevos integrantes de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, dos semanas después de que ese órgano corporativo se quedara vacío en medio de una crisis administrativa sin precedentes.

Según anunció la administración municipal, los nuevos nombramientos fueron formalizados a través del decreto municipal 0806 de 2020, en el cual se oficializó la entrada de cinco nuevos integrantes a la compañía antioqueña.



El primer nombramiento se trata de Bernardita Pérez Restrepo, una abogada con amplia experiencia en la rama judicial.



Según aparece en su hoja de vida, Pérez se desempeña como conjuez del Tribunal Superior de Medellín, del Tribunal Contencioso Administrativo y en el pasado fue conjuez de la Corte Constitucional.



Esta abogada también ha formado parte de algunas juntas directivas de empresas como Construcciones El Cóndor S.A., Latinoamericana de Construcciones y Amtex S.A.



El segundo nombramiento se trata de Jorge Andrés Carillo Cardoso, un ingeniero civil que ha sido asesor de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones -ANDESCO, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico (2017- 2018), Superintendente Delegado para Acueducto Alcantarillado y Aseo.



Junto a estos dos ejecutivos, se suman otros tres nombramientos que ya habían sido anunciados en días anteriores: el ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, el ex alcalde de Medellín Omar Flórez y Jorge Iván Palacio.



Pese al silencio que guardado por varios días, durante el anuncio la Alcaldía confirmó que la gerente de la revista Semana, Sandra Suárez, declinó del ofrecimiento de entrar a EPM, junto con el exgerente general de Isagén, Luis Fernando Rico Pinzón.



Además de este grupo de cinco ejecutivos, que según explicó la Alcaldía fueron nombrados en calidad de libre designación, se sumarán otros tres miembros en calidad de vocales de control.



Dentro de este segundo grupo aparece Guillermo León Diosa Pérez, ex secretario de medio ambiente encargado de Medellín y auditor de la Contraloría General de la República; Gildardo Antonio Correa Salazar, ex coordinador de la Comisión de Convivencia y Participación de la Comuna 1 y ex presidente en la Junta de Acción Comunal en el Barrio Popular N°1; y Olmer Orlando Palacio Garzón, docente y gestor social.



Según explicó el alcalde Daniel Quintero, durante la mañana de este miércoles 26 de agosto la junta sesionará por primera vez desde las 7 a. m. y abordará los próximos pasos a seguir en el manejo de la compañía.

MEDELLÍN.