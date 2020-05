Estos son los cambios en Medellín para la nueva etapa de reactivación

En Medellín, el alcalde Daniel Quintero anunció la flexibilización de algunas medidas en esta nueva fase de reapertura económica y aislamiento inteligente, en la que él denominó como “la etapa de la responsabilidad ciudadana”.



Una de las primeras medidas fue modificar el pico y cédula, que venía aplicando para dos dígitos por día, pero que a partir del lunes 1 de junio se intercalará entre dígitos pares e impares.

De otro lado, según el mandatario local, la decisión de a qué horas salir a hacer deporte dependerá de cada ciudadano y, en el caso de los menores de edad, la potestad será de los padres.



“Ya las personas saben cuáles son los riesgos y conocen la letalidad del virus y de ahí el llamado al autocuidado. Lo que sí haremos es un reforzamiento en el uso de tapabocas. Le pediremos a la Policía que sea muy estricto con esto y en caso de infringir la norma, además del comparendo de casi un millón de pesos, se prohibirá utilizar la tarjeta Cívica del Metro por 15 días”, expresó el alcalde.



Aclaró, sin embargo, que habrá cuarentena en un barrio de la parte baja de Santa Cruz, donde hay un brote importante del virus, por lo que habrá Policía y Ejército para garantizar que no salgan del barrio.



De igual forma, indicó Quintero que se permitirá que abran más centros comerciales y otros comercios, siempre y cuando estos tengan protocolo de bioseguridad y ya hayan sido visitados por la Secretaría de Salud.



El horario de apertura será desde las 10 de la mañana para evitar aglomeraciones en los sistemas de transporte, que están llegando al 35 por ciento de su capacidad.



“Esperamos que en una semana ya estén reactivados todos los comercios. Pero será obligatorio que estos sectores exceptuados registren a las personas a sus instalaciones, como supermercados, en la aplicación Medellín me Cuida. O la otra opción de tener CoronaApp con el Bluetooth activo”, enfatizó el alcalde.



Esto permite, en caso de contagio, identificar el lugar donde estuvo la persona y si hay un brote, hacer un testeo enfocado y no en general a todo el centro comercial.



Se mantiene la restricción para los restaurantes, hoteles y gimnasios, así como los viajes intermunicipales e interdepartamentales. También se mantiene la cuarentena por 15 días para las personas que lleguen a Medellín y que no hagan parte de las excepciones.

